Les initiatives de l'économie circulaire dans le monde nous rapprochent des objectifs de Paris

LA HAYE, Pays-Bas, 16 avril 2021 /PRNewswire/ -- Plusieurs engagements visant à mettre en œuvre une économie circulaire mondiale ont été pris lors du Forum mondial de haut niveau sur l'économie circulaire et les changements climatiques (WCEF+Climate). Le ministre néerlandais de l'Environnement, Stientje van Veldhoven, a déclaré : « Avec ce sommet, nous avons fait en sorte que la circularité soit considérée dans le monde entier comme une partie inextricable de la résolution de la crise climatique. »

La conférence a été organisée conjointement par les Pays-Bas et le fonds finlandais pour l'innovation, Sitra. Parmi les participants figuraient des ministres de dizaines de pays, des représentants de haut niveau des Nations Unies, et des représentants de grandes entreprises et de start-ups. « Nous devons dissocier la croissance économique des émissions climatiques et de la surconsommation. Nous avons besoin d'une collaboration mondiale alors que se profilent à l'horizon deux événements, qui se tiendront à l'automne : le Forum mondial de l'économie circulaire 2021, à Toronto, et la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP26, à Glasgow. Ce forum et cette conférence s'inscrivent dans le cadre d'une transition circulaire vers une économie à faible émission de carbone et à même de résister aux effets du changement climatique », a déclaré Jyrki Katainen, président du fonds finlandais pour l'innovation, Sitra.

Le WCEF+Climate a clairement démontré les efforts mondiaux vers une économie circulaire pour atteindre nos objectifs climatiques. Sans économie circulaire, il est difficile d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. L'utilisation plus intelligente des matières premières, une plus grande réutilisation des biens et un meilleur recyclage pourraient représenter une réduction de 20 % des émissions de CO 2 dans le monde entier.

Les jeunes ont un impact

Le We Are Tomorrow Global Partnership, un mouvement mondial de la jeunesse, a joué un rôle important à la conférence. Le mouvement de la jeunesse néerlandaise pour le climat a été invité : ses représentants seront impliqués dans les discussions politiques vers une économie circulaire aux Pays-Bas. Werner Schouten, président : « Nous sommes heureux que la voix des jeunes dans le monde porte de plus en plus. Et aux Pays-Bas, nous constatons que des milliers de jeunes veulent contribuer activement à une économie circulaire. Le fait que nous soyons autorisés à participer à des discussions avec d'autres intervenants est une autre étape importante. »

Participants

Parmi les représentants des Nations Unies figuraient Amina Mohammed (vice-secrétaire générale), Inger Andersen (directrice exécutive du programme des Nations Unies pour l'environnement ou PNUE) et Achim Steiner (administrateur du programme des Nations Unies pour le développement ou PNUD). Parmi les représentants de la Commission européenne figurait Frans Timmermans (vice-président exécutif). Au cours de plus de 20 sessions, des dizaines de pays et d'entreprises se sont engagés à travailler en plus étroite collaboration pour accroître l'impact des initiatives circulaires existantes.

www.wcefplusclimate.com

SOURCE Netherlands’ Ministry of Infrastructure and Water Management and Ministry of Foreign Affairs, and the Finnish Innovation Fund Sitra