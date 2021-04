Les essais en vol continus de magniX révèlent que les avions électriques réduisent considérablement les nuisances sonores

Plusieurs études ont révélé l'impact négatif du bruit des avions sur les personnes, notamment les effets néfastes sur la santé physique et mentale. En fait, selon une étude publiée par le Noise and Health International Journal, le bruit des avions est l'un des effets environnementaux les plus néfastes de l'aviation. L'étude indique notamment qu'il peut perturber le sommeil, nuire aux résultats scolaires des enfants et même augmenter le risque de maladie cardiovasculaire des personnes vivant à proximité des aéroports. Il s'agit d'un problème croissant car le trafic aérien augmente d'année en année. L'aviation électrique limitera ces problèmes.

Comparé à l'avion Beaver standard, l'eBeaver a enregistré une diminution de bruit allant de 16 à 22 dBA lors de toutes les phases de vol. Plus précisément, lors de la phase de décollage, l'eBeaver a enregistré des niveaux de bruit inférieurs de 20,8 dBA en moyenne et de 24 dBA en pointe par rapport au Beaver standard, ce qui signifie que l'énergie sonore est au moins 100 fois inférieure.

« Intuitivement, nous savions que les avions à propulsion électrique devaient être plus silencieux que les avions à propulsion traditionnelle, mais ces résultats soulignent à quel point la différence est significative, ce qui est assez étonnant », a déclaré Roei Ganzarski, PDG de magniX. « Ces résultats sont une excellente nouvelle pour les zones résidentielles situées à proximité des aéroports. Une réduction globale significative du bruit lié à l'aviation permettra une plus grande flexibilité en termes d'horaires et de volumes de vols, favorisant une plus grande mobilité, des liaisons et un plus grand choix dans de plus petits aéroports régionaux. »

Les réglementations sur le bruit continuent d'être renforcées au fil du temps par des organismes de réglementation tels que la FAA et l'AESA, afin de limiter les nuisances sonores émises par les avions. Cela signifie souvent que les vols à destination et en provenance de certains aéroports sont réduits à certaines heures et parfois même supprimés pour certains avions. Grâce à la diminution du bruit, les avions électriques peuvent offrir une plus grande mobilité entre les aéroports qui sont actuellement limités en raison des réglementations sur le bruit.

À propos de magniX

Basée à Everett, WA, magniX a pour mission d'être un leader dans le secteur de l'aérospatiale commerciale et de la défense en proposant des solutions de propulsion de haute performance, fiables et respectueuses de l'environnement. Développé avec une technologie brevetée, magniX propose une gamme de solutions révolutionnaires de propulsion électrique, notamment des moteurs et des composants électroniques de puissance qui ne produisent aucune émission et qui sont moins coûteux. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.magnix.aero.

