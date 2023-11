TAIPÉ, 9 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial de computadores, ganhou amplo reconhecimento por seus monitores 4K para jogos táticos de última geração. A linha inclui os modelos M27U, M28U, M32U e M32UC e é compatível com as placas gráficas convencionais cada vez mais poderosas, com uma variedade de recursos como portas HDMI 2.1, taxas de atualização de 144 Hz ou superiores e funcionalidades táticas exclusivas, que receberam elogios de consumidores e de especialistas em tecnologia. Com diversas especificações, variando de telas planas e curvas de 27 a 32 polegadas, os monitores da GIGABYTE atendem a vários espaços de lazer e entretenimento.

Monitores 4K GIGABYTE para jogos táticos assumem a liderança e recebem amplo reconhecimento

Entre as ofertas de destaque está o M27U, um monitor de 27 polegadas com painel IPS 4K com uma incrível taxa de atualização de 160 Hz, aclamado como o "melhor monitor intermediário para PS5 e Xbox Series X" pela RTINGS, uma fonte confiável de informações sobre produtos eletrônicos de consumo. O M32U, um modelo de 32 polegadas, foi reconhecido pela RTINGS como o "melhor monitor de 2023" pelo desempenho geral, tornando-o adequado para RPG, jogos de ação e aventura e os principais títulos AAA. Por sua vez, o M32UC, com sua curvatura imersiva de 1500R e tempo rápido de resposta MPRT de 1 ms, também foi reconhecido como o "melhor monitor curvo intermediário para jogos" pela RTINGS e como o "melhor monitor 4K acessível para jogos" pela PC Gamer.

Completando a linha impressionante está o M28U de 28 polegadas, elogiado por sua versatilidade com baixa taxa de atraso, rápido tempo de resposta e largura de banda HDMI 2.1, tornando-o uma opção de alto nível para jogadores de console de última geração. Respondendo ao feedback da comunidade, a GIGABYTE ampliou ainda mais a linha de monitores 4K com as variantes Arm Edition fáceis de usar nos modelos M28U e M32U, apresentando um design com braço independente compatível com VESA, que otimiza o espaço da área de trabalho e permite ajustes flexíveis de acordo com as preferências individuais de configuração.

Feitos sob medida para entusiastas de jogos, esses monitores contam com recursos táticos exclusivos, que proporcionam aos jogadores a vantagem competitiva necessária para ter sucesso. O Black Equalizer 2.0 garante visibilidade clara em áreas mais escuras sem comprometer os pontos brilhantes, enquanto o Aim Stabilizer atualizado minimiza o desfoque de recuo em jogos FPS. O OSD Sidekick permite o controle perfeito das funções e configurações do monitor por meio de uma interface de software simples usando mouse e teclado. Além disso, o Game Assist oferece funções OSD dentro do jogo, incluindo uma mira personalizável, um contador, um temporizador e linhas de alinhamento para várias telas, permitindo aos jogadores maximizar sua experiência de jogo.

Enfatizando o lema "PLAY 4K. PLAY 4 WIN", a GIGABYTE convida os jogadores interessados a visitar seu site para obter mais informações: https://bit.ly/AORUS_4K_Monitors

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2270647/GIGABYTE_4K_Tactical_Gaming_Monitors_Lead_the_Pack_and_Receive_Widespread_Acclaim.jpg

FONTE GIGABYTE