Les initiatives de NagaWorld Kind Hearts axées sur les facteurs ESG sont récompensées par quatre prix Stevie® pour une deuxième année consécutive

HONG KONG, 12 mars 2021 /PRNewswire/ -- NagaWorld Kind Hearts, les nouvelles initiatives non financières de NagaWorld axées sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ont remporté quatre prix Stevie® lors de la 17e édition annuelle des prix International Business Awards® – un prix Stevie® d'argent et deux prix Stevie® de bronze dans la catégorie des « Programmes de responsabilité sociale des entreprises en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande » et un prix Stevie® de bronze dans la nouvelle catégorie « Meilleure réponse d'entreprise à la pandémie de COVID-19 ». Pour une deuxième année consécutive, l'équipe et les bénévoles chargés de la responsabilité sociale d'entreprise (RSE) de NagaWorld Kind Hearts ont reçu plusieurs distinctions soulignant leurs nombreuses initiatives qui contribuent à l'édification de la nation du Cambodge et au développement de ses collectivités défavorisées.

NagaWorld est une filiale en propriété exclusive de NagaCorp Ltd., qui est cotée à la Bourse de Hong Kong (code boursier SEHK : 3918) et qui possède, gère et exploite le seul complexe intégré de divertissement et de loisirs de calibre mondial à Phnom Penh, la capitale du Cambodge.

Considérés comme les Oscars ou les Emmy du monde des affaires, les International Business Awards®, maintenant à leur 17e édition annuelle, reconnaissent à l'échelle mondiale les réalisations et les contributions positives de l'année précédente d'organisations et de professionnels. Lors de cette 17e édition, les organisateurs ont reçu plus de 3 800 candidatures d'organisations provenant de 63 pays et de presque toutes les industries.

« La remise d'un prix Stevie® démontre la reconnaissance de bon nombre de nos efforts, de notre travail acharné et de notre engagement à élaborer un ensemble d'initiatives axées sur les facteurs ESG pour une entreprise qui exerce ses activités depuis plusieurs années au Cambodge », a déclaré M. Pern Chen, directeur général de NagaWorld. « Le fait que notre travail, nos initiatives d'édification de la nation et notre réinvestissement dans les collectivités locales soient célébrés à l'échelle internationale nous incite à poursuivre nos activités et ouvre la voie à l'élaboration d'un ensemble d'indicateurs quantifiables, en vue de rendre davantage de comptes à nos intervenants dans un pays en développement sur le plan des facteurs ESG. »

« De plus, il s'agit de la deuxième année consécutive que nous remportons des prix Stevie®. Ils contribueront à remonter le moral de nos bénévoles, surtout en ces temps difficiles. La remise de ces prix est la preuve que nous sommes sur la bonne voie. Nous espérons en faire plus pour ce pays. »

Le prix Stevie® d'argent a été décerné à l'initiative « Favoriser le développement avec NagaWorld Kind Hearts », qui fait référence aux nombreuses d'activités de RSE menées en 2019 et qui constitue la pierre angulaire d'un ensemble d'initiatives en cours axées sur les facteurs ESG. Les trois prix Stevie® de bronze ont récompensé les initiatives suivantes : « Édification d'une nation pour le développement des sports nationaux et des jeunes du Cambodge », « NagaWorld Kind Hearts – contribuer à façonner un Cambodge plus durable et plus vert » et « NagaWorld lutte contre la COVID-19 en adoptant des mesures préventives proactives ». En mettant l'accent sur quatre piliers clés – amélioration de l'éducation, engagement communautaire, développement sportif et protection de l'environnement –, les efforts déployés dans le cadre des programmes NagaWorld Kind Hearts ont permis de réaliser à ce jour des changements transformateurs dans la vie de plus de 390 000 jeunes défavorisés et membres de la collectivité. Voici quelques faits saillants des activités de 2019 :

Approvisionnement de matériel d'étude à un total de 24 124 enfants dans 60 écoles primaires dans 11 provinces et soutien des initiatives scolaires d'amélioration pour la création de meilleurs environnements d'apprentissage.

