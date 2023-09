LES FORAGES EN COURS DE PAN GLOBAL PROLONGENT LA MINÉRALISATION EN CUIVRE, ÉTAIN ET ARGENT PROCHE DE LA SURFACE DE LA ROMANA SUR 1,35 KILOMÈTRE

La minéralisation de cuivre et d'étain avec une bonne continuité commence immédiatement sous une fine couche de sédiments

La géométrie tabulaire à pendage modéré vers le nord est idéalement adaptée à une éventuelle exploitation minière à ciel ouvert

Les hautes teneurs en étain augmentent vers l'ouest

LRD162 a intercepté un intervalle de 17 m à 0,65 % CuEq 1 ( 0,4 % Cu, 0,13 % Sn, 1,1 g/t Ag) à partir de 50,0 m , dont 6 m à 1,24 % CuEq 1 (0,5 % Cu, 0,29 % Sn, 1,5 g/t Ag)

a intercepté un intervalle de 0,4 % Cu, 0,13 % Sn, 1,1 g/t Ag) , dont (0,5 % Cu, 0,29 % Sn, 1,5 g/t Ag) LRD166 a intercepté un intervalle de 14,5 m à 0,75 % CuEq 1 ( 0,36 % Cu, 0,15 % Sn, 1,2 g/t Ag) à partir de 7,5 m , dont 5 m à 1,06 % CuEq 1 (0,48 % Cu, 0,21 % Sn, 2,0 g/t Ag)

a intercepté un intervalle de 0,36 % Cu, 0,15 % Sn, 1,2 g/t Ag) , dont (0,48 % Cu, 0,21 % Sn, 2,0 g/t Ag) LRD164 a intercepté un intervalle de 16 m à 0,70 % CuEq 1 ( 0,52 % Cu, 0,06 % Sn, 1,6 g/t Ag) à partir de 37,0 m, dont 3 m à 1,38 % CuEq 1 (1,06 % Cu, 0,11 % Sn, 3,9 g/t Ag)

a intercepté un intervalle de 0,52 % Cu, 0,06 % Sn, 1,6 g/t Ag) (1,06 % Cu, 0,11 % Sn, 3,9 g/t Ag) La minéralisation reste largement ouverte en profondeur et vers l'ouest

Les forages se poursuivent et les résultats de six autres forages achevés sont attendus, avec des minéralisations visuelles de cuivre et d'étain

L'emplacement des trous de forage est indiqué dans la figure 1 ci-dessous. Les résultats d'analyse des trous de forage sont résumés dans le tableau 1 et les détails des colliers de forage sont présentés dans le tableau 2 ci-dessous.

« Le forage à Romana West a commencé dans les semaines qui ont suivi l'obtention de l'accès à la surface. Douze des 25 trous de forage prévus ont été réalisés et les résultats d'analyse des six premiers sont très encourageants. Notre programme de forage a été couronné de succès, confirmant la continuité de la minéralisation en cuivre-étain-argent à 150 mètres à l'ouest de la découverte de La Romana. La longueur totale de La Romana est maintenant de 1,35 kilomètre et reste ouverte, avec des forages d'extension qui se poursuivent plus à l'ouest. « Les résultats obtenus à ce jour montrent que les teneurs peuvent augmenter vers l'ouest », a déclaré Tim Moody, président-directeur général de Pan Global.

La minéralisation de Romana West se présente sous la forme de deux couches principales, la zone B et la zone C, qui commencent directement sous une mince couverture de sédiments postminéraux. La minéralisation sulfurée a été recoupée dans tous les trous à des profondeurs prévues par la modélisation des données géologiques et des forages antérieures. À faible profondeur, les sulfures primaires, notamment la chalcopyrite et la pyrite, ont été recouverts par de la chalcocite supergène et un enrichissement en cuivre.

Les résultats d'analyse comprennent également certaines des plus hautes teneurs en étain rapportées dans la zone du projet Escacena, avec des analyses allant jusqu'à 0,62 % Sn. De la cassitérite grossière a été observée dans les zones B et C. Il est important de noter que la cassitérite est le seul minéral d'étain observé. On la préfère pour l'extraction métallurgique afin de produire un concentré d'étain de grande valeur. L'étain traité est un ingrédient clé des systèmes électroniques et des panneaux solaires et se négocie régulièrement à une valeur trois à quatre fois supérieure à celle du cuivre traité.

Le programme de forage en cours vise à tester la minéralisation de La Romana, proche de la surface, sur une distance supplémentaire de 350 m vers l'ouest.

Figure 1 - Carte des anomalies de gravité montrant les cibles Romana West et La Romana, les emplacements des trous de forage avec une sélection de résultats, et les emplacements des coupes transversales A-A' (Figure 2) et B-B' (Figure 3).

Figure 2 - Coupe transversale 736010m Est, A-A', montrant une sélection de résultats d'analyse et de teneurs en cuivre pour les nouveaux forages LRD161, LRD162 et LRD166, avec une minéralisation commençant immédiatement sous la couverture postminérale jusqu'à près de 200 m en aval (vers le nord).

