Les Emirats Arabes Unis reçoivent le prix de l'Assemblée Parlementaire de la Méditerranée pour l'initiative Waterfalls

ROME, 19 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Ce jeudi 18 novembre, dans la salle Protomoteca du Campidoglio de Rome, les Emirats Arabes Unis (EAU), représentés par Saif bin Zayed, Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, ont reçu un prix de l'Assemblée Parlementaire pour la Méditerranée (APM) récompensant l'initiative Waterfalls, lancée par le Ministère des Possibilités, qui vise à proposer des formations médicales à des professionnels du monde entier.

Chaque année, l'APM récompense un individu, une organisation ou une institution, dont les actions ont contribué à établir des ponts entre les peuples, à promouvoir l'écoute, le respect, la coopération économique et sociale, le dialogue, la confiance et l'apaisement des conflits.

Cette année, le prix récompense ainsi Waterfalls, une initiative internationale de formation continue en ligne pilotée par Mohamed bin Rashid, Vice Président et Premier ministre des EAU, ainsi que Mohamed bin Zayed, Prince héritier d'Abou Dhabi. Waterfalls a permis de continuer à former plus d'un million de médecins, docteurs, pharmaciens, techniciens et spécialistes dans 197 pays et donc de soutenir les acteurs en première ligne face à la pandémie Covid-19.

Dans son discours de remerciements, Saif bin Zayed a précisé :

"Je voudrais remercier l'Assemblée Parlementaire pour la Méditerranée, qui travaille chaque jour à l'unité des peuples, pour ce prix.

Nous sommes présents ici aujourd'hui pour affirmer notre engagement total à la coopération et à l'assistance de tous ceux dans le besoin, indépendamment de leur nationalité, race ou religion.

C'est sur ces principes humanistes que Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan a fondé les EAU il y acinquante ans."

Waterfalls est une initiative de formation continue lancée par les EAU au début de la pandémie, afin d'assurer la continuité de la formation des professionnels de santé, à travers des webinaires.

L'initiative a eu un impact mondial, avec la participation de 84 institutions scientifiques, médicales et universitaires, comme la Harvard Medical School ou encore le bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, et de 347 conférenciers reconnus qui ont donné plus de 559 webinaires spécialisés sur une quinzaine de disciplines médicales.

L'Ambassadeur Sergio Piazzi, Secrétaire-Général de l'APM a déclaré:

"L'engagement et la passion qui ont permis le développement si rapide de cette initiative témoignent du dévouement des Emirats Arabes Unis pour l'éducation internationale.

C'est pour cela que nous sommes fiers de faire partie de l'initiative Waterfalls, qui permet de relier les expertises et de créer des collaborations de longue durée pour le bien de tous."

Ronald Lavater, CEO de l'International Hospital Federation, partenaire de l'initiative, s'est également exprimé :

"Non seulement l'initiative Waterfalls offre un nouveau système efficace de formation de médecins, pharmaciens, techniciens et spécialistes à l'international, mais elle est aussi la plus grande plateforme de webinaires conduits par des conférenciers internationaux reconnus.

On voit dans la construction de ce modèle de formation impressionnant toute l'ambition des Emirats quant au développement des différentes réalités qui font la communauté internationale."

Cette initiative va se poursuivre.

En effet, en mars 2022 sera organisé, avec le soutien de Mohamed bin Rashid et Mohamed bin Zayed, le premier Waterfalls Award, où un jury de professionnels reconnus, dont des représentants de la Croix Rouge et de l'OMS, récompensera cinquante docteurs pour leur contribution exceptionnelle au front de la lutte contre la pandémie. Certains ont payé cet engagement de leur vie, un sacrifice auquel Waterfalls rendra hommage.

Données clé

Avec l'aide de :

84 institutions universitaires et scientifiques, dont : University of London , American Pharmacists Association, American Academy of Dermatology, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Singapore Medical Association, Korean Breast Cancer Society, International Hospital Federation, etc.

, American Pharmacists Association, American Academy of Dermatology, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Singapore Medical Association, Korean Breast Cancer Society, International Hospital Federation, etc. 347 médecins et spécialistes reconnus, couvrant 15 aires disciplinaires dont la dermatologie, l'oncologie, la médicine urgentiste, la médicine humanitaire, la pharmacologie, la cardiologie, l'ophtalmologie, la dentisterie, etc.

L'initiative Waterfalls c'est à ce jour :

559 séminaires organisés en ligne

1,067,803 participants

Dans 197 pays

SOURCE Waterfalls Initiative