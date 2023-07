Oprichters TradeFlow Capital Management voltooien management buy-out om dynamische groeiplannen te realiseren

SINGAPORE, 12 juli 2023 /PRNewswire/ -- Oprichters Dr. Tom James en John Collis van TradeFlow Capital Management (TradeFlow) hebben 81% van de aandelen gekocht om de volledige controle over de strategie en activiteiten van het bedrijf terug te krijgen van het op de LSE genoteerde [email protected] Capital PLC (SYME). Deze transactie is afgerond en aangekondigd op de London Stock Exchange (LSE) op vrijdag 30 juni 2023.

John Collis, CRO van TradeFlow, licht toe: "Dit is een belangrijke mijlpaal voor TradeFlow. Als oprichters en bestuurders hebben Tom en ik 81% van het bedrijf gekocht. Dit is de eerste stap in wat een periode van aanzienlijke groei voor TradeFlow zal worden."

Dr. Tom James, CEO en CIO van TradeFlow, bevestigde : "We tillen onze fondsbeheeractiviteiten naar een hoger niveau. Het opnieuw in handen krijgen van de TradeFlow-business is een belangrijke strategische stap en we zijn er erg blij mee. We zullen innovatieve ideeën implementeren om de fondsenactiviteit verder te laten groeien. Met deze management buy-out en herschikking kunnen we ons aanbod uitbreiden en groei blijven stimuleren."

Het vlaggenschip van het TradeFlow USD Fund, dat sinds april 2018 actief is, heeft sinds de oprichting robuuste en sterke rendementen laten zien met een uiterst lage volatiliteit van de rendementen, en wordt nog steeds als investeringswaardig beoordeeld. De TradeFlow-strategie heeft bewezen een sterk alternatief te zijn voor traditionele vastrentende beleggingen, door diversificatie te bieden wars van traditionele beleggingscategorieën en private credit. Als niet-leningsstrategie biedt het een unieke manier om beleggingsportefeuilles te diversifiëren.

Sinds 2018 heeft TradeFlow met succes geïnvesteerd in meer dan US$ 2,3 miljard aan echte Commodity asset-backed-transacties. Met zijn solide staat van dienst in de ontwikkeling en exploitatie van zijn robuuste institutionele beleggingsproduct en de sterke groei van het beheerd vermogen op jaarbasis, zelfs tijdens de Covid19-lockdown, is een gezamenlijke inspanning om zijn fondsen en activiteiten op te schalen nu mogelijk.

Over TradeFlow Capital Management (Tradeflow)

TradeFlow is 's werelds eerste door fintech aangedreven commodity trade enabler gericht op kmo's. Tot op heden heeft TradeFlow met succes geïnvesteerd in meer dan 1,5 miljard dollar aan fysieke grondstoffenhandel via meer dan 1.500 transacties in meer dan 15 landen en meer dan 27 soorten grondstoffen, met meer dan 800 kmo-tegenhangers.

TradeFlow is partner van de International Chamber of Commerce (ICC) om kapitaal te mobiliseren en de toegang tot handelsfinanciering voor kmo's wereldwijd te verbeteren via de platforms "'ICC Trade Now" en "ICC Digital Trade Standards Initiative".

