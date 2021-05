Les dernières technologies en matière d'affichage grand écran, de systèmes audiovisuels, d'enseigne et de LED dévoilées au salon ISLE 2021

L'ISLE 2021 a réuni un ensemble d'exposants de grande qualité dans toute la chaîne industrielle, y compris l'affichage sur grand écran, l'intégration de systèmes audio et vidéo, l'éclairage et la signalisation. En réunissant des experts et des universitaires de premier plan dans un même espace, l'événement a non seulement permis de rassembler de nouvelles technologies et de nouveaux produits dans des domaines connexes, mais aussi d'offrir un spectacle visuel grâce à la créativité numérique et aux expériences immersives. Cette exposition sans heurts renforce la puissance de la marque ISLE et l'influence de l'industrie, et démontre la forte vitalité du marché et son potentiel de développement, aujourd'hui et à l'avenir.

Pendant les quatre jours de l'exposition, un grand nombre de marques mondiales bien connues ont présenté leurs produits et solutions, notamment Leyard, Unilumin, Absen, Ledman, AOTO, LianTronics, Gloshine, LG, Cedar et MAXHUB. Des centaines de nouveaux produits tendance et innovants ont fait leurs débuts à l'ISLE 2021, présentant l'avenir des technologies d'affichage LED et de systèmes audiovisuels.

Leyard a notamment présenté ses derniers écrans LED à micro-pitch de la série TX, de la série MG, MG012, de l'équipement de vidéoconférence tout-en-un TXP et d'autres produits. Dans le même temps, Ledman a présenté son nouvel écran ultra-haute définition 8K Micro LED et 4K COB, et Unilumin a attiré l'attention des participants avec ses solutions 5G + 8K, la 3D à l'œil nu, les écrans pour stades et sites, et les solutions d'affichage événementiel tout-en-un. Absen, LianTronics et MAXHUB ont présenté leurs solutions créatives de commerce de détail intelligentes. Le géant de la location Gloshine a apporté la série d'écrans CL pour les performances scéniques.

L'événement a également vu le lancement de certains produits de pointe : LG MAGNIT, le premier écran à micro LED IA au monde, avec un revêtement entièrement noir et une technologie de puce embarquée ; écran à épissure COB à pas fin P0.4 de Cedar Electronics ; écran à micro pas X-MAX 4K de marque à haute terminaison d'AOTO.

Au cours des 20 forums industriels, ISLE 2021 a mis l'accent sur les nouvelles orientations politiques nationales et les points névralgiques pour construire une plateforme de communication efficace qui intègre la production, l'apprentissage, la recherche et l'utilisation. Des experts de la Chinese Hospital Association (CHA) ont été invités à discuter de l'application de la technologie de simulation virtuelle dans la formation et l'évaluation des compétences pratiques du médecin. L'équipe de l'ISLE s'est également associée à la Beijing Normal University pour accueillir le China Digital Creativity and Multimedia Audiovisual Application Summit Forum (Forum du sommet chinois sur la créativité numérique et les applications audiovisuelles multimédias), qui vise à ouvrir les talents, les équipements, l'innovation, la technologie et la chaîne de valeur de la réalité virtuelle pour cultiver le développement rapide de l'industrie de la réalité virtuelle - en apportant un soutien solide à un développement économique et social de qualité supérieure.

Avec ses nombreux exposants internationaux et ses forums industriels inspirants, ISLE 2021 n'est pas seulement une plate-forme pour le commerce, mais aussi une scène mondiale pour l'industrie afin d'explorer l'avenir et d'intégrer le développement.

https://www.isle.org.cn/?lang=en

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1511480/ISLE_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1511479/ISLE_2.jpg

