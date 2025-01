Les experts de J.S. Held examinent les investissements en faveur du développement durable et les vents contraires dans le rapport annuel sur les risques mondiaux

JERICHO, N.Y., 29 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Dans le rapport sur les risques mondiaux 2025 de J.S. Held, des experts scientifiques, techniques, financiers et en gestion des risques examinent la mise en œuvre des réglementations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), nouvelles et existantes, dans différentes régions, ainsi que les défis importants en matière de conformité auxquels sont confrontées les organisations opérant à l'échelle mondiale. Alors que le développement durable continue d'être une question cruciale dans le monde entier, les entreprises sont confrontées à un paysage réglementaire de plus en plus complexe. Alors que certaines juridictions font progresser les cadres de durabilité, d'autres, notamment les États-Unis, sont susceptibles de voir apparaître de nouvelles politiques environnementales et énergétiques qui ne favorisent pas les avancées en matière de durabilité, comme le montrent les récents ordres exécutifs qui ont suivi le changement d'administration

Corporate sustainability programs face various headwinds in 2025, with growing discontent among industry, consumers, and investors. Concerns about greenwashing, greenhushing, and the patchwork of regulations in different jurisdictions are creating uncertainty for global businesses.Executive Vice President and Environmental, Health & Safety Practice Lead John Peiserich shares more about sustainability investment risks and opportunities covered in the 2025 J.S. Held Global Risk Report.

La directive de l'Union européenne sur le devoir de diligence en matière de développement durable des entreprises (CS3D), adoptée en 2024, est une réglementation historique qui exige des entreprises de l'UE et des pays tiers qu'elles fassent preuve de diligence raisonnable pour identifier et prévenir les impacts négatifs sur l'environnement et les droits de l'homme tout au long de leurs opérations et de leurs chaînes d'approvisionnement. J.S. L'expert en matière de risques environnementaux et de conformité John Peiserich, Esq. observe que "la conformité à la directive CS3D pose des défis importants aux sociétés multinationales, en particulier à celles qui vendent sur le marché de l'UE, car elles sont confrontées à des exigences réglementaires contradictoires d'une juridiction à l'autre".

Aux États-Unis, les politiques liées à l'ESG sont devenues une question polarisante. Certains États ont imposé des critères ESG, tels que l'évaluation des risques climatiques, pour les décisions d'investissement liées à l'État, tandis que d'autres se sont activement opposés à de telles mesures. Kim Logue Ortega, Associate Vice President at J.S. M. Held ajoute : "Malgré ces approches contrastées, les entreprises doivent continuer à se préoccuper du développement durable, car les considérations environnementales sont de plus en plus liées aux autorisations et aux approbations réglementaires."

Suite à l'arrêt rendu par la Cour suprême des États-Unis en juin 2024 dans l'affaire Loper Bright, , une équipe d'experts en risques environnementaux du cabinet de conseil J.S. Green Quadrant de Verdantix a été reconnue. Tenue, examinée dans Crosscurrents : Companies Face Regulatory Uncertainties in Wake of SCOTUS Decisions, comment la Cour suprême a encore compliqué l'environnement réglementaire en sapant le pouvoir des agences de définir les normes de conformité. Cet arrêt devrait entraîner une augmentation des contestations juridiques des réglementations relatives à l'environnement et au développement durable, ajoutant une incertitude supplémentaire pour les entreprises qui cherchent à se conformer à des normes en constante évolution.

Alors que la seconde administration Trump devrait revenir sur des directives clés en matière de justice environnementale et des mesures incitatives liées au développement durable introduites par l'administration précédente, les entreprises doivent rester vigilantes et suivre l'évolution de la réglementation. La planification stratégique et la gestion proactive des risques seront cruciales pour naviguer dans le paysage ESG en évolution et maintenir la conformité dans de multiples juridictions.

J.S. Les experts invités présentent des idées sur la façon dont les organisations peuvent s'aligner sur des cadres en évolution tout en stimulant l'innovation et en gérant les risques, tout en explorant :

1. Directive européenne sur le devoir de diligence des entreprises en matière de développement durable, dont le non-respect peut entraîner des amendes et une responsabilité civile, obligeant les entreprises à évaluer rigoureusement les incidences sur l'environnement et les droits de l'homme.

2. Fragmentation réglementaire et Greenwashing / Greenhushing, invitant les entreprises à éviter les déclarations exagérées ou insuffisantes en matière de développement durable afin d'atténuer la menace croissante de litiges et d'examen réglementaire.

3. Activisme des actionnaires et litiges, car les investisseurs exigent une plus grande transparence sur les objectifs de développement durable, ce qui peut avoir des conséquences juridiques en cas de non-respect des attentes.

Une semaine après le début de la nouvelle administration américaine, le recul attendu des directives relatives à la justice environnementale et des incitations liées au développement durable introduites par l'administration précédente a commencé à prendre forme sous la forme de diverses actions exécutives et d'autres directives. J.S. Les experts de Held suivent activement les évolutions réglementaires et fournissent des conseils stratégiques aux multinationales qui naviguent dans le paysage ESG en constante évolution et les exigences de conformité dans de multiples juridictions.

Le développement durable n'est que l'un des cinq domaines clés analysés dans le rapport mondial sur le risque J.S. Held 2025. Parmi les autres sujets abordés figurent les défis de la chaîne d'approvisionnement mondiale, l'essor des crypto-monnaies et des actifs numériques, l'IA et les réglementations sur les données, ainsi que la gestion des cyber-risques.

