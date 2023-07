Les fondateurs de TradeFlow Capital Management achèvent le rachat de leur entreprise par les cadres afin de mettre en œuvre des plans de croissance dynamiques

SINGAPOUR, 11 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Les fondateurs de TradeFlow Capital Management (TradeFlow), le Dr Tom James et John Collis, ont acheté 81 % de ses actions à la société de [email protected] Capital PLC (SYME), cotée à la Bourse de Londres (LSE), pour reprendre le contrôle total de la stratégie et des opérations. Cette transaction a été finalisée et annoncée à la Bourse de Londres (LSE) le vendredi 30 juin 2023.

John Collis, responsable de la gestion des risques de TradeFlow, a commenté : « Il s'agit d'une étape importante pour TradeFlow. En tant que fondateurs et directeurs, Tom et moi avons acheté 81 % de la société. C'est la première étape de ce qui sera une période de croissance significative pour TradeFlow. »

Tom James, PDG et directeur informatique de TradeFlow, a déclaré : « Nous faisons passer notre activité de gestion de fonds à la vitesse supérieure. La reprise du contrôle des activités de TradeFlow est une décision stratégique importante et nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous mettrons en œuvre des idées novatrices pour développer l'activité de gestion de fonds à l'avenir. Grâce à ce rachat et à cette réorientation de la gestion, nous serons en mesure d'élargir notre offre et de poursuivre notre croissance. »

Le fonds phare en dollars américains de TradeFlow, qui opère depuis avril 2018, a démontré des rendements robustes et solides avec une volatilité ultra-faible des rendements depuis sa création, et maintient une notation de qualité supérieure. La stratégie de TradeFlow s'est avérée être une solide alternative aux investissements traditionnels à revenu fixe, offrant une diversification à l'écart des classes d'actifs traditionnelles et du crédit privé. En tant que stratégie sans prêt, elle offre un moyen unique de diversifier les portefeuilles d'investissement.

Depuis 2018, TradeFlow a investi avec succès dans plus de 2,3 milliards de dollars américains de transactions adossées à des actifs de produits de base dans le monde réel. Grâce à ses solides antécédents en matière de développement et d'exploitation de son produit d'investissement institutionnel robuste et à la forte croissance des actifs sous gestion enregistrée d'une année sur l'autre, et ce malgré la pandémie de COVID19, un effort concerté pour mettre à l'échelle ses Fonds et ses activités est désormais possible.

TradeFlow est le premier facilitateur de commerce des produits de base axé sur les fintechs qui s'adresse aux PME. Depuis 2018, TradeFlow a investi avec succès dans plus de 2,3 milliards de dollars américains de produits de base physiques à travers plus de 1 500 transactions dans plus de 15 pays et pour plus de 27 types de marchandises, avec plus de 800 PME.

TradeFlow est un partenaire de la Chambre de commerce internationale (ICC) pour mobiliser des capitaux et améliorer l'accès au financement commercial pour les PME du monde entier grâce aux plateformes « ICC Trade Now » et « ICC Digital Trade Standards Initiative ».

