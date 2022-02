Wound Week 2022:Utilidad clínica de la plataforma de imagen en el punto de atención de MolecuLight

Los 8 pósteres clínicos y la presentación de MolecuLight i:X en la Wound Week 2022 son los siguientes:

Pósters de la doctora Alisha Oropallo (Northwell Comprehensive Wound Healing Center and Hyperbarics, Lake Success, NY) incluyen:

Wound Hygiene: Which Cleansing Agents and Techniques Are Most Effective?

póster 12-week RCT Evaluating Impact of Routine Fluorescence Imaging of Bacteria on DFU Healing Rates

Pósters del doctor Charles Andersen (Vascular/Endovascular/Limb Preservation Surgery Service, Madigan Army Medical Center, Joint Base Lewis-McChord, WA) incluyen:

Diagnosis and Treatment of the Invasive Extension of Bacteria (Cellulitis) from Chronic Wounds Utilizing Point-of-Care Fluorescence Imaging

póster Guidelines for point-of-care fluorescence imaging for detection of wound bacterial burden based on Delphi consensus

Pósters del doctor Thomas Serena (SerenaGroup Research Foundation, Cambridge, MA) incluyen:

Reliance on Clinical Signs & Symptoms of Bacterial Burden in Chronic Wounds Leads to the Misuse of Antimicrobials: Analysis of the FLAAG Clinical Trial

póster Point-of-care fluorescence imaging enhances detection of high bacterial burden in surgical site wounds

póster Are Semi-Quantitative Clinical Cultures Inadequate? Comparison to Quantitative Analysis of 1053 Bacterial Isolates from 350 Wounds

póster An image is worth 10,000 microbes: How fluorescence imaging augments IWGDF criteria for detection of bacterial burden in diabetic foot ulcers Descargar póster

La Presentación Clínica citando el dispositivo de punto de atención MolecuLight es:

All That Glows is Not Good (Innovative Technologies: What's in the Pipeline?) por el Dr. Oropallo el sábado 26 de febrero de 2022, 9:00 – 10:00 am en la Commonwealth Room

Además de los pósters clínicos y presentaciones en la Wound Week , los dispositivos de imagen MolecuLight i:X® y DX™ se mostrarán en el Taller práctico del jueves, 24 de febrero de 1:30 pm – 5:30 pm en Regency B Ballroom. También estarán disponibles para demostraciones en el stand #36 de MolecuLight en la sala de exposiciones de Loews, Filadelfia, PA.

Acerca de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. es una empresa de imágenes médicas de propiedad privada que ha desarrollado y comercializa su tecnología patentada de plataforma de imágenes fluorescentes en múltiples mercados clínicos. El conjunto de dispositivos de MolecuLight lanzados comercialmente, incluidos los sistemas de imágenes por fluorescencia MolecuLight i:X® y DX™ y sus accesorios, proporciona dispositivos portátiles de imágenes en el punto de atención para el mercado mundial del cuidado de heridas para la detección en tiempo real de heridas que contienen niveles elevados de carga bacteriana (cuando se usa con signos y síntomas clínicos) y para la medición digital de heridas. Los procedimientos MolecuLight realizados en los Estados Unidos pueden beneficiarse de una vía de reembolso disponible que incluye dos códigos CPT® para el trabajo de los médicos en la realización de "imágenes de heridas por fluorescencia para detectar la presencia, la localización y la carga bacteriana" y el pago de instalaciones para el Departamento de Pacientes Ambulatorios del Hospital (HOPD) y los entornos del Centro Quirúrgico Ambulatorio (ASC) a través de una asignación de Clasificación de Pagos Ambulatorios (APC). La compañía también está comercializando su exclusiva tecnología de plataforma de imágenes de fluorescencia para otros mercados con necesidades no cubiertas relevantes a nivel mundial, como la seguridad alimentaria, los cosméticos de consumo y otros mercados industriales clave.

