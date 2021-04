magniX Fortgesetzte Flugtests zeigen, dass Elektroflugzeuge die Lärmbelästigung deutlich reduzieren

Mehrere Studien haben die negativen Auswirkungen von Fluglärm auf den Menschen gezeigt, einschließlich der negativen Auswirkungen auf die körperliche und geistige Gesundheit. In der Tat fand eine Studie, die im Noise and Health International Journal veröffentlicht wurde, heraus, dass Fluglärm eine der schädlichsten Umweltauswirkungen der Luftfahrt ist. Insbesondere wurde in der Studie festgestellt, dass er den Schlaf stören, die schulischen Leistungen von Kindern beeinträchtigen und sogar das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Menschen, die in der Nähe von Flughäfen wohnen, erhöhen kann. Dies ist ein wachsendes Problem, da der Flugverkehr von Jahr zu Jahr zugenommen hat. Die elektrische Luftfahrt wird diese Probleme reduzieren.