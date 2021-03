NagaWorld Kind Hearts ESG-initiatieven zijn voor het tweede jaar op rij bekroond met 4 Stevie®-awards

HONG KONG, 11 maart 2021 /PRNewswire/ -- De zich ontwikkelende niet-financiële focus van NagaWorld op milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en bestuur (Environmental, Social, Governance (ESG)), NagaWorld Kind Hearts, heeft 4 Stevie®-awards in de wacht gesleept tijdens de prestigieuze 17e jaarlijkse International Business Awards®, te weten 1 zilveren Stevie®-award en 2 bronzen Stevie®-awards in de categorie MVO van het Jaar in Azië, Australië en Nieuw-Zeeland en 1 bronzen Stevie®-award in de nieuw gevormde categorie "Most Valuable Corporate Response to COVID-19" (Meest waardevolle reactie van een bedrijf op COVID-19). Dit is het tweede opeenvolgende jaar dat het MVO-team van NagaWorld Kind Hearts en de vrijwilligers meerdere onderscheidingen in de competitie hebben ontvangen voor hun uitgebreide reeks initiatieven die bijdragen aan kansarme gemeenschappen en de opbouw van het land Cambodja.

NagaWorld is een volledige dochteronderneming van NagaCorp Ltd. die genoteerd is aan de Hong Kong Stock Exchange (SEHK-aandelencode: 3918) en het enige geïntegreerde complex voor entertainment en vrijetijdsbesteding van wereldklasse in Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja bezit, beheert en exploiteert.

Beschouwd als de Oscars of Emmy's van het bedrijfsleven, geven de 17e jaarlijkse International Business Awards® wereldwijde erkenning aan de prestaties en positieve bijdragen van organisaties en professionals in het afgelopen jaar. Tijdens de 17e editie ontvingen organisatoren meer dan 3.800 nominaties van organisaties in bijna elke bedrijfstak in 63 landen.

"Het winnen van Stevie®-awards is een erkenning van veel van onze inspanningen, hard werken en toewijding om een reeks ESG-initiatieven te ontwikkelen voor een bedrijf dat al jarenlang actief is in Cambodja", aldus NagaWorld Managing Director, dhr. Pern Chen. "Onze tomeloze inzet, onze initiatieven voor het opbouwen van een land, onze herinvestering in lokale gemeenschappen en internationale erkenning zijn een aansporing voor ons bedrijf en effenen de weg voor ons om een reeks meetgegevens te ontwikkelen om aan onze stakeholders meer verantwoording af te leggen in een ontwikkelingsland op het gebied van ESG."

"Dit is ook het tweede jaar op rij dat we deze Stevie®-awards hebben gewonnen, wat het moreel van onze vrijwilligers vooral in deze moeilijke tijden goed zal doen. Het laat zien dat we op de goede weg zijn. We hopen meer te doen voor dit land."

De zilveren Stevie®-award werd uitgereikt voor 'Fostering Development With NagaWorld Kind Hearts', die verwijst naar het uitgebreide scala aan MVO-activiteiten die in 2019 zijn uitgevoerd en die de basis vormen voor een reeks ontwikkelende ESG-initiatieven. De drie bronzen Stevie®-awards werden uitgereikt voor 'Nation Building for Cambodia's Youth and National Sports Development', 'NagaWorld Kind Hearts - Helping Create A Sustainable, Greener Cambodia' en 'NagaWorld Battles COVID-19 With Pro-Active Preventive Measures'. Door te focussen op 4 belangrijke pijlers, verbetering van het onderwijs, betrokkenheid van de gemeenschap, ontwikkelen van sport en zorg voor het milieu, helpen de inspanningen van NagaWorld Kind Hearts-programma's om tot op heden grote veranderingen te bewerkstelligen in de levens van meer dan 390.000 kansarme jongeren en andere inwoners van de gemeenschappen. Enkele hoogtepunten van de activiteiten in 2019 zijn:

Het uitreiken van studiemateriaal aan in totaal 24.124 kinderen op 60 basisscholen in 11 provincies, en het ondersteunen van verbeteringen aan schoolgebouwen om te zorgen voor betere leeromgevingen.

Het geven van workshops over brandveiligheid aan 3.086 studenten en het schenken van 125 brandblussers aan scholen.

Het sponsoren van 10 kansarme studenten gedurende 3 jaar om hen te helpen hun middelbare schoolopleiding af te ronden.

Het sponsoren gedurende een jaar van programma's voor zes tieners die buiten de boot dreigen te vallen, inclusief counseling, onderwijs en beroepsvaardigheidstrainingen, om hen te helpen hun leven te veranderen en een betere toekomst tegemoet te zien.

Het doen van een reeks donaties aan openbare instellingen met een totale waarde van meer dan 144.000 USD , inclusief persoonlijke beschermingsmiddelen, testkits en machines, en ook 100 ton rijst voor degenen die worstelen om de economische impact van de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden.