Tenue d'ateliers de sensibilisation à la sécurité incendie pour 3 086 élèves et don de 125 extincteurs à des écoles.

Parrainage de 10 élèves défavorisés pendant trois ans pour les aider à terminer leurs études secondaires.

Parrainage de programmes d'une durée d'un an pour 6 adolescents à risque – y compris les services de consultation, l'éducation et la formation professionnelle – afin de les aider à changer leur vie pour un avenir meilleur.

Série de dons aux institutions publiques d'une valeur totale de plus de 144 000 dollars américains, y compris de l'équipement de protection individuelle, des trousses d'essai et de la machinerie, ainsi que 100 tonnes de riz pour ceux qui luttent contre les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19.

Contribution de 2 millions de dollars américains à l'Union des fédérations de jeunes du Cambodge pour financer leurs programmes d'autonomisation des jeunes et de développement sportif à Kampong Speu.

Formation d'entraîneur de football offerte aux 120 enseignants d'éducation physique des 94 écoles secondaires de la province de Kampong Speu, pour les aider à obtenir des certificats officiels d'entraîneur (D-Licence) de la Fédération de football du Cambodge et pour en faire profiter à plus de 41 000 élèves grâce à des formations améliorées. Vingt-cinq enseignants d'éducation physique ont reçu une formation supplémentaire dans le cadre d'un cours de recyclage, qui visait à améliorer leurs compétences d'entraîneur. Un mini-tournoi de football U18 a également été organisé pour environ 600 étudiants à Kampong Speu afin de présenter leur niveau d'habileté accru, et un recrutement de jeunes talents prometteurs a été effectué en vue de leur offrir une formation supplémentaire.

Reconnaissance des médaillés d'or des Jeux d'Asie du Sud-Est, des entraîneurs et du Comité national olympique du Cambodge avec des prix en argent totalisant 36 000 dollars dans le cadre d'un programme d'incitation à la réussite sportive.

Nomination de 70 employés et de 27 directeurs d'école à titre d'« ambassadeurs verts » pour aider à diffuser la sensibilisation à l'environnement et les connaissances sur la gestion appropriée des déchets auprès de 12 500 élèves. De plus, 530 bénévoles et étudiants ont aidé à éliminer 492 kg de déchets des collectivités.

Plantation de 1 000 arbres dans des complexes scolaires au Cambodge pour créer de l'ombre, améliorer la qualité de l'air et réduire les risques de crues soudaines. Ateliers sur la sensibilisation à l'environnement offerts aux élèves en collaboration avec le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports et la mairie, entre autres.

Retrait des pailles en plastique à usage unique dans l'ensemble du réseau, ce qui a permis d'éliminer l'utilisation de 4 millions de pailles au cours de l'année et de remplacer les couverts et les contenants en plastique pour emporter par des substituts biodégradables et recyclables.

Collecte de 449 kg de savon usagé pour le Soap for Hope Project, un projet d'ONG visant à former les membres des collectivités défavorisées sur la façon de recycler le savon, ce qui a contribué à améliorer les normes d'hygiène et à offrir une source de revenus alternative aux familles dans ces collectivités.

Le processus de sélection a commencé en juillet et s'est poursuivi jusqu'en début septembre. Les remarques des juges à l'intention de NagaWorld Kind Hearts étaient pour le moins élogieuses : « des initiatives impressionnantes qui devraient être reproduites dans d'autres pays », « une exécution réfléchie », « un programme important sur le plan social… pour accroître le potentiel des enfants » et « un très bon travail ! Une culture verte et le respect de l'environnement sont nos espoirs pour l'avenir. »

Les juges ont également salué la réponse de NagaWorld à la COVID-19, en mentionnant qu'elle reflète bien « le concept de responsabilité sociale au bon moment » et en déclarant : « Dans une crise comme celle-ci, le partage d'information et de matériel de prévention peut sembler banal, mais il demeure le meilleur moyen pour générer du changement. Félicitations ! »