Figure 3 - Coupe transversale 735900m Est, B-B', montrant des points saillants sélectionnés et des sections de teneur en cuivre pour les nouveaux forages LRD163, LRD164 et LRD165.

Tableau 1 - Résumé des résultats de forage de Romana West

ID du trou À partir de Jusqu'à Intervalle CuEq (1) Cu Sn Ag

Au Pb Zn Épaisseur

réelle

m m m % % % g/t

g/t ppm ppm (m) LRD161 117,00 130,00 13,00 0,27 0,25 0,01 0,8

0,01 11 72 11,79 dont 126,00 130,00 4,00 0,49 0,46 0,01 1,6

0,01 19 85 3,63 et 150,00 162,00 12,00 0,36 0,28 0,03 1,1

0,01 7 70 10,9 dont 150,00 156,00 6,00 0,60 0,47 0,05 1,9

0,01 12 79 5,44 dont 152,00 153,00 1,00 1,61 1,23 0,14 4,0

0,01 21 87 0,91 LRD162 50,00 67,00 17,00 0,65 0,30 0,13 1,1

0,01 49 81 17,00 dont 52,00 58,00 6,00 1,24 0,47 0,29 1,5

0,01 19 75 6,00 et 95,00 109,15 14,15 0,27 0,18 0,03 0,6

0,02 10 64 14,15 dont 107,00 109,15 2,15 0,63 0,46 0,06 2,1

0,088 36 76 2,15 et 132,50 135,00 2,50 0,89 0,10 0,30 < 0,5

0,01 42 58 2,50 dont 134,00 135,00 1,00 1,64 < 0,01 0,62 < 0,5

0,01 6 47 1,00 LRD163 30,35 32,00 1,65 0,86 0,76 0,03 3,7

< 0,01 137 103 1,27 et 60,00 72,00 12,00 0,31 0,25 0,02 2,2

0,01 80 142 9,20 et 122,00 126,00 4,00 0,29 0,23 0,02 0,5

< 0,01 3 50 3,07 LRD164 37,00 53,00 16,00 0,70 0,52 0,06 1,6

0,01 7 85 16,00 dont 43,00 47,00 4,00 0,93 0,68 0,09 1,8

0,01 2 91 4,00 dont 49,00 52,00 3,00 1,38 1,06 0,11 3,9

0,02 16 78 3,00 et 87,00 91,00 4,00 0,66 0,52 0,05 0,8

0,02 3 51 4,00 dont 88,00 89,00 1,00 1,59 1,42 0,06 2,0

0,05 8 50 1,00 LRD165 86,25 87,70 1,45 0,64 0,36 0,10 1,2

0,01 5 87 1,24 et 114,00 122,85 8,85 0,59 0,55 0,01 1,4

0,008 6 74 7,58 dont 119,00 122,85 3,85 1,08 1,04 0,013 2,7

0,013 10 80 3,3 dont 122,25 122,85 0,60 5,24 5,06 0,04 13,0

0,034 29 180 0,51 LRD166 7,50 22,00 14,50 0,75 0,36 0,15 1,2

0,012 25 129 13,30 dont 17,00 22,00 5,00 1,06 0,48 0,21 1,5

0,018 27 131 4,6 et 72,00 73,20 1,20 1,19 1,04 0,06 1,7

0,024 11 48 1,10 1 Équivalent en cuivre = CuEq. CuEq est calculé à partir des teneurs en Cu, Sn et Ag. Les récupérations métallurgiques de 86 % pour le Cu, 68 % pour le Sn et 56 % pour l'Ag sont basées sur des études préliminaires réalisées par Wardell Armstrong International et MinePro. Le calcul CuEq suppose des prix de matières premières de 8 693 USD/tonne de Cu, 29 069 USD/tonne de Sn et 23,72 USD/oz d'Ag, correspondant aux moyennes mensuelles des prix sur trois ans jusqu'en juillet 2023. La formule est [CuEq %] = [Cu %] + 2,6440 * [Sn %] + 0,0057 * [Ag ppm]

Tableau 2 - Informations sur les colliers des trous de forage de Romana West (6 trous, total 1 004,95 m)

ID du trou Ordonnée 2 Abscisse 2 Azimut (o) Angle (o) Profondeur (m) LRD161 736025,3 4152813 195 -70 197,45 LRD162 735989,1 4152760 180 -50 182,05 LRD163 735921,6 4152767 180 -90 167,9 LRD164 735921,7 4152766 180 -50 140,35 LRD165 735895,7 4152851 156 -70 222,45 LRD166 736038,8 4152687 156 -55 94,75 2 Système de coordonnées. UTM29N ERTS89















Appel aux investisseurs pour discuter des résultats des forages et de l'expansion de La Romana

Le PDG Tim Moody organisera une conférence téléphonique et un webcast le mercredi 20 septembre 2023 à 11h00, heure de l'Est/8h00, heure du Pacifique, pour discuter des derniers résultats du projet Escacena. Une session ouverte de questions-réponses suivra une courte présentation. Une séance de questions-réponses suivra cette brève présentation.

