Les États-Unis arrivent en tête de la richesse privée totale détenue dans le monde, tandis que l'Inde mène la vague de migration des investissements

LONDRES, 22 mars 2022 /PRNewswire/ -- Le premier Henley Global Citizens Report présente des données exclusives tirées de New World Wealth et révèle que les trois principaux pays en termes de richesse privée sont désormais les États-Unis, la Chine et le Japon. Parmi les nationalités qui manifestent le plus d'appétit pour la migration des investissements - par laquelle les investisseurs fortunés acquièrent une résidence secondaire ou une citoyenneté supplémentaire en échange d'une contribution substantielle au pays d'accueil - figurent l'Inde, les États-Unis et le Royaume-Uni. Au cours des deux dernières années, deux grands facteurs « C » ont contribué à la migration des richesses et des investissements : La COVID-19 et les changements climatiques. En 2022, un troisième C a brusquement fait son apparition : le conflit en Europe.

Dans une certaine mesure, les États-Unis constituent le plus grand marché du patrimoine au monde d'une certaine marge, avec 32 % de la richesse mondiale totale et 36 % des millionnaires du monde (personnes à valeur nette élevée). Le patrimoine privé total détenu dans le pays s'élève actuellement à 68,8 billions de dollars. L'an dernier, les États-Unis ont également enregistré la plus forte croissance de la population fortunée des dix pays les plus riches du monde en termes de « richesse totale » (les W10), soit 10 %. La Chine, bien qu'elle occupe la deuxième place dans le classement W10, ne possède qu'un tiers de la richesse privée des États-Unis, soit 23,3 billions de dollars, et sa population fortunée a connu une croissance comparativement faible de 4 %.

Toutefois, des changements significatifs se profilent à l'horizon, puisque la croissance de la richesse privée des États-Unis sur dix ans devrait être de 20 %, contre 50 % pour la Chine. Le Japon, qui talonne la Chine, occupe la troisième place avec une richesse privée totale de 20,1 billions de dollars. Alors que le nombre de personnes fortunées au Japon n'a augmenté que de 3 % l'année dernière, la croissance prévue sur 10 ans est de 30 %. L'Inde, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, la France et enfin l'Italie complètent le classement W10.

Le Dr Juerg Steffen, PDG de Henley & Partners, a déclaré : « Ce n'est pas une coïncidence si chacun des pays du W10 a mis en place une législation accordant des droits de résidence aux investisseurs étrangers et si cinq d'entre eux accueillent des programmes officiels de migration des investissements. Ces pays sont d'importants marchés de migration des investissements tant en termes d'offre, grâce à leurs programmes attractifs et performants, qu'en termes de demande, en raison de leurs populations importantes et croissantes d'investisseurs fortunés ».

Le Henley Global Citizens Report révèle également que les ressortissants indiens arrivent largement en tête des demandes reçues par le cabinet en 2021, avec une croissance de 54 % par rapport à 2020, année qui avait elle-même connu une hausse de 63 % du taux d'intérêt manifesté par les investisseurs indiens. Les citoyens américains arrivent en deuxième position, Henley & Partners recevant 26 % de demandes supplémentaires en 2021 après une croissance étonnante de 208 % en 2020. Enfin, les demandes des Britanniques et des Sud-Africains ont augmenté respectivement de 110 % et de 38 % en 2021.

Dominic Volek, responsable de la clientèle privée chez Henley & Partners, a déclaré : « Les autres nationalités figurant dans notre Top 10 des demandes de renseignements proviennent toutes du Sud, à l'exception du Canada, en 9e position, qui a connu une croissance remarquable de 86 %. En 2022, nous observons des tendances très similaires, avec des signes précurseurs de dépassement de la croissance globale exceptionnelle de l'année dernière. La combinaison de pays du W10 et d'économies en développement qui composent notre Top 10 reflète l'attrait universel de la migration des investissements pour les familles aisées. Outre les avantages conventionnels d'une mobilité mondiale accrue, les programmes de résidence et de citoyenneté par investissement offrent une stratégie éprouvée d'atténuation des risques et de diversification de la croissance en termes de gestion de patrimoine et d'héritage, avec une option de domiciliation offrant un avantage supplémentaire au niveau de la qualité de vie ».

