Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) stellen International Initiative of Law Enforcement for Climate (Internationale Initiative der Strafverfolgung für das Klima) vor

DUBAI, VAE, 7. März 2023 /PRNewswire/ -- Die International Initiative of Law Enforcement for Climate (I2LEC), die vom Innenministerium der VAE in Zusammenarbeit mit dem United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) geleitet wird, soll als Plattform dienen, um die Reaktion der weltweiten Strafverfolgungsbehörden auf Umweltauswirkungen zu koordinieren, wie am Dienstag auf dem World Police Summit, der am 6. und 7. März in Dubai stattfindet, vorgestellt wurde.

Am ersten Tag des Gipfels wurden weitere Einzelheiten zu einer hochrangigen Vereinbarung zwischen Generalleutnant, Seine Hoheit Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, stellvertretender Premierminister und Innenminister der VAE, und Ihre Exzellenz Ghada Waly, Exekutivdirektorin der UNODC, präsentiert, die im Februar 2023 geschlossen wurde.

Damals erörterten hochrangige Beamte des emiratischen Innenministeriums und des UNODC den Start einer globalen Initiative, die auf die Sensibilisierung, den Aufbau von Kapazitäten und die Erforschung von Straftaten abzielt, die die Umwelt und den Klimawandel betreffen.

Die Vision von Generalleutnant, Seine Hoheit Sheikh Saif für die Initiative, die International Initiative of Law Enforcement for Climate (I2LEC) benannt wurde, wurde weiter auf einer Podiumsdiskussion des World Police Summit von einem Vertreter des Innenministeriums der VAE, Oberstleutnant Oberstleutnant Dana Humaid vorgestellt.

„Wir freuen uns, die Vision von Generalleutnant, Seine Hoheit Sheikh Saif heute als Realität zu präsentieren. Als beratendes Gremium der I2LEC wird die Globale Arbeitsgruppe eine Plattform für die Koordinierung der weltweiten Strafverfolgung von Straftaten sein, die sich auf die Umwelt und damit auch auf den Klimawandel auswirken. Die VAE sind zuversichtlich, dass die Globale Arbeitsgruppe und I2LEC ein Katalysator für die Bewältigung der Umweltkrise sein werden, und wir vertrauen darauf, dass Sie uns bei diesem wichtigen Unterfangen unterstützen," sagte Oberstleutnant Dana Humaid, Generaldirektor des UAE MOI International Affairs Bureaus.

Die Globale Arbeitsgruppe ist eine multidisziplinäre Gruppe von Vertretern verschiedener Organisationen wie UNODC, Interpol, Europol, dem Intergovernmental Panel on Climate Change, United Nations Environment Programme, Environmental Unit of the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Environmental Emergencies Centre, World Economic Forum u.a.

In seiner Rede bei der gleichen Podiumsdiskussion betonte Richter Dr. Hatem Ali, Regionaldirektor des UNODC-Büros, dass die I2LEC und die Globale Arbeitsgruppe auf den bisherigen Errungenschaften der internationalen Gemeinschaft aufbauen werden, um Verbrechen gegen die Umwelt und ihre Auswirkungen auf den Klimawandel, wirksam zu bekämpfen.

,,Vor dem Hintergrund der wachsenden Herausforderungen des Klimawandels freuen wir uns sehr über die Zusammenarbeit mit den VAE bei der International Initiative of Law Enforcement for Climate, die im Vorfeld des COP28-Klimagipfels eine Resolution in das zuständige UN-Gremium einbringen wird. Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir dafür sorgen, dass I2LEC einen ganzheitlichen Ansatz und ein dauerhaftes Vermächtnis im Hinblick auf die Verbesserung der Prävention und den Aufbau von operativen und Forschungskapazitäten der Strafverfolgungsbehörden in der ganzen Welt hat, um die Umweltkrise zu bekämpfen", sagte der Regionaldirektor des UNODC-Büros im GCC.

I2LEC fügt sich in das umfassendere Engagement der VAE ein, die globale Zusammenarbeit im Umweltbereich zu fördern. Die VAE waren das erste Land in der Region, das das historische Pariser Abkommen ratifiziert hat, das 2015 auf der COP21 unterzeichnet wurde. 2023 ist das ,,Jahr der Nachhaltigkeit" in den VAE, um eine globale Zusammenarbeit bei der Suche nach innovativen Lösungen für klimabezogene Herausforderungen zu fördern.

I2LEC wird auch von der langjährigen strategischen Partnerschaft zwischen den VAE und dem UNODC zur Unterstützung der globalen Bemühungen gegen organisierte Kriminalität sowie von der umfassenden Expertise des UNODC profitieren, die im Rahmen des Globalen Programms für Umweltverbrechen aufgebaut wurde.

SOURCE the Ministry of Interior of the United Arab Emirates