Les dirigeants des BRICS appellent à une action urgente contre la dégradation des terres à l'approche de la Conférence des Parties des Nations Unies au sujet de la dégradation des terres et la sécheresse, qui se tiendra à Riyad

L'Arabie Saoudite approuve l'intervention sur une question environnementale cruciale avant la CdP 16 de la UNCCD (Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification)

RIYADH, Arabie Saoudite, 28 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Les dirigeants des BRICS ont publié une déclaration commune appelant à l'augmentation des ressources financières et au renforcement des partenariats pour lutter contre la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse, avant une grande conférence des Nations Unies sur l'environnement qui se tiendra en Arabie Saoudite en décembre.

BRICS Leaders Call for Urgent Action on Land Degradation Ahead of UN Land Degradation and Drought COP in Riyadh

Les dirigeants du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, de l'Éthiopie, de l'Iran et des Émirats Arabes Unis ont souligné que ces défis environnementaux « font peser de graves menaces sur le bien-être et les moyens de subsistance des populations et sur l'environnement ». Tout en reconnaissant les efforts en cours en matière de gestion durable des terres, ils ont souligné la nécessité de « politiques intégrées » pour traiter ces questions interdépendantes.

Cette déclaration intervient alors que l'Arabie Saoudite se prépare à accueillir la seizième session de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD COP16) à Riyad, du 2 au 13 décembre, dans un contexte d'inquiétude mondiale croissante face à la dégradation des sols qui affecte déjà 40 % de la planète et touche 3,2 milliards de personnes, selon les données de l'UNCCD.

« L'Arabie Saoudite approuve la déclaration des dirigeants des BRICS sur la question cruciale de la dégradation des sols, car elle reflète l'urgence croissante de ralentir et, finalement, d'inverser la tendance à la dégradation des sols dans le monde entier », a déclaré M. Osama Faqeeha, vice-ministre de l'Environnement au Ministère saoudien de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture, et conseiller auprès de la présidence de la CdP 16.

Il a ajouté : « Lors de la CdP 16 à Riyad, nous nous efforcerons de forger de nouveaux partenariats susceptibles d'accélérer les efforts de restauration des terres et de résilience à la sécheresse, en particulier dans les régions vulnérables. La dégradation des sols, la sécheresse et la désertification touchent presque tous les coins de la planète, en exacerbant les migrations forcées et en aggravant l'insécurité alimentaire et hydrique mondiale. Il est impératif que la communauté internationale s'attaque aux causes profondes de ces problèmes lors de la 16e Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification qui se tiendra à Riyad. »

La conférence devrait être la plus grande CdP de l'UNCCD à ce jour et comportera la toute première Zone verte, en créant ainsi une plateforme dédiée à la collaboration et à l'innovation, ayant pour but d'accroître le rôle du secteur privé dans la restauration des terres.

Elle intervient alors que la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification vise à restaurer 1,5 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici à 2030. Selon la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), chaque dollar investi dans la restauration des terres peut rapporter jusqu'à 30 dollars.

