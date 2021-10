Les dirigeants du monde entier investissent dans l'humanité lors du 5e anniversaire de la FII

M. Muhammadu Buhari , président du Nigeria ;

, président du ; M. Stephen Harper , ancien premier ministre du Canada ;

, ancien premier ministre du ; Mme Kersti Kaljulaid , ancienne présidente de l'Estonie ;

, ancienne présidente de l'Estonie ; M. Kyriakos Mitsotakis , Premier ministre de la Grèce ;

, Premier ministre de la Grèce ; M. Ali Bongo Ondimba , président du Gabon ;

, président du ; M. Mario Renzi , ancien premier ministre de l'Italie et membre du conseil d'administration du FII Institute ; et

, ancien premier ministre de l'Italie et membre du conseil d'administration du FII Institute ; et M. Armen Sarkissian , président de l'Arménie.

La Future Investment Initiative (FII) s'est ouverte aujourd'hui par une discussion des PDG, investisseurs et responsables politiques de premier plan du monde entier concernant la meilleure façon d'investir dans l'humanité.

Le 5e anniversaire du FII se déroulera d'ailleurs sous le thème « Investir dans l'humanité ». Les discussions tourneront autour des investissements qui créeront le plus de bénéfices pour l'humanité, tandis que de multiples secteurs assistent à une renaissance dans cette ère post-COVID. La plateforme rassemble des dirigeants, des experts, des innovateurs et des médias du monde entier au sein d'un forum international afin d'explorer des solutions pionnières répondant aux défis de la société et propulser les actions vers leur réalisation.

Le programme complet est disponible à l'adresse www.fii-institute.org. Les inscriptions pour participer virtuellement à l'événement sont désormais ouvertes.

À propos du FII Institute

Le FII Institute est une fondation mondiale à but non lucratif dotée d'une branche d'investissement et d'un seul programme : « Impact on Humanity » (Impact sur l'humanité). Attachés aux principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), nous encourageons les esprits les plus brillants et transformons les idées en solutions concrètes dans cinq domaines d'intervention : intelligence artificielle et robotique, éducation, santé et développement durable.

Nous sommes au bon endroit et au bon moment : lorsque les décideurs, les investisseurs et une génération de jeunes engagés se rassemblent pour exprimer leurs aspirations, se motiver et se préparer au changement. Nous exploitons cette énergie en trois piliers, « THINK, XCHANGE, ACT » (Penser, échanger, agir), et nous investissons dans les innovations qui font une différence dans la vie à l'échelle mondiale.

Rejoignez-nous pour vous approprier, participer à la création et actualiser un avenir plus brillant et plus durable pour l'humanité sur www.fii-institute.org

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1670988/FII_Institute.jpg

SOURCE FII Institute