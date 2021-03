Les héroïnes de XCMG défient l'écart entre les genres en partageant leurs histoires inspirantes

« Les héroïnes de XCMG suscitent des discussions approfondies et une résonance sur des sujets relatifs aux femmes, tels que le développement de carrière, le parcours émotionnel, la valeur et les capacités personnelles, ainsi que les rêves dans la nouvelle ère. À XCMG, nous mettons l'accent sur la diversité et nous nous engageons à bâtir une culture inclusive qui traite tous les employés sur un pied d'égalité. C'est un grand honneur pour nous de voir autant de femmes talentueuses et ambitieuses défier l'écart entre les genres et travailler dans l'industrie des machines de construction », a déclaré Li Ge, sous-secrétaire de XCMG Construction Machinery Co. Ltd.

Song Yu : Les femmes s'y connaissent en mécanique

Song Yu, une chercheuse du secteur de la machinerie d'exploitation minière et de tunnels de XCMG, a dirigé les projets de R et D en matière de grue-monorail et d'excavatrice intelligente haut de gamme de la série E en 2020. Son équipe a résolu plusieurs problèmes d'engorgement et a demandé plus de 10 brevets. La grue-monorail a marqué une nouvelle étape dans le secteur des mines et des tunnels de XCMG.

« Une seule personne compétente ne suffit pas. Ce n'est qu'en formant une excellente équipe que nous pourrons libérer une force extraordinaire », a affirmé Song Yu.

Wang Xinyao : Les filles ne font pas que jouer avec des poupées

Wang Xinyao est arrivée dans une usine de revêtement de XCMG il y a neuf ans et a consacré d'innombrables jours et nuits à perfectionner ses compétences. Elle est désormais un pilier technique en ce qui concerne la finition des machines, et a un taux de réussite à la première inspection de 100 %. Elle a été exemptée d'inspections par l'usine.

« Les filles cool ne pleurent pas et font avancer les choses. Nos grues sont faciles à utiliser et elles ont une belle conception », a dit Wang Xinyao.

Amanda Machado : Motivation personnelle et défier les limites

Amanda s'est jointe à XCMG au Brésil en 2011 lorsqu'elle a appris que XCMG construisait une usine dans sa ville natale, Pouso Alegre. Elle est la première employée de la région et elle a gravi les échelons depuis la réception jusqu'au rôle de chef des comptes clés. En 2018, les appels d'offres de l'équipe des ventes ont représenté 60 % du chiffre d'affaires total, et Amanda a été nommée parmi les 10 meilleurs employés sept années de suite.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1451261/image.jpg

SOURCE XCMG