Les galeries Sotheby's de New York présentent DES ŒUVRES D'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN POUR UNE VALEUR D'UN MILLIARD DE DOLLARS

Citons notamment :

La collection Macklowe

30 chefs-d'œuvre de la collection la plus importante de son genre

La vente du soir d'œuvres d'art moderne

parmi les plus précieuses jamais présentées

La vente du soir d'œuvres art contemporain

comprenant une offre exceptionnelle d'œuvres d'artistes allemands,

avec, en premier lieu, l'œuvre réalisée par Georg Baselitz et proposée aux enchères avec l'estimation est la plus élevée jamais établie pour cet artiste

La vente du jour

dans laquelle les artistes femmes sont plus nombreuses que leurs homologues masculins

NEW YORK, 7 mai 2022 /PRNewswire/ -- Alors que le marché de l'art se prépare pour la plus grande saison qu'il ait jamais connue, l'intégralité de la semaine d'enchères de mai de Sotheby's est dévoilée aujourd'hui aux galeries Sotheby's de New York.

Avec une estimation combinée avoisinant 1 milliard de dollars, ce qui correspond à la saison record de novembre dernier, l'exposition et les ventes seront encadrées par une vente du soir de 30 chefs-d'œuvre de la collection Macklowe, l'une des plus grandes collections, tous types confondus, à jamais venir sur le marché. Une vente antérieure d'œuvres de cette collection, qui a eu lieu en novembre dernier à Sotheby's, à New York, a permis de réaliser un total record de 676,6 millions de dollars, ce qui en fait la vente individuelle qui a permis de générer la valeur la plus élevée jamais obtenue. L'offre de cette saison est tout aussi passionnante, avec des œuvres importantes de Gerhard Richter, Mark Rothko, Andy Warhol, Sigmar Polke, Willem de Kooning, et bien d'autres. Les points forts ont été les suivants :

Un autoportrait monumental d'Andy Warhol (estimation de 15/20 millions de dollars). Peint en 1986, quelques mois avant la mort d'Andy Warhol en février 1987, ce portrait plus grand que nature n'a été exposé que deux fois auparavant.

monumental d'Andy Warhol (estimation de 15/20 millions de dollars). Peint en 1986, quelques mois avant la mort d'Andy Warhol en février 1987, ce portrait plus grand que nature n'a été exposé que deux fois auparavant. Une œuvre importante et inédite de Mark Rothko de 1960, une année critique pour l'artiste (estimation de 35/50 millions de dollars).

de 1960, une année critique pour l'artiste (estimation de 35/50 millions de dollars). Le spectaculaire Seestück (Paysage marin) de Gerhard Richter (estimé à 25/35 millions de dollars), une œuvre éthérée qui capture des aspects des « photos-peintures » de Gerhard Richter et annonce déjà ses tendances abstraites.

La vente de la collection Macklowe sera suivie, le lendemain, par la vente aux enchères de Sotheby's qui se tiendra en soirée, la Modern Evening Auction , l'une des ventes les plus importantes du genre jamais réalisées par Sotheby's. La vente comprendra :

Un portrait révolutionnaire de Marie-Thérèse Walter réalisé par Pablo Picasso en 1932 et présenté aux enchères (estimation de plus de 60 millions de dollars)

en présenté aux enchères (estimation de plus de 60 millions de dollars) L'une des plus belles œuvres de Claude Monet représentant Venise (estimée à environ 50 millions de dollars)

représentant Venise (estimée à environ 50 millions de dollars) Le chef-d'œuvre expressionniste Nile, de Philip Guston (estimation de 20/30 millions de dollars, soit le montant le plus élevé jamais vu pour une œuvre de l'artiste)

(estimation de 20/30 millions de dollars, soit le montant le plus élevé jamais vu pour une œuvre de l'artiste) Clairière, l'un des plus grands paysages jamais peint par le père de l'art moderne, Paul Cézanne (estimation de 30/40 millions de dollars).

Les enchères du soir Now Evening Auction et Contemporary Evening Auction couronneront les offres de la semaine. Les premières enchères représentent un tournant décisif sur le marché pour les artistes femmes qui, avec leurs homologues plus tard dans la vente, représentent 60 % de l'offre totale. La vente d'œuvres d'art contemporain, quant à elle, mettra en lumière le travail de l'un des artistes vivants les plus célèbres d'Allemagne, Georg Baselitz, avec une offre de quatre œuvres majeures, dont aucune n'était apparue sur le marché auparavant. Parmi ces œuvres se trouve Falle [Piège] , l'une des célèbres peintures des Héros de l'artiste, qui bénéficie d'une estimation de 8 à 12 millions de dollars, le montant le plus élevé jamais associé à une œuvre de l'artiste.

Voici d'autres faits saillants de ces deux ventes :

Une peinture du pape de Francis Bacon , dévoilée pour la première fois lors de la rétrospective historique de l'artiste en 1971 (estimation de 40/60 millions de dollars)

, dévoilée pour la première fois lors de la rétrospective historique de l'artiste en 1971 (estimation de 40/60 millions de dollars) Une sérigraphie d'Elvis d' Andy Warhol de 1963 (estimation de 15/25 millions de dollars), un paradigme historique du Pop Art créé un an après qu'Andy Warhol a perfectionné sa technique caractéristique de sérigraphie.

de 1963 (estimation de 15/25 millions de dollars), un paradigme historique du Pop Art créé un an après qu'Andy Warhol a perfectionné sa technique caractéristique de sérigraphie. L'œuvre dynamique intitulée « Beauty Examined » de Kerry James Marshall , vendu à la Benefit Loma Linda University (estimation de 8/12 millions de dollars).

» de , vendu à la Benefit (estimation de 8/12 millions de dollars). L'hommage d' Ed Ruscha à sa Californie bien-aimée, « Cold Beer Beautiful Girls » (estimation de 15/20 millions de dollars), qui représente des textes typiques peints par l'artiste.

à sa Californie bien-aimée, « » (estimation de 15/20 millions de dollars), qui représente des textes typiques peints par l'artiste. « Untitled » de Cy Twombly de 1969 (estimation de 40/60 millions de dollars), une œuvre de grande envergure qui a marqué le retour de l'artiste à New York et son passage ultérieur à son style monochromatique signature.

» de de 1969 (estimation de 40/60 millions de dollars), une œuvre de grande envergure qui a marqué le retour de l'artiste à et son passage ultérieur à son style monochromatique signature. « Birmingham » de Simone Leigh , lauréate du Lion d'or à la Biennale de Venise de cette année (estimation de 150 000 à 200 000 dollars )

Les œuvres seront exposées dans les galeries de Sotheby's, à New York, à compter de ce vendredi 6 mai. Pour plus de détails, cliquez ici .

SOURCE Sotheby's