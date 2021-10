Les données de la phase II du vaccin COVID-19 de Medigen examinées et publiées dans The Lancet Respiratory Medicine

TAIPEI, 16 octobre 2021 /PRNewswire/ -- The Lancet Respiratory Medicine, l'une des revues médicales à comité de lecture les plus connues au monde, a publié les Medigen Vaccine Biologics données de l'essai clinique de phase 2 du vaccin MVC-COV1901 qui démontrent des profils d'immunogénicité et de sécurité prometteurs. La source internationale de référence en matière de connaissances cliniques, de santé publique et de santé mondiale a mis à disposition les résultats d'un essai de phase 2 à grande échelle, en double aveugle, aléatoire et contrôlé par placebo, réalisé sur onze sites à Taïwan, rendant le MVC visible à un réseau mondial de chercheurs, de cliniciens, de chefs d'entreprise et d'autres professionnels du domaine.

Dans le cadre de l'étude, qui s'est déroulée entre le 30 décembre 2020 et le 2 avril 2021, 3 854 personnes ont été examinées et réparties au hasard (6:1) entre le groupe MVC-COV1901 et le groupe placebo. Les participants admissibles étaient des adultes en bonne santé âgés de 20 ans ou plus. Les participants ont reçu par voie intramusculaire deux doses de MVC-COV1901 ou de placebo à 28 jours d'intervalle.

Les résultats présentés indiquent que le taux de séroconversion, basé sur le SARS-CoV-2 de type sauvage GMT, dans le groupe MVC-COV1901 au jour 57 était de 99 à 8 %. Chez les adultes plus jeunes et plus âgés qui ont reçu le vaccin MVC-COV1901, presque tous les participants présentaient une séroconversion chez les adultes plus jeunes et 99,5 % chez les adultes plus âgés.

La conception de l'antigène du SRAS-CoV-2 utilisé dans le vaccin MVC-COV1901 a fait l'objet d'une licence de la part des NIH américains, ce qui implique une série de modifications moléculaires de la protéine spike de pré-fusion S-2P. La combinaison de la CpG 1018 et de l'hydroxyde d'aluminium avec cette protéine spike de pré-fusion S-2P montre une élicitation prometteuse de l'immunité des cellules T et des cellules B. L'un des résultats les plus marquants du profil de sécurité est l'incidence extrêmement faible de la fièvre.

En conclusion, l'analyse intermédiaire a montré que le vaccin MVC-COV1901 présente un bon profil de sécurité et suscite des titres d'anticorps neutralisants prometteurs. Comparativement à d'autres vaccins qui ont reçu une autorisation d'utilisation d'urgence, le MVC-COV1901 est sûr, bien toléré et cause rarement des réactions fébriles chez les jeunes et les adultes plus âgés. Le MVC-COV1901 induit des titres élevés d'anticorps neutralisants et d'IgG anti-spike, et il présente un taux de séroconversion de près de 100 % au 57e jour. En utilisant les modèles de conversion IU et BAU de l'OMS, les deux méthodes utilisées dans le document fournissent une efficacité prédictive comprise entre 80 % et 90 %.

Les résultats de l'étude ont servi de base à l'immunobriding qui a permis d'obtenir l'autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin MVC-COV1901 à Taïwan et peuvent soutenir l'avancement des développements ultérieurs.

À propos de Medigen Vaccine Biologics Corp. (MVC)

MVC est une entreprise biopharmaceutique qui utilise des technologies cellulaires pour mettre au point de nouveaux vaccins et biosimilaires. Avec un objectif d'autosuffisance nationale, MVC vise également à fournir des vaccins et des produits biopharmaceutiques pour répondre aux besoins régionaux et avec la volonté d'aider au niveau mondial contre les menaces de maladies infectieuses. Le pipeline de MVC comprend le vaccin entérovirus A71, le vaccin contre la dengue, le vaccin antigrippal quadrivalent qui sont tous entrés dans un stade clinique tardif. Le site de production à grande échelle de MVC est à la pointe de la technologie et respecte les exigences internationales PIC/s GMP. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.medigenvac.com.

http://www.medigenvac.com



