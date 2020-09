Les femmes sont importantes : Une fondation philanthropique russe a reçu un prix pour la création d'une communauté de femmes

Ekaterina développe des projets dans le domaine social et éducatif avec son mari Igor Rybakov. À un moment donné, Ekaterina et Igor Rybakov ont décidé de consacrer la seconde moitié de leur vie à restituer le capital sous une forme transformée à la société. C'est pourquoi la Fondation Rybakov a été créée. La Fondation s'est fixée pour objectif d'offrir un enseignement de qualité à tous. Cet investissement s'inscrit dans la réalisation de l'objectif 4 du développement durable, défini par les Nations Unies. La mission de la Fondation est de créer une tradition consistant à développer la société de nos propres mains. Dans le but de soutenir les entrepreneurs, les philanthropes et les investisseurs d'impact souhaitant contribuer à changer l'avenir de l'enseignement, Ekaterina et Igor Rybakov ont créé le Prix Ryabkov avec un grand prix d'un million de dollars.