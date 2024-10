NANCHANG, Chine, 24 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Un rapport du Jiangxi International Communication Center (JXICC) : Le 14 octobre, la cérémonie de remise des prix du concours de rédaction "Les habitants de Jiangxi en Zambie" et un séminaire ont eu lieu à Nanchang, Jiangxi, sous l'égide de l'Association des entreprises de Jiangxi pour l'investissement à l'étranger et la coopération économique.

Jiangxi people in Zambia

M. Ivan Zyuulu, ambassadeur de Zambie en Chine, et M. Lordwell Kalubankwa, conseiller économique, ont assisté à l'événement et remis les prix aux lauréats. M. Ivan Zyuulu s'est réjoui de la participation de nombreux habitants de Jiangxi et les a félicités pour leur contribution au développement de la Zambie. Il espère qu'elle continuera à se développer pour atteindre de nouveaux sommets dans les années et les décennies à venir.

Un forum d'échange a également été organisé lors de l'événement, au cours duquel plusieurs lauréats ont partagé leurs expériences de travail et de vie en Zambie.

Xie Lu, cadre d'outre-mer de Jiangxi Copper Co. Ltd, a déclaré qu'il était venu en Zambie lorsque son fils avait 7 ans et que sa fille n'avait que 3 mois. Il est fier d'être l'une de ces personnes qui travaillent à l'étranger pour la Ceinture et la Route et qui ont apporté des changements à l'amicale zambienne.

Liu Jianhua, expatrié de China Jiangxi International Economic and Technical Cooperation Co. Ltd, a travaillé en Zambie il y a 25 ans. Il a estimé qu'une petite cour en Zambie est un signe très frappant pour l'image des entreprises chinoises. Il a ajouté que l'entreprise avait récemment construit un parc industriel en Zambie, ce qui a favorisé le développement de la communauté locale, et que la construction de la Ceinture et de la Route avait grandement contribué à l'économie, à la politique et à la culture de la Zambie.

Le concours de rédaction a attiré la participation de nombreux habitants de Jiangxi qui vivent, travaillent et investissent en Zambie, et 34 contributions ont finalement été sélectionnées. Le concours de rédaction a permis à un plus grand nombre de personnes de connaître l'histoire des habitants de Jiangxi en Zambie, et a également créé davantage de possibilités de coopération future entre les deux pays.

https://www.youtube.com/watch?v=3A7OLk724jI

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2538134/video.mp4