Les imprimantes 3D s'invitent dans le salon familial : la Bambu Lab A1 Combo remporte le Parents' Award 2026

VARSOVIE, Pologne, 11 mai 2026 /PRNewswire/ -- Bambu Lab annonce aujourd'hui une distinction majeure : à l'issue d'une journée complète d'évaluation menée par un jury indépendant composé de psychologues, de kinésithérapeutes, de journalistes spécialisés et de parents célèbres, la Bambu Lab A1 Combo a été sacrée meilleur choix pour les éducateurs et les familles.

Image via Parents‘ Award 2026

Cette récompense décernée à la Bambu Lab A1 Combo vient confirmer ce qui pousse familles, enseignants et makers à choisir Bambu Lab : la fiabilité, la facilité d'utilisation, la régularité des résultats et, surtout, la capacité à donner vie aux idées créatives.

Une première historique dans la catégorie jouets éducatifs

La Bambu Lab A1 Combo a reçu le "Parents' Award 2026" dans la catégorie "Aide pédagogique". Organisé par Zabawkowicz — l'une des références les plus reconnues dans le secteur de l'enfance en Pologne et en Europe centrale —, le "Parents' Award" est un label qualité décerné deux fois par an par un jury composé de psychologues, de kinésithérapeutes, de journalistes spécialisés et de parents connus du grand public.

Cette 23e édition du concours "Jouet de l'Année" marque une première dans l'histoire de la compétition : pour la première fois, une imprimante 3D — la Bambu Lab A1 Combo — remporte la catégorie des aides pédagogiques.

Le jury a reconnu dans l'A1 Combo non pas un appareil à usage unique, mais une véritable plateforme créative polyvalente, capable d'accompagner des projets du plus simple au plus complexe, de la simple figurine à la maquette éducative la plus élaborée.

Son rôle dans le développement des compétences d'avenir a été explicitement salué : modélisation 3D, pensée logique et résolution de problèmes, en parfaite cohérence avec l'approche STEAM. Des experts indépendants, évaluant sans a priori, sont parvenus à la même conclusion que la communauté Bambu Lab : cette technologie a toute sa place entre les mains de la prochaine génération.

Du sous-sol de papa à la chambre d'enfant

L'objectif de cette candidature était d'atteindre les parents ayant entendu parler de l'impression 3D sans jamais avoir eu l'occasion d'en mesurer le potentiel pour leurs enfants — que ce soit pour les devoirs, les projets scolaires ou simplement les activités créatives du week-end.

Avec la Bambu Lab A1 Combo, les enfants peuvent vivre en direct la naissance d'un objet fini — un gadget, une maquette éducative ou une pièce de puzzle — à partir d'une simple bobine de filament. L'accessibilité de la machine, l'immédiateté des résultats et sa capacité à transformer les idées en objets tangibles ont convaincu les experts lors de leur évaluation.

Le "Parents' Award" constitue ainsi une validation indépendante et crédible : la Bambu Lab A1 Combo est prête pour un usage quotidien à la maison et peut être utilisée par les enfants en toute autonomie.

Le verdict du jury est sans appel : l'A1 Combo a sa place sur l'étagère d'une chambre d'enfant, aux côtés des fournitures scolaires — et non plus dans le sous-sol réservé aux passionnés.

Lors de l'événement final, le jury et leurs enfants ont pu tester l'ensemble des produits en compétition au cours d'une journée de mises à l'épreuve pratiques. L'occasion de présenter également l'imprimante Bambu Lab P2S Combo et les kits CyberBrick, qui combinent impression 3D, électronique et programmation, avec le support du logiciel Bambu Studio et de l'application Bambu Handy.

Un écosystème complet et robuste

La candidature de l'imprimante a été déposée par Botland — le plus grand revendeur Bambu Lab en Pologne et l'un des cinq premiers en Europe, présent également sur le marché tchèque. Fondée en 2010 par deux étudiants de l'Université de technologie de Wrocław, Szymon Mońka et Bartosz Derkacz, Botland est aujourd'hui une entreprise polonaise de référence dans la distribution d'équipements électroniques, de mini-ordinateurs, de solutions de robotique et d'automatisation du bâtiment, ainsi que de solutions d'impression 3D.

Cette récompense témoigne une fois de plus que choisir Bambu Lab, c'est toujours faire le bon choix. Que l'imprimante soit utilisée dans un studio de design professionnel, un laboratoire scolaire ou une chambre d'enfant, les produits Bambu Lab définissent les standards du marché. Et l'excellence ne se limite pas au hardware : l'écosystème Bambu dans son ensemble garantit à chaque utilisateur — du jeune curieux au designer aguerri — les outils pour aller plus loin. Logiciels intuitifs comme Bambu Studio et Bambu Handy, communauté mondiale de makers florissante, accès à une vaste bibliothèque de modèles 3D téléchargeables gratuitement via MakerWorld : tout est pensé pour accompagner chaque projet.

Le "Parents' Award 2026" marque une étape importante — mais pas un point d'arrivée. D'autres initiatives et événements à destination des familles sont d'ores et déjà en préparation — parce que nous sommes fermement convaincus que la technologie qui transforme l'éducation doit être accessible à tous.

À propos de Bambu Lab

Bambu Lab est un acteur innovant de la technologie grand public, dont la mission est de redéfinir l'impression 3D de bureau. En créant des outils de pointe comme la révolutionnaire série X1, l'entreprise efface la frontière entre imagination numérique et réalité physique, offrant aux créateurs du monde entier une vitesse et une précision sans précédent.

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