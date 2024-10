Vantivas Ziele für Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050 von der Science Based Targets Initiative validiert

Vantiva erhöht nun sein Ziel, bis 2040 in seiner gesamten Wertschöpfungskette keine Treibhausgasemissionen mehr zu verursachen

PARIS, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Vantiva (Euronext Paris: VANTI), ein globaler Technologieführer, der es Netzbetreibern ermöglicht, Verbraucher weltweit zu verbinden, gab heute bekannt, dass die Science Based Targets Initiative (SBTi) Vantivas wissenschaftlich fundiertes Netto-Null-Ziel bis 2050 bestätigt hat. SBTi hat das Ziel von Vantiva als im Einklang mit dem 1,5-°C-Ziel für die Scopes 1, 2 und 3 eingestuft. Als weltweit führender Anbieter von Home Gateways und Set-Top-Boxen ist sich Vantiva der Dringlichkeit bewusst, seine Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, und hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 keine Treibhausgasemissionen mehr zu verursachen. Vantiva bereitet sich darauf vor, seine Netto-Null-Ziele für 2040 der SBTi zur Validierung vorzulegen.

„Vantiva ist sich bewusst, dass die Klimakrise sofortiges Handeln erfordert. Deshalb beschleunigen wir unsere Bemühungen und verpflichten uns, bis 2040 eine Netto-Null-Bilanz zu erreichen, nachdem die Ziele für 2050 nun bestätigt sind", sagte Olga Damiron, Chief People and Talent Officer, Executive Vice President of CSR und Corporate General Counsel der Gruppe. „Dieser Zeitplan spiegelt unsere nachweisliche Leistung und unser Engagement für die Verbesserung der Umwelt und das Verständnis für die Ziele der Branche wider. Wir ermutigen unsere Zulieferer, sich an der Klimawissenschaft zu orientieren, indem sie sich dem wissenschaftlich fundierten 1,5-°C-Ziel der SBTi anschließen und ebenfalls ihre eigenen Netto-Null-Ziele festlegen."

Von Vantivas genehmigte wissenschaftlich fundierte Netto-Null-Ziele:

Gesamt-Netto-Null-Ziel : Vantiva hat sich verpflichtet, bis 2050 in der gesamten Wertschöpfungskette keine Treibhausgasemissionen mehr zu verursachen.

: Vantiva hat sich verpflichtet, bis 2050 in der gesamten Wertschöpfungskette keine Treibhausgasemissionen mehr zu verursachen. Kurzfristiges Ziel : Vantiva verpflichtet sich, die absoluten THG-Emissionen gemäß Scope 1 und 2 bis 2027 um 57 % zu reduzieren, ausgehend vom Basisjahr 2021. Vantiva hat sich außerdem verpflichtet, die THG-Emissionen aus der Nutzung verkaufter Produkte bis 2030 um 52 % pro verkaufter Einheit zu reduzieren, ausgehend vom Basisjahr 2021. Darüber hinaus verpflichtet sich Vantiva, dass 30 % seiner Lieferanten bis 2027 wissenschaftlich fundierte Ziele für die Emissionen der von ihnen bezogenen Waren und Dienstleistungen einhalten werden.

: Vantiva verpflichtet sich, die absoluten THG-Emissionen gemäß Scope 1 und 2 bis 2027 um 57 % zu reduzieren, ausgehend vom Basisjahr 2021. Vantiva hat sich außerdem verpflichtet, die THG-Emissionen aus der Nutzung verkaufter Produkte bis 2030 um 52 % pro verkaufter Einheit zu reduzieren, ausgehend vom Basisjahr 2021. Darüber hinaus verpflichtet sich Vantiva, dass 30 % seiner Lieferanten bis 2027 wissenschaftlich fundierte Ziele für die Emissionen der von ihnen bezogenen Waren und Dienstleistungen einhalten werden. Langfristiges Ziel: Vantiva verpflichtet sich, die absoluten Treibhausgasemissionen gemäß Scope 1 und 2 bis 2050 um 90 % zu reduzieren, ausgehend vom Basisjahr 2021. Vantiva verpflichtet sich außerdem, die absoluten Scope-3-THG-Emissionen innerhalb desselben Zeitrahmens um 90 % zu reduzieren.

Die SBTi ist eine Partnerschaft zwischen dem CDP, dem United Nations Global Compact (UNGC), der We Mean Business Coalition, dem World Resources Institute (WRI) und dem World Wide Fund for Nature (WWF), die ehrgeizige Klimaschutzmaßnahmen vorantreibt, indem sie es Unternehmen ermöglicht, wissenschaftlich fundierte Emissionsreduktionsziele festzulegen.

PDF – https://mma.prnewswire.com/media/2544976/Vantiva_2024_SBTi_Validation.pdf

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2388773/Vantiva_Logo.jpg

Kontakte:

Vantiva Press Relations

[email protected]

Thatcher+Co. für Vantiva

[email protected]