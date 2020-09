Mulheres importam: fundação filantrópica russa recebe prêmio por formar comunidade em prol das mulheres

Junto com seu marido, Igor Rybakov, ela desenvolve projetos na área da educação e de serviços sociais. Em um determinado momento de suas vidas, Ekaterina e Igor Rybakov decidiram que dali por diante se dedicariam a investir seu capital no melhoramento da sociedade. E assim nasceu a Fundação Rybakov, cujo foco é fornecer educação de alta qualidade para todos. Um investimento que tem como meta atingir o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU número 4. A missão da Fundação é criar uma tradição de desenvolvimento da sociedade por nossas próprias mãos, e para isso Ekaterina e Igor Rybakov estabeleceram o Prêmio Rybakov , cujo maior valor oferecido é de US$ 1 milhão, na intenção de apoiar empreendedores, filantropos e investidores de impacto que desejam contribuir para mudar o futuro da educação.

O empresário russo, Igor Rybakov, faz parte da lista da revista Forbes das pessoas mais ricas do mundo em 2020 com uma fortuna avaliada em US$ 1,1 bilhão.

A comunidade PRO Women foi fundada em 2016 como uma iniciativa da Fundação Rybakov; hoje em dia, ela é uma comunidade internacional e uma fundação independente que reúne quase 13.000 mulheres de 20 países. A comunidade é baseada em grupos de apoio só de mulheres, que operam em mais de 150 cidades e ajudam essas mulheres a alcançar seus objetivos, lançar projetos e realizarem-se.

Ekaterina Rybakova: "Em 2015, uma empreendedora da cidade de Tomsk decidiu se mudar para a taiga, para uma aldeia familiar, por estar muito endividada e com uma criança nos braços. Com a ajuda de seus pais, Elena começou do zero a produção de brinquedos de madeira. Por dois anos, o negócio não rendeu e Elena entrou em depressão. Em 2017, ela conheceu a comunidade PRO Women e decidiu que seria bom para ela ajudar outras pessoas. Ela, então, se tornou a líder do grupo e em quatro meses, graças ao apoio de pessoas com ideias semelhantes e networking, a receita cresceu 15 vezes. Hoje em dia, os produtos da fábrica familiar da Sibéria são vendidos em todo o mundo!"

A cerimônia de premiação do "Gerente de mídia da Rússia 2020" foi realizada em Moscou no dia 27 de agosto.

FONTE Rybakov Family Foundation

