Experts van J.S. Held onderzoeken duurzaamheidsinvesteringen en tegenwind in jaarlijks wereldwijd risicorapport

JERICHO, N.Y., 29 januari 2025 /PRNewswire/ -- In het 2025 J.S. Global Risk Report verkennen wetenschappelijke, technische, financiële en risicomanagementexperts de implementatie van nieuwe en bestaande regelgeving op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) in verschillende regio's, samen met belangrijke compliance-uitdagingen voor organisaties die wereldwijd actief zijn. Nu duurzaamheid wereldwijd een belangrijk onderwerp blijft, worden bedrijven geconfronteerd met een steeds complexere regelgeving. Terwijl sommige jurisdicties duurzaamheidskaders bevorderen, gaan andere, met name de Verenigde Staten, waarschijnlijk een nieuw milieu- en energiebeleid tegemoet dat vooruitgang op het gebied van duurzaamheid tegenwerkt, zoals blijkt uit recente uitvoeringsbesluiten na de regeringswisseling.

De Corporate Sustainability Due Diligence-richtlijn (CS3D) van de Europese Unie, die in 2024 werd aangenomen, is een baanbrekende verordening die zowel EU- als niet-EU-bedrijven verplicht due diligence uit te voeren om nadelige gevolgen voor het milieu en de mensenrechten in al hun activiteiten en toeleveringsketens in kaart te brengen en te voorkomen. J.S. Held-expert op het gebied van milieurisico's en naleving, John Peiserich, Esq., merkt op: "Naleving van CS3D stelt multinationals voor enorme uitdagingen, vooral bedrijven die op de EU-markt verkopen, omdat ze met tegenstrijdige wettelijke vereisten in verschillende rechtsgebieden te maken hebben."

In de Verenigde Staten is ESG-gerelateerd beleid een polariserende kwestie geworden. Sommige staten hebben ESG-criteria, zoals klimaatrisicobeoordelingen, verplicht gesteld voor overheidssgerelateerde investeringsbeslissingen, terwijl andere staten zich actief hebben verzet tegen dergelijke maatregelen. Kim Logue Ortega, Associate Vice President bij J.S. Held, voegt daaraan toe: "Ondanks deze tegenstrijdige benaderingen moeten bedrijven aandacht blijven besteden aan duurzaamheid, omdat milieuoverwegingen steeds vaker een rol spelen bij vergunningen en goedkeuringen."

Naar aanleiding van de uitspraak van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten in juni 2024 in de zaak Loper Bright, heeft een team van deskundigen op het gebied van milieurisico's bij het door Verdantix Green Quadrant erkende adviesbureau J.S. Held, onderzocht in Crosscurrents: Companies Face Regulatory Uncertainties in Wake of SCOTUS Decisions, hoe het Hooggerechtshof de regelgeving verder heeft gecompliceerd door de bevoegdheid van instanties om nalevingsnormen te definiëren te ondermijnen. Deze uitspraak zal naar verwachting leiden tot meer juridische geschillen over milieu- en duurzaamheidsgerelateerde regelgeving, waardoor er nog grotere onzekerheid ontstaat voor bedrijven die de veranderende normen willen naleven.

Nu de tweede Trump-regering naar verwachting belangrijke onder de vorige regering ingevoerde richtlijnen inzake milieurechtvaardigheid en stimuleringsmaatregelen inzake duurzaamheid terugdraait, moeten bedrijven waakzaam blijven bij het volgen van de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving. Strategische planning en proactief risicomanagement zullen cruciaal zijn om door het veranderende ESG-landschap te navigeren en compliance in meerdere rechtsgebieden te handhaven.

Experts van J.S. Held uit de hele wereld geven inzicht in hoe organisaties zich kunnen aanpassen aan veranderende kaders en tegelijkertijd innovatie kunnen stimuleren en risico's beheren:

1. Richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid, waar niet-naleving kan leiden tot boetes en wettelijke aansprakelijkheid, waardoor bedrijven verplicht worden om de impact op het milieu en de mensenrechten rigoureus te beoordelen.

2. Versnippering van regelgeving en Greenwashing / Greenhushing, roept bedrijven op om overdreven of ondergerapporteerde duurzaamheidsclaims te vermijden om de toenemende dreiging van rechtszaken en regelgevend toezicht te beperken.

3. Activisme door aandeelhouders en rechtszaken, omdat beleggers meer transparantie eisen over duurzaamheidsdoelen, wat juridische gevolgen kan hebben als niet aan de verwachtingen wordt voldaan.

Een week na het aantreden van de nieuwe regering in de Verenigde Staten begint de verwachte terugdraaiing van de door de vorige regering ingestelde richtlijnen op het gebied van milieurechtvaardigheid en stimuleringsmaatregelen op het gebied van duurzaamheid, vorm te krijgen aan de hand van verschillende uitvoeringsbesluiten en andere richtlijnen. Experts van J.S. Held houden de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving actief bij en bieden strategische begeleiding aan multinationale klanten bij het navigeren door het veranderende ESG-landschap en de nalevingseisen in meerdere rechtsgebieden.

Duurzaamheid is slechts een van de vijf kerngebieden die worden geanalyseerd in het J.S. Held 2025 Global Risk Report. Andere onderwerpen zijn de uitdagingen van de wereldwijde toeleveringsketen, de opkomst van crypto en digitale activa, AI- en dataregulering, en het beheren van cyberrisico's.