Date : Mercredi 20 septembre 2023

Horaire : 11h00, heure de l'Est | 8h00, heure du Pacifique

Veuillez vous inscrire en amont : https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEtcumhrzsqE9XnLSo4hLpyYL7Nrdq-utim .

Après vous être inscrit, vous recevrez un courriel de confirmation contenant des informations sur la façon de participer à la réunion. Les investisseurs sont invités à envoyer à l'avance des questions ou des sujets d'intérêt à l'adresse [email protected] pour qu'ils soient traités après la présentation. Un lien vers le webcast sera disponible sur le site web de la société à l'adresse https://panglobalresources.com après la diffusion en direct.

À propos du projet Escacena

Le projet Escacena comprend un vaste ensemble de terres contiguës de 5 760 hectares contrôlé à 100 % par Pan Global dans l'est de la ceinture pyriteuse ibérique. Escacena est situé près des mines en exploitation à Las Cruces et Riotinto et est immédiatement adjacent aux anciennes mines Aznalcóllar et Los Frailes où Minera Los Frailes/Grupo Mexico est dans la phase finale de délivrance de permis et la construction devrait commencer en 2023. Le projet Escacena comprend la zone de découverte cuivre-étain-argent de La Romana et un certain nombre d'autres cibles potentielles, notamment Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep, Romana North, Romana West, Cañada Honda, Bravo, Barbacena, El Pozo et San Pablo.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. cible activement les gisements minéraux riches en cuivre, compte tenu des fondamentaux convaincants de l'offre et de la demande de cuivre et des perspectives de prix élevés à long terme, en tant que métal essentiel pour l'électrification mondiale et la transition énergétique. Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture pyriteuse ibérique, dans le sud de l'Espagne, où l'infrastructure, l'expertise minière et professionnelle, ainsi que le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique, définissent collectivement une juridiction de premier plan pour les investissements miniers. L'équipe de Pan Global comprend des talents chevronnés dans les domaines de l'exploration, du développement et de l'exploitation minière, qui s'engagent tous à travailler dans le plus grand respect des mesures de sécurité, de l'environnement et des communautés avec lesquelles ils travaillent.

Procédures assurance qualité/contrôle qualité

La taille des carottes était HQ (63 mm) et tous les échantillons étaient ½ carotte. La taille nominale des échantillons était de 1 m de longueur de carotte et variait de 0,5 à 2 m. Les intervalles d'échantillonnage ont été définis en fonction des contacts géologiques, le début et la fin de chaque échantillon étant marqués physiquement sur la carotte. Le découpage des carottes à l'aide de lames de diamant et l'échantillonnage ont été supervisés à tout moment par le personnel de la société. Des échantillons doubles de ¼ de carotte ont été prélevés environ tous les 30 échantillons et des matériaux de référence certifiés ont été insérés tous les 25 échantillons dans chaque lot.

Les échantillons ont été livrés au laboratoire ALS de Séville, en Espagne, et analysés au laboratoire ALS en Irlande. Tous les échantillons ont été concassés et divisés (méthode CRU-31, SPL22Y) et pulvérisés (méthode PUL-31). L'analyse de l'or a été effectuée par pyroanalyse sur 50 g avec finition ICP (méthode Au-ICP22) et l'analyse multiélément a été entreprise en utilisant une digestion à 4 acides avec finition ICP AES (méthode ME-ICP61). Les métaux de base en surnombre ont été analysés à l'aide d'une méthode ICP AES à digestion quadruple (méthode OG-62). La teneur en étain a été déterminée par fusion au peroxyde avec finition ICP (méthode Sn-ICP81x).

Personnes qualifiées

James Royall, directeur adjoint de l'exploration pour Pan Global Resources et personne qualifiée au sens du Règlement 43-101, a examiné les renseignements scientifiques et techniques pour le présent communiqué. M. Royall n'est pas indépendant de la Société.

Au nom du conseil d'administration

www.panglobalresources.com

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toutes déclarations concernant les croyances, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après la Société, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais la Société ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et les incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de la Société. Les lecteurs doivent consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'Analyse et de discussion de la direction de la Société concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose la Société à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société n'a pas l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

LA BOURSE DE CROISSANCE TSX ET SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

CONTACT : Jason Mercier, vice-président, relations avec les investisseurs et communications, [email protected], +1 778 372-7101, www.panglobalresources.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2214045/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_ONGOING_DRILLING_EXTENDS_st.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2214046/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_ONGOING_DRILLING_EXTENDS_st.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2214047/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_ONGOING_DRILLING_EXTENDS_st.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2214041/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_ONGOING_DRILLING_EXTENDS_st.jpg

SOURCE Pan Global Resources Inc.

