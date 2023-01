Les équipements phares de XCMG, fusion de la science-fiction et de l'innovation dans l'industrie lourde, figurent dans le blockbuster de science-fiction « The Wandering Earth II »

XUZHOU, Chine, 29 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Une flotte d'équipements personnalisés phares de XCMG (« XCMG », SHE:000425), fusion de la science-fiction et de l'innovation dans l'industrie lourde, figurent dans le blockbuster chinois de science-fiction « The Wandering Earth II », réalisé par Frant Gwo et sorti dans les salles de cinéma le jour du Nouvel An chinois. Le film sera diffusé à partir d'aujourd'hui dans les pays et régions suivants : Amérique du Nord, Royaume-Uni, Irlande, Australie, Nouvelle-Zélande, etc.

A Fusion of Sci-Fi and Heavy Industry Innovation, Flagship XCMG Machinery Equipment, A Fleet of 61 Units Equipment of 42 Models, Features in Sci-Fi Blockbuster “The Wandering Earth II”, which to be Released on Jan. 28th, 2023 in the US, Canada, UK, Ireland, Australia, etc.

De « l'ascenseur spatial » s'élevant à travers la terre et le ciel au palpitant « combat aérien », les équipements XCMG voyagent des coulisses à la scène dans la préquelle du film « The Wandering Earth ». Sorti en 2019, celui-ci est devenu l'un des films non-anglophones les plus rentables de tous les temps. S'appuyant sur sa gamme complète de produits et de solutions dans les domaines du levage, du terrassement, de la route, du travail aérien, de l'assainissement, de la sécurité et des secours d'urgence, XCMG a fourni à l'UEG (United Earth Government) du film une large gamme d'équipements et de machines opérationnelles et transformables.

« En tant que première entreprise de conception industrielle en Chine, nous avons présenté plusieurs propositions de conception de produits deux jours après avoir reçu cette mission, puis nous avons sélectionné la meilleure solution avec les réalisateurs. Nous avons obtenu un résultat idéal, comme vous pourrez le voir dans le film. Ces incroyables pièces d'« équipement du futur » ne sont pas uniquement destinées au cinéma. Elles ont été inspirées par nos produits réels qui innovent chaque jour », a déclaré Zhang Han, le designer industriel de XCMG.

XCMG a fourni 61 unités d'équipement et 42 modèles, plus de 400 ensembles de pièces détachées et d'accessoires d'atelier et 61 ensembles de modèles 3D au cours de la production du film, de la planification à l'opération sur place en passant par la peinture, l'équipement, le personnel et la logistique. Un total de 319 membres du personnel de XCMG ont travaillé sur ce projet.

L'une des pièces d'équipement les plus prisées du film est la pelle-araignée ET120, aussi connue sous le nom de « Mante d'acier ». Conçue pour les opérations de secours d'urgence en environnement difficile et sur des sites sinistrés, la ET120 peut « marcher » sur les plateaux, les bois, les ravins, les marécages et la haute montagne comme s'il s'agissait d'un sol ferme, tout en étant équipée pour installer divers outils permettant d'effectuer différentes tâches telles que l'excavation, le levage, l'abattage, l'extinction d'incendie, le concassage, la saisie et le forage à des altitudes allant jusqu'à 4 500 mètres et des températures descendant à moins 40 degrés Celsius.

En outre, le film présente des dizaines de technologies innovantes que XCMG a développées pour des utilisations dans des conditions extrêmes. Plus d'un tiers des équipements présentés dans le film sont des modèles sans équipage et à énergie nouvelle, comme l'AGV.

« La « Mante d'acier » du film est un vrai « Transformer » et, comme vous pourrez le voir en regardant le film, XCMG transforme la science-fiction en réalité grâce aux merveilles de notre ingénierie industrielle. Je suis très fier de ce que nous avons créé », a déclaré M. Gwo.

De l'introduction de technologies de produits provenant de l'étranger à la maîtrise de technologies fondamentales d'une importance capitale, XCMG a mis en place une R&D redoutable grâce à la collaboration mondiale, afin de devenir l'un des trois premiers fabricants d'engins de chantier au monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1991543/A_Fusion_Sci_Fi_Heavy_Industry_Innovation_Flagship_XCMG_Machinery_Equipment.jpg

SOURCE XCMG Machinery