Les écrans gaming tactiques 4K de GIGABYTE dominent le marché et sont largement acclamés

TAIPEI, 9 novembre 2023 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, a été largement acclamée pour ses écrans gaming tactiques 4K de pointe. La gamme inclut les écrans M27U, M28U, M32U et M32UC, conçus pour être compatibles avec les cartes graphiques grand public de plus en plus puissantes et qui offrent un large éventail de caractéristiques, notamment des ports HDMI 2.1, des taux de rafraîchissement de 144 Hz ou plus, ainsi que des fonctions tactiques exclusives qui ont été saluées par les consommateurs et les experts technologiques. Avec leurs diverses spécifications, comprenant des écrans plats et incurvés de 27 à 32 pouces, les écrans de GIGABYTE sont adaptés à un large éventail de loisirs et de divertissement.

GIGABYTE 4K Tactical Gaming Monitors Lead the Pack and Receive Widespread Acclaim

Parmi les produits les plus remarquables figure le modèle M27U, un écran de 27 pouces doté d'un panneau IPS 4K offrant un taux de rafraîchissement exceptionnel de 160 Hz, élu « meilleur écran de milieu de gamme pour PS5 et Xbox Series X » par RTINGS, une source fiable d'informations sur les produits électroniques grand public. L'écran M32U de 32 pouces a quant à lui été reconnu par RTINGS comme le « meilleur écran de l'année 2023 » pour ses performances globales, qui en font un outil adapté aux RPG, aux jeux d'action-aventure et aux titres AAA de premier plan. De plus, l'écran M32UC, avec sa courbure immersive de 1500R et son temps de réponse rapide de 1 ms (MPRT), a également été désigné « meilleur écran gaming incurvé de milieu de gamme » par RTINGS et « meilleur écran gaming 4K à un prix abordable » par PC Gamer.

Le modèle M28U de 28 pouces vient compléter cette gamme impressionnante. Il est apprécié pour sa polyvalence, sa faible latence d'entrée, son temps de réponse rapide et sa bande passante HDMI 2.1, et constitue un choix de prédilection pour les joueurs de la nouvelle génération de consoles. Afin de satisfaire les attentes de la communauté, GIGABYTE a encore élargi sa gamme d'écrans 4K avec les variantes pratiques Arm Edition des modèles M28U et M32U, dotées d'un support sans pied, compatible VESA, qui optimise l'espace sur le bureau et permet un ajustement flexible en fonction des préférences de chacun.

Conçus pour les passionnés de gaming, ces écrans sont dotés de fonctions tactiques exclusives qui offrent aux joueurs l'avantage concurrentiel dont ils ont besoin pour réussir. La technologie Black Equalizer 2.0 garantit la visibilité dans les zones sombres sans compromettre les points lumineux, tandis que le stabilisateur de visée amélioré minimise le flou du recul dans les jeux FPS. Le logiciel OSD Sidekick permet un contrôle transparent des fonctions et des paramètres de l'écran via une interface logicielle simple, à l'aide d'une souris et d'un clavier. En outre, l'application Game Assist offre des fonctions OSD en jeu, notamment un réticule personnalisable, un compteur, une minuterie et des lignes d'alignement multiécran, ce qui permet aux joueurs de profiter d'une expérience gaming optimisée.

Avec sa devise « PLAY 4K. PLAY 4 WIN » (« Jouez en 4K, jouez pour gagner »), GIGABYTE souhaite inviter les joueurs intéressés à visiter son site Web pour plus d'informations : https://bit.ly/AORUS_4K_Monitors_F

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2270587/GIGABYTE_4K_Tactical_Gaming_Monitors_Lead_the_Pack_and_Receive_Widespread_Acclaim.jpg