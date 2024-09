Les événements annuels Trintech Connect réunissent des clients et des partenaires du monde entier pour accélérer les initiatives de transformation de la finance

AON, Bertel O Steen, Capital One, Chick-fil-A, Danish Crown, Fidelity, Haleon, HP et Whole Foods parmi les clients intervenants de Trintech

DALLAS, 19 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Trintech, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de clôture financière basées sur le cloud pour le bureau des finances, lance cette semaine ses événements annuels Trintech Connect conçus pour rassembler les clients et partenaires mondiaux de Trintech afin d'améliorer la connaissance des produits, de partager leurs expériences de l'utilisation des solutions de Trintech et de discuter des meilleures pratiques dans divers secteurs et marchés verticaux.

"Trintech Connect est conçu pour permettre à nos clients, grâce au partage des connaissances et à la collaboration entre pairs, de maximiser leurs investissements technologiques et de transformer la productivité de leurs entreprises", a déclaré Tamir Sigal, directeur général du marketing chez Trintech. "Notre objectif est d'offrir à nos clients des possibilités concrètes de collaboration avec leurs pairs et d'écoute de leaders de l'industrie et de spécialistes des produits, tout cela dans le but de leur permettre de passer à l'étape suivante de leur parcours de transformation financière."

Les événements Trintech Connect seront l'occasion d'échanger en personne avec d'autres clients, partenaires et spécialistes des produits, avec des ordres du jour bien remplis présentant des témoignages de clients, des tables rondes et des ateliers sur des produits spécifiques, afin d'acquérir des connaissances et d'être inspirés. Voici un échantillon des clients de Trintech qui prévoient de partager leur parcours de transformation financière avec Trintech : AON, Bangor Savings Bank, Big Lots, Bertel O Steen, Brandsdal Group, Carrols, Carter Bank & Trust, Campus USA Credit Union, Capital One, Chick-fil-A, CNG Holdings, Comerica, CommonSpirit, Danish Crown, Ferraro Foods, Fidelity, Fifth Third Bank, Forum Credit Union, Genesco, Genworth, Haleon, HomeTrust Bank, HP, Jack in the Box, LGH Hotels Management, Lids, PNC Bank, Pan-American Life Insurance Group, RWS, Ten Lifestyle Group, Texas Roadhouse, Utah Community Credit Union, Whole Foods, Wright-Patt Credit Union et Yo! Sushi.

Plusieurs partenaires de Trintech et leaders d'opinion du secteur feront également des parrainages et des présentations lors de ces événements Trintech Connect, notamment Accounting Transformation, Bakerfield Solutions, Capgemini, Forvis Mazars, KPMG, M3, Marcum LLP, Planful, Proservartner, Protiviti et The Recon Group. Les détails complets de chaque événement régional peuvent être consultés ci-dessous :