, inclusief persoonlijke beschermingsmiddelen, testkits en machines, en ook 100 ton rijst voor degenen die worstelen om de economische impact van de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden. Het doen van een bijdrag van 2 miljoen USD aan de Union of Youth Federations of Cambodia om hun programma's voor het stimuleren en zelf verantwoordelijkheid geven van jongeren en de ontwikkeling van sport in Kampong Speu mogelijk te maken.

om hun programma's voor het stimuleren en zelf verantwoordelijkheid geven van jongeren en de ontwikkeling van sport in Kampong Speu mogelijk te maken. Het geven van trainingen in voetbalcoaching aan 120 sportleraren van alle 94 middelbare en hogere scholen in de provincie Kampong Speu, hen helpen officiële D-licentie coaching-certificaten te behalen van de voetbalfederatie van Cambodja en meer dan 41.000 studenten te laten profiteren door middel van verbeterde trainingen. 25 geselecteerde sportleraren kregen aanvullende training in een opfriscursus om hun coachingvaardigheden verder te verbeteren. Er werd ook een U18-voetbaltoernooi georganiseerd voor ongeveer 600 studenten in Kampong Speu om hun toegenomen vaardigheidsniveau te demonstreren, waarbij veelbelovende jonge talenten werden gescout voor extra training.

Het belonen van gouden medaillewinnaars, coaches en het Nationaal Olympisch Comité van Cambodja van SEA Games met geldprijzen van in totaal 36.000 USD als onderdeel van een stimuleringsprogramma voor sportief succes.

als onderdeel van een stimuleringsprogramma voor sportief succes. Het aanstellen van 70 medewerkers en 27 schooldirecteuren als 'groene ambassadeurs' om onder 12.500 leerlingen het milieubewustzijn en de kennis over goed afvalbeheer te helpen verspreiden. 530 vrijwilligers en studenten hielpen ook bij het verwijderen van 492 kg afval uit gemeenschappen.

Het planten van 1.000 bomen op schoolterreinen in Cambodja om schaduw te bieden, de luchtkwaliteit te verbeteren en het risico op plotselinge overstromingen te verminderen. Er werden ook workshops gegeven aan studenten over milieubewustzijn in samenwerking met onder meer het ministerie van Milieu, het ministerie van Onderwijs, Jeugd en Sport en het stadhuis.

Het verwijderen van plastic rietjes voor eenmalig gebruik bij horeca-locaties in het hele resort, waardoor het gebruik van 4 miljoen rietjes in de loop van het jaar werd geëlimineerd, en het vervangen van plastic afhaalbestek en containers door biologisch afbreekbare en recyclebare alternatieven.

Het inzamelen van 449 kg gebruikte zeep voor het Soap for Hope-project, een NGO-project om kansarme gemeenschappen te trainen in het recyclen van zeep, wat de hygiënestandaarden helpt verbeteren en een alternatieve bron van inkomsten biedt voor hun gezinnen.

Het beoordelingsproces begon van juli tot begin september en de opmerkingen van de jury voor NagaWorld Kind Hearts omvatten veel lof, zoals "Indrukwekkende initiatieven - zullen worden gekopieerd in andere landen", "Goed doordachte uitvoering", "Een sociaal belangrijk programma ... om het potentieel te vergroten van kinderen "en" Heel goed werk! Groene cultuur en respect voor het milieu is onze hoop voor de toekomst."

Rechters prezen ook de reactie van NagaWorld op COVID-19 en noemden het "Sociale verantwoordelijkheid op het juiste moment" en "In een crisis als deze lijkt het delen van informatie en preventiemateriaal misschien geen innovatie, maar het is het beste instrument om verandering te bewerkstelligen. Gefeliciteerd!"

Over NagaCorp Ltd.

NagaCorp Ltd. werd in oktober 2006 genoteerd aan de Hong Kong Stock Exchange (SEHK-aandelencode: 3918). NagaCorp's volledige dochteronderneming NagaWorld Ltd., opgericht in 1995, bezit, beheert en exploiteert het enige geïntegreerde complex voor entertainment en vrijetijdsbesteding van wereldklasse in Phnom Penh, de hoofdstad van het Koninkrijk Cambodja. Het bezit een casinovergunning die 70 jaar geldig is en exclusieve speelrechten voor een periode van ongeveer 51 jaar (1995-2045). NagaCorp werd geselecteerd voor opname in de Hang Seng Foreign Companies Composite Index, gelanceerd op 5 september 2011. Op 10 september 2018 werd de Groep opgenomen als onderdeel van de Hang Seng Composite Large Cap & MidCap Index.

Over NagaWorld Kind Hearts

Sinds de oprichting in 1995 heeft NagaWorld vriendelijkheid van hart omarmd en een positieve bijdrage geleverd aan de sociaaleconomische groei en ontwikkeling van Cambodja. NagaWorld Kind Hearts werd in maart 2014 opgericht door medewerkers met de volledige steun van NagaWorld om vrijwilligerswerk in de richting van programma's voor maatschappelijk verantwoord ondernemen te promoten.

