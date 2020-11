Global Beauty & Wellness Awards anuncia os melhores cosméticos e hotéis do mundo 2020

Os indicados deste ano na categoria de produtos cosméticos foram analisados e julgados nos quesitos ingredientes, sustentabilidade, usabilidade, inovação e embalagem. O maior número de nomeações veio da L'Oréal, Lavylites e Fenty Beauty by Rihanna, enquanto os produtos vencedores vieram de grandes marcas como Estée Lauder e L'Oréal e de segmentos independentes como Herbivore, Kate McLeod, Byredo e Dr Barbara Sturm ou de marcas emergentes como Endota, Lavylites, Orpheus e Aeos.

Nadja Swarovski comentou: "Foi um prazer e uma grande satisfação julgar o GBWA 2020 e ainda testemunhar a contínua inovação das marcas de beleza que adotam a sustentabilidade em seu uso de ingredientes orgânicos e isentos de toxinas e de embalagens recicláveis, ao mesmo tempo em que celebram a criatividade e atendem às necessidades dos clientes. Os vencedores deste ano serão uma inspiração para o abrangente setor de beleza e bem-estar."

Os indicados na categoria de hotéis foram julgados por sua diferenciação, ofertas únicas de bem-estar e serviços gerais, ambiente e opinião da mídia e dos visitantes. Os vencedores deste ano variaram desde resorts de luxo até hotéis de preços acessíveis. O fabricante alemão de alimentos para bebês Holle foi o vencedor geral na categoria de alimentos orgânicos.

O Global Beauty and Wellness Awards (GBWA) é uma organização totalmente independente que reconhece conquistas extraordinárias em inovação de marca e sustentabilidade nos setores de cosméticos, cuidados pessoais, alimentos orgânicos, suplementos alimentares e hotelaria – setores que oferecem uma grande contribuição para o bem-estar em todo o mundo. Seu corpo de jurados independentes, liderado por Nadja Swarovski, membro do Conselho Executivo da Swarovski, inclui Aseem Puri, CMO Internacional da Unilever, Henrik Mansson, membro do Conselho do Icehotel; Anne Dimon, presidente e CEO da Wellness Tourism Association, Marco Monfils, ex-Diretor Executivo de Marketing da Reckitt Benckiser na América do Norte; Ivana Pur, Expecialisada da Clean Beauty, fundadora da Living Pur, o empresário e investidor imobiliário Arie Yom-Tov e a grande influenciadora de mídia social, blogueira, fotógrafa e designer Ana Linares.

Uma lista completa dos vencedores e finalistas está disponível em www.thegbwa.com/news/gbwa-2020-results/.

Sobre o Global Beauty & Wellness Awards (GBWA)

O GBWA é a principal premiação independente do mundo que prestigia e reconhece o excelente desempenho de empresas, produtos e serviços nos setores de beleza, cosméticos, cuidados pessoais, bem-estar, alimentos orgânicos e hotelaria. Seu conceituado corpo de jurados, liderado por Nadja Swarovski, membro do Conselho da Swarovski, é composto por autoridades no setor e o processo de votação é totalmente independente e por voto , livre da influência de patrocinadores.

