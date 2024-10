Les Engagements de Vantiva pour un bilan net zéro d’émissions de Gaz à Effets de Serre d’ici 2050 validés par l’initiative Science Based Targets

Vantiva souhaite aller plus loin et se fixe comme objectif un bilan net zéro d'émissions de Gaz à Effets de Serre sur l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2040.

PARIS, 31 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Vantiva (Euronext Paris: VANTI), leader technologique mondial permettant aux fournisseurs de services réseau de connecter les consommateurs du monde entier, a annoncé aujourd'hui que son objectif pour un bilan net zéro d'émissions de Gaz à Effets de Serre d'ici 2050 avait été validé par l'initiative Science Based Targets (SBTi). SBTi a déterminé que les objectifs de Vantiva étaient conformes à la trajectoire de 1,5°C des scopes 1, 2 et 3. Etant un des leaders mondiaux des passerelles domestiques et des décodeurs, Vantiva reconnaît l'urgence de réduire son impact environnemental et renforce aujourd'hui son engagement en visant des émissions nettes zéro d'ici 2040. L'entreprise prévoit de soumettre cet objectif ambitieux à l'initiative Science Based Targets pour validation.

"Vantiva reconnaît que la crise climatique nécessite une action immédiate, c'est pourquoi, maintenant que les objectifs de 2050 sont validés, nous accélérons nos efforts et nous nous engageons à atteindre l'objectif net zéro d'ici 2040", a déclaré Olga Damiron, Directrice des ressources humaines, de la RSE et de la Gouvernance du groupe. « Ce calendrier reflète notre bilan avéré, notre engagement pour l'environnement, ainsi que notre compréhension des objectifs de notre industrie. Nous encourageons également nos fournisseurs à s'engager à suivre les avancées scientifiques en matière de climat en adoptant la trajectoire de 1,5 °C du SBTi et en établissant leurs propres objectifs de net zéro d'émissions de Gaz à Effets de Serre. »

Les objectifs de réduction d'émissions approuvés en vue d'atteindre l'objectif de net zéro:

Objectif global de net zéro : Vantiva s'est engagée à réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici à 2050.

: Vantiva s'est engagée à réduire de 57 % les émissions absolues de gaz à effet de serre de ses scopes 1 et 2 d'ici à 2027, par rapport à l'année de référence 2021. Vantiva s'engage également à réduire les émissions de gaz à effet de serre de scope 3 liées à l'utilisation des produits vendus de 52 % par unité vendue d'ici à 2030, par rapport à l'année de référence 2021. Vantiva s'engage en outre à ce que 30 % de ses fournisseurs, en termes d'émissions couvrant les biens et services achetés et les biens d'équipement, aient des objectifs basés sur la science d'ici 2027. Objectif à long terme : Vantiva s'engage à réduire les émissions absolues de gaz à effet de serre des catégories 1 et 2 de 90 % d'ici 2050, par rapport à l'année de référence 2021. Vantiva s'engage également à réduire les émissions absolues de gaz à effet de serre de type 3 de 90 % dans le même délai.

Le SBTi est un partenariat entre le CDP, le Pacte mondial des Nations unies (UNGC), la coalition We Mean Business, le World Resources Institute (WRI) et le Fonds mondial pour la nature (WWF). Il encourage une action climatique ambitieuse en permettant aux organisations de fixer des objectifs de réduction des émissions fondés sur des données scientifiques.

