Sotheby's Nova York apresenta USD 1 BILHÃO EM ARTE MODERNA E CONTEMPORÂNEA

Incluindo:

The Macklowe Collection

30 obras-primas da coleção mais importante desse tipo

A Venda Noturna Moderna

Entre as mais valiosas já realizadas

Venda Noturna Contemporânea

Incluindo uma oferta especial de obras de artistas alemães,

com destaque para a obra de maior notoriedade de Georg Baselitz da história a ir a leilão

A Venda do Momento

Em que o número de artistas do sexo feminino supera o de artistas do sexo masculino

NOVA YORK, 6 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Conforme o mercado de arte se prepara para a maior temporada já vista, o conjunto completo da semana de leilão de maio da Sotheby's foi divulgado hoje para o público em sua totalidade nas galerias da Sotheby's de Nova York.

Com uma estimativa combinada de cerca de USD 1 bilhão – no mesmo nível da temporada recordista de novembro do ano passado – a exposição e as vendas serão ancoradas por uma venda noturna dedicada de 30 obras-primas da The Macklowe Collection, uma das maiores coleções de qualquer tipo da história a ser oferecida no mercado. Uma venda anterior de obras dessa coleção, realizada na Sotheby's Nova York em novembro do ano passado, atingiu um total recorde de USD 676,6 milhões, fazendo dela a venda mais valiosa de um único proprietário já realizada. A oferta dessa temporada não é menos interessante, com obras importantes de Gerhard Richter, Mark Rothko, Andy Warhol, Sigmar Polke, Willem de Kooning e muitos outros. Entre as obras de destaque estão:

Um Autorretrato monumental de Andy Warhol (estimado em USD 15 /20 milhões). Pintado em 1986, poucos meses antes da morte de Warhol em fevereiro de 1987, esse retrato maior do que o tamanho real só foi exibido duas vezes antes.

(estimado em /20 milhões). Pintado em 1986, poucos meses antes da morte de Warhol em fevereiro de 1987, esse retrato maior do que o tamanho real só foi exibido duas vezes antes. Um trabalho importante e nunca visto antes de Mark Rothko de 1960, um ano crucial para o artista (estimado em USD 35 /50 milhões).

/50 milhões). O espetacular Seestück (Paisagem Marítima) em grande escala de Gerhard Richter (estimado em USD 25 /35 milhões), uma obra etérea que captura aspectos das pinturas baseadas em fotos de Richter e prevê suas tendências abstratas.

A venda da The Macklowe Collection será seguida, no dia seguinte, pelo Leilão Noturno Moderno da Sotheby's, que está entre as vendas mais valiosas desse tipo já realizadas pela Sotheby's. A venda incluirá:

Um retrato inovador de Marie-Thérèse Walter de Pablo Picasso concluído em 1932, que fará sua estreia em leilão (estimado em mais de USD 60 milhões)

concluído em 1932, que fará sua estreia em leilão (estimado em mais de milhões) Um dos melhores trabalhos de Claude Monet retratando Veneza (estimado em cerca de USD 50 milhões)

retratando Veneza (estimado em cerca de milhões) Obra-prima expressionista Nile, de Philip Guston (estimada em USD 20 /30 milhões – o valor mais alto da história para uma obra do artista)

(estimada em /30 milhões – o valor mais alto da história para uma obra do artista) Clairière (A Clareira), uma das maiores paisagens já pintadas pelo pai da Arte Moderna, Paul Cézanne, (estimada em USD 30 /40 milhões)

Os leilões noturnos Do Momento e Contemporâneo fecharão as ofertas de destaque da semana. O primeiro marca um momento divisor de águas para artistas do sexo feminino, que, juntamente com seus colegas do sexo masculino, posteriormente na venda, representam um total de 60% do total de ofertas, algo sem precedentes. A venda Contemporânea, por sua vez, dará ênfase à obra de um dos artistas vivos mais aclamados da Alemanha, Georg Baselitz, com uma oferta de quatro obras importantes, sem que nenhuma delas tenha sido oferecida no mercado antes. Entre elas está Falle (Armadilha), uma das famosas pinturas de "heróis" do artista, estimada em USD 8 a 12 milhões, um valor mais alto do que o de qualquer outra obra do artista.

Entre outros destaques nas duas vendas estão:

Uma pintura do Papa de Francis Bacon , divulgada pela primeira vez na retrospectiva história do artista de 1971 (estimada em USD 40 /60 milhões)

, divulgada pela primeira vez na retrospectiva história do artista de 1971 (estimada em /60 milhões) Uma serigrafia de Elvis de Andy Warhol de 1963 (estimada em USD 15 /25 milhões), um paradigma histórico da Arte Pop criado um ano após Warhol ter aperfeiçoado sua técnica de serigrafia quintessencial.

de 1963 (estimada em /25 milhões), um paradigma histórico da criado um ano após Warhol ter aperfeiçoado sua técnica de serigrafia quintessencial. A dinâmica "Beauty Examined" de Kerry James Marshall , vendida para beneficiar a Universidade Loma Linda (estimada em USD 8 /12 milhões)

, vendida para beneficiar a Universidade Loma Linda (estimada em /12 milhões) O tributo de Ed Ruscha a sua amada Califórnia, "Cold Beer Beautiful Girls" (estimada em USD 15 /20 milhões), um exemplar das pinturas em texto arquetípicas do artista.

a sua amada Califórnia, "Cold Beer Beautiful Girls" (estimada em /20 milhões), um exemplar das pinturas em texto arquetípicas do artista. "Sem título" de Cy Twombly de 1969 (estimada em USD 40 /60 milhões), uma obra em larga escala que marcou o retorno do artista a Nova York e a mudança subsequente para seu característico estilo monocromático.

de 1969 (estimada em /60 milhões), uma obra em larga escala que marcou o retorno do artista a e a mudança subsequente para seu característico estilo monocromático. "Birmingham" de Simone Leigh , vencedora do Golden Lion na Bienal de Veneza deste ano (estimada em USD 150 mil a 200 mil)

As obras estarão expostas para o público nas galerias da Sotheby's de Nova York a partir desta sexta-feira, 6 de maio. Veja aqui para mais detalhes

