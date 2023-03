Les EAU dévoilent l'Initiative internationale des forces de l'ordre pour le climat

DUBAÏ, EAU, 8 mars 2023 /PRNewswire/ -- L'Initiative internationale des forces de l'ordre pour le climat (I2LEC), dirigée par le ministère de l'Intérieur des EAU en partenariat avec l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), servira de plate-forme pour coordonner la réponse de la communauté internationale des forces de l'ordre aux retombées environnementales, telle que présentée mardi, au Sommet mondial de la police, qui aura lieu les 6 et 7 mars à Dubaï.

Lors de la première journée du Sommet, d'autres détails ont été présentés concernant un accord de haut niveau entre le lieutenant-général S.E. Cheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur des EAU, et S.E. Ghada Waly, directrice générale de l'ONUDC, qui a été conclu en février 2023.

À l'époque, les plus hauts responsables du ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis et de l'ONUDC ont discuté du lancement d'une initiative mondiale visant à sensibiliser, à renforcer les capacités et à mener des recherches sur les crimes qui touchent l'environnement et le changement climatique.

La vision du lieutenant- général S.E Cheikh Saif pour l'initiative, qui avait été baptisée Initiative internationale des forces de l'ordre pour le climat (I2LEC), a également été présentée lors d'une table ronde du Sommet mondial de la police, par un représentant du ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis, le lieutenant-colonel Dana Humaid.

« Nous sommes heureux de présenter la vision du lieutenant-général S.E Cheikh Saif qui est devenue réalité aujourd'hui. En agissant en tant qu'organe consultatif de l'I2LEC, le groupe de travail mondial servira de plate-forme pour coordonner la réponse des forces de l'ordre mondiales aux crimes qui affectent l'environnement et, par conséquent, le changement climatique. Les Émirats arabes unis sont convaincus que le groupe de travail mondial et l'I2LEC seront un catalyseur dans la lutte contre la crise environnementale et nous espérons que vous vous joindrez à nous dans cette entreprise importante », a déclaré la lieutenante-colonelle Dana Humaid, directrice générale du Bureau des affaires internationales du ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis.

Le groupe de travail mondial est un groupe multidisciplinaire de représentants de diverses organisations telles que l'ONUDC, Interpol, Europol, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le Programme des Nations unies pour l'environnement, l'unité Environnement du Bureau de coordination des affaires humanitaires, le Centre des urgences environnementales, le Forum économique mondial, entre autres.

Lors de la même table ronde, M. Hatem Ali, directeur régional du bureau de l'ONUDC, a souligné que l'I2LEC et le groupe de travail mondial s'appuieront sur les réalisations antérieures de la communauté internationale pour lutter efficacement contre les crimes qui affectent l'environnement et leur impact sur le changement climatique.

« Dans le contexte de l'évolution des défis liés aux changements climatiques, nous sommes très heureux de nous associer avec les Émirats arabes unis à l'Initiative internationale des forces de l'ordre pour le climat, qui travaillera à la présentation d'une résolution à l'organe directeur compétent des Nations unies, avant le sommet sur le climat de la COP28. Avec nos partenaires, nous nous assurerons que l'I2LEC dispose d'une approche globale et d'un héritage durable en ce qui concerne l'augmentation de la prévention et le renforcement des capacités opérationnelles et de recherche des organismes d'application de la loi à travers le monde pour faire face à la crise environnementale », a déclaré le directeur régional du Bureau de l'ONUDC du CCG.

L'I2LEC s'inscrit dans l'engagement plus large des EAU à faire progresser la coopération mondiale sur les causes environnementales. Les Émirats arabes unis ont été le premier pays de la région à ratifier l'accord de Paris historique, signé en 2015 lors de la COP21. 2023 est « l'Année du développement durable » aux Émirats arabes unis, pour favoriser une collaboration mondiale dans la recherche de solutions innovantes aux défis liés au climat.

L'I2LEC bénéficiera également du partenariat stratégique de longue date entre les Émirats arabes unis et l'ONUDC pour soutenir les efforts mondiaux contre le crime organisé ainsi que de la vaste expertise de l'ONUDC acquise dans le cadre du Programme mondial sur les crimes qui affectent l'environnement.

SOURCE the Ministry of Interior of the United Arab Emirates