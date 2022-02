Les dernières données cliniques présentées à la conférence Wound Week™ 2022 de l'APWCA illustrent l'utilité clinique significative de la plateforme d'imagerie au lieu de soins MolecuLight.

Les 8 affiches cliniques et la présentation mettant en vedette le dispositif MolecuLight i:X lors de la réunion Wound Week 2022 sont les suivantes :

Les affiches de la Dre Alisha Oropallo (Northwell Comprehensive Wound Healing Center and Hyperbarics, Lake Success, NY) concernent les thèmes suivants :

Hygiène des plaies : Quels sont les agents et techniques de nettoyage les plus efficaces ?

l'affiche. ECR de 12 semaines évaluant l'impact de l'imagerie de fluorescence de routine des bactéries sur les taux de guérison de l'UDP

Les affiches par le Dr Charles Andersen (Vascular/Endovascular/Limb Preservation Surgery Service, Madigan Army Medical Center, Base interarmées Lewis-McChord, WA) incluent :

Diagnostic et traitement de l'extension invasive de bactéries (cellulite) à partir de plaies chroniques à l'aide de l'imagerie par fluorescence au lieu de soins

l'affiche Lignes directrices pour l'imagerie par fluorescence au lieu de soins pour la détection de la charge bactérienne des plaies selon le consensus de Delphi

Les affiches du Dr Thomas Serena (SerenaGroup Research Foundation, Cambridge, MA) comprennent :

La dépendance à l'égard des signes et symptômes cliniques de la charge bactérienne dans les plaies chroniques entraîne un mauvais usage des antimicrobiens : analyse des résultats de l'essai clinique FLAAG

l'affiche L'imagerie par fluorescence au lieu de soins améliore la détection de la charge bactérienne élevée dans les plaies du site chirurgical

l'affiche Les cultures cliniques semi-quantitatives sont-elles inadéquates ? Comparaison avec l'analyse quantitative de 1 053 isolats bactériens de 350 plaies

l'affiche Une image vaut 10 000 microbes : comment l'imagerie par fluorescence augmente les critères IWGDF pour la détection de la charge bactérienne dans les ulcères du pied diabétique

Les présentations cliniques citant le dispositif MolecuLight, utilisable sur le lieu de soins, sont les suivantes :

Tout ce qui brille... (Technologies novatrices : que contient le Pipeline ?) par le Dr Oropallo le samedi 26 février 2022, de 9 h 00 à 10 h 00, dans la salle du Commonwealth

Les affiches cliniques et présentations de la Wound Week seront complétées par d'autres événements. Ainsi, les appareils d'imagerie MolecuLight i:X® et DX™ seront également présentés lors d'un atelier pratique le jeudi 24 février de 13 h 30 à 17 h 30 dans la salle de réception Regency B. Ils seront également disponibles pour une démonstration au stand MolecuLight n° 36 dans le hall d'exposition au Loews, à Philadelphie (PA).

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale qui a développé et commercialise sa plateforme technologique propriétaire d'imagerie par fluorescence sur plusieurs marchés cliniques. La suite de dispositifs commercialisés de MolecuLight, incluant les systèmes d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X® et DX™ et leurs accessoires, fournit des dispositifs d'imagerie portatifs, utilisables sur le lieu de soins, pour le marché mondial du traitement des plaies, pour la détection en temps réel des plaies contenant une charge bactérienne élevée (lorsqu'ils sont utilisés avec des signes et des symptômes cliniques) et pour la mesure numérique des plaies . Le parcours de remboursement comprend deux codes CPT® pour les actes du médecin qui effectue l'imagerie de la plaie par fluorescence en vue d'identifier la présence, le site et la charge bactériens, et pour le paiement de l'établissement pour le service de consultation externe de l'hôpital (HOPD) et le centre de chirurgie ambulatoire (ASC) dans le cadre d'une affectation de classification de paiement ambulatoire (APC). La société commercialise également sa plateforme technologique unique d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés présentant des besoins non satisfaits à l'échelle mondiale, notamment la sécurité alimentaire, les cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels clés.

