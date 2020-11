Les Global Beauty & Wellness Awards annoncent les meilleurs cosmétiques et hôtels du monde en 2020

Les candidats de cette année dans la catégorie des produits cosmétiques ont été soumis à une analyse et leurs produits ont été jugés sur leurs ingrédients, leur durabilité, leur facilité d'utilisation, leur innovation et leur emballage. Le plus grand nombre de candidatures est venu de L'Oréal, Lavylites et Fenty Beauty by Rihanna, alors que parmi les lauréats figurent les produits de grandes marques telles que Estée Lauder et L'Oréal, ainsi que les marques indépendantes de niche Herbivore, Kate McLeod, Byredo et Dr Barbara Sturm, ou les marques émergentes Endota, Lavylites, Orpheus et Aeos.

Nadja Swarovski commented: « Ce fut un plaisir et vraiment intéressant de juger les GBWA de l'année 2020 et d'être témoin de l'innovation continue dont font preuve les marques de beauté qui adoptent la durabilité en utilisant des ingrédients organiques et sans toxines ainsi que des emballages recyclables, tout en célébrant la créativité et en répondant aux besoins des clients », a déclaré Nadja Swarovski. « Les lauréats de cette année seront une source d'inspiration pour l'ensemble de l'industrie de la beauté et du bien-être. »

Les candidats dans la catégorie des hôtels ont été jugés sur leur différenciation, leurs offres uniques de bien-être et de services généraux, l'ambiance, et les avis des médias et des visiteurs. Parmi les lauréats de cette année, nous retrouvons tant des stations balnéaires de luxe que des logements abordables. Le fabricant allemand d'aliments pour bébés Holle a été le grand gagnant dans la catégorie des aliments biologiques.

Les Global Beauty and Wellness Awards (GBWA) sont une organisation totalement indépendante qui reconnaît les réalisations exceptionnelles en matière d'innovation et de durabilité des marques dans les secteurs des cosmétiques, des soins personnels, de l'alimentation biologique, des compléments alimentaires et de l'hôtellerie, des secteurs qui apportent une contribution majeure au bien-être mondial.

Le jury indépendant, présidé par Nadja Swarovski, membre du conseil d'administration de Swarovski, est composé d'Aseem Puri, directeur marketing international chez Unilever, de Henrik Mansson, membre du conseil d'administration d'Icehotel, d'Anne Dimon, PDG de la Wellness Tourism Association, Marco Monfils, l'ancien directeur du marketing de Reckitt Benckiser, Ivana Pur, la fondatrice de Living Pur, Arie Yom-Tov, homme d'affaires et investisseur immobilier, et Ana Linares, grande influenceuse des réseaux sociaux, blogueuse, photographe et designer.

La liste complète des gagnants et des finalistes est disponible à l'adresse suivante : www.thegbwa.com/news/gbwa-2020-results/

À propos des Global Beauty & Wellness Awards (GBWA)

Les GBWA sont les premiers prix indépendants au monde qui honorent et reconnaissent les performances exceptionnelles d'entreprises, de produits et de services dans les secteurs de la beauté, des cosmétiques, des soins personnels, du bien-être, du fitness, de l'alimentation biologique et de l'hôtellerie. Son prestigieux jury, présidé par Nadja Swarovski, membre du conseil d'administration de Swarovski, est composé d'autorités de l'industrie et le processus de vote est totalement indépendant et à bulletin secret, sans influence de sponsors.

