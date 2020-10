Les dirigeants et les citoyens du monde doivent écouter les scientifiques pour résoudre les crises mondiales, déclare le lauréat du prix Nobel Kip Thorne

La science est essentielle pour résoudre les problèmes mondiaux tels que les pandémies et le changement climatique, mais nous avons besoin de dirigeants qui écoutent la science. Kip Thorne, professeur de physique et lauréat du prix Nobel, qui a présidé le jury international du prix scientifique de l'ESET, a appelé au respect de la science dans son discours. Le prix scientifique ESET est un projet ambitieux mené par la société mondiale de cybersécurité ESET, qui récompense les meilleurs scientifiques de Slovaquie dont les travaux font la différence à l'échelle mondiale.

BRATISLAVA, Slovaquie, 15 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Le professeur Kip Thorne a reçu le prix Nobel de physique en 2017 pour la première détection directe des ondes gravitationnelles dont le signal a été généré par la collision de deux trous noirs il y a 1,3 milliard d'années. Le professeur Thorne est non seulement un scientifique phénoménal, mais il a également été consultant et co-auteur du film à succès de Christopher Nolan, Interstellar.

Dans son dernier discours en tant que président du jury international du prix scientifique ESET, le professeur Thorne a souligné l'importance d'écouter les scientifiques et de respecter les connaissances scientifiques.

« La science et la technologie basées sur la recherche scientifique sont essentielles pour résoudre des problèmes tels que les pandémies ou le changement climatique. Mais je considère qu'il est tout aussi important d'encourager le respect des hommes politiques et du public pour la science et les scientifiques. »

Le professeur Thorne a répété que les maladies virales sont l'un des problèmes les plus graves de l'humanité aujourd'hui. « De nombreux pays ont ignoré la voix des scientifiques dans la lutte contre la pandémie. La Slovaquie peut être un exemple positif pour le monde, sur la façon dont les solutions scientifiques peuvent sauver de nombreuses vies », a-t-il expliqué en ce qui concerne la situation actuelle de la COVID-19, tout en soulignant les recherches originales slovaques sur le coronavirus.

Financée par la Fondation ESET, une équipe de scientifiques slovaques a développé ses propres tests COVID-19, validés au niveau international. Dans une réponse rapide à la pandémie, l'équipe a fait don de 100 000 kits pour les tests de routine à la République slovaque et a mis ces tests à la disposition d'autres pays.

Depuis qu'il préside le jury international de la deuxième année du prix scientifique ESET, le professeur Thorne s'est engagé à soutenir l'initiative dans les années à venir. La Fondation ESET et l'ESET poursuivent leur objectif de soutenir et de reconnaître les scientifiques et les chercheurs en Slovaquie et, à l'avenir, dans d'autres parties du monde.

« Nous avons besoin de nouvelles générations de dirigeants qui mèneront le monde vers des solutions responsables et fondées sur la science. "Le principal avantage du prix scientifique ESET est cette inspiration et cette reconnaissance de l'importance de la science pour la société, », a déclaré le professeur Thorne.

Le prix scientifique ESET est organisé sous les auspices de Zuzana Čaputová, présidente de la République slovaque, et a reçu les éloges de personnalités internationales telles que Sir Roger Penrose, qui est l'un des lauréats du prix Nobel de physique 2020.

« Je crois que l'autorité de la science et des scientifiques devrait être prise en compte dans le discours public également. Parce que nous vivons à une époque de pandémie mondiale, mais aussi d'infodémie, qui se définit par la production systématique de fausses informations, » a déclaré Mme Čaputová dans son discours d'ouverture.

Lors de la cérémonie, Fedor Šimkovic a été nommé lauréat dans la catégorie Personnalité exceptionnelle de la science slovaque, Tamás Csanádi a été nommé lauréat dans la catégorie Jeune scientifique exceptionnel de moins de 35 ans, et Ivan Varga est devenu lauréat dans la catégorie Enseignant universitaire exceptionnel.

Le jury du prix scientifique ESET était composé d'autres scientifiques et chercheurs d'excellence, à savoir la chimiste tchèque Hana Dvořáková, la biologiste britannique Fiona Watt, le physicien allemand Rolf-Dieter Heuer (ancien directeur du CERN), le chimiste allemand Ralf Riedel et le mathématicien hongrois Tibor Krisztin.

Pour plus d'informations, visitez le site https://www.esetscienceaward.sk/en , regardez la vidéo du professeur Thorne ici et découvrez les lauréats ici .

À propos de la Fondation ESET

La Fondation ESET a été créée en 2011 et ses principales activités comprennent le développement de l'éducation dans le domaine des technologies de l'information, la sécurité sur Internet, la vulgarisation des sciences et de la recherche, ainsi que le soutien aux projets de la société civile. La Fondation ESET a établi des partenariats à long terme avec des organisations dont les objectifs et les résultats contribuent à la réalisation de sa mission. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.nadaciaeset.sk .

