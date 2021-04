Les inscriptions sont ouvertes pour participer à FIRST, la nouvelle expérience numérique de l'Institute of Food Technologists

CHICAGO, 28 avril 2021 /PRNewswire/ -- Les inscriptions sont désormais ouvertes pour participer à Food Improved by Research, Science, and Technology (FIRST), une nouvelle expérience numérique menée par l'Institute of Food Technologists (IFT). La programmation et les présentations se tiendront virtuellement du 19 au 21 juillet 2021, tandis que le programme Solution Exchange sera proposé du 19 au 23 juillet 2021.

Carla Hall, chef cuisinière expérimentée, personnalité de la télévision et auteure, animera cet événement de trois jours. Les principaux intervenants sont l'ambassadrice Ertharin Cousin, fondatrice et PDG de Food Systems for the Future, et la Dre Lisa Dyson, fondatrice et PDG d'Air Protein. Claire Schlemme, fondatrice et PDG de Renewal Mill et gagnante de l'IFTNEXT Food Disruption Challenge de l'IFT lors de l'événement inaugural, animera l'IFTNEXT Food Disruption Challenge de cette année.

« En tant que communauté de la science de l'alimentation et de l'innovation, l'IFT occupe une position unique pour réunir des experts mondiaux, des entrepreneurs et des fournisseurs de solutions afin d'avoir une discussion collective et d'imaginer des moyens nouveaux et innovants pour résoudre nos plus grands défis liés à l'alimentation », a déclaré Christie-Tarantino Dean, PDG de l'IFT. « Bien que nous ne puissions pas être physiquement ensemble, l'IFT est ravie de lancer FIRST et de proposer aux participants un forum personnalisé et riche en solutions pour résoudre des problèmes, partager des connaissances et développer des connexions stratégiques. »

Nouveauté cette année, FIRST proposera un solide programme de mise en relation appelé FIRST Solution Exchange, qui proposera des recommandations personnalisées de fournisseurs, organisera des rencontres individuelles et comprendra des salles d'exposition interactives. Cette expérience sera prolongée par Solution Suites, un marché virtuel complet où les participants pourront parcourir les salles d'exposition des fournisseurs pour découvrir les derniers produits et services et discuter avec des experts.

Les autres aspects clés de l'expérience numérique sont les suivants :

Programme scientifique : La programmation scientifique s'attachera à répondre à la question « Zéro famine : pouvons-nous y arriver ? » Les sessions présenteront les dernières idées, recherches et solutions industrielles visant à résoudre la crise alimentaire mondiale.

Vitrine des fournisseurs : Les participants pourront se faire une idée des tendances émergentes, accéder à des ressources commerciales précieuses et établir des liens stratégiques grâce à des présentations interactives à la demande ainsi qu'aux vitrines des fournisseurs, le tout conçu pour favoriser les opportunités de carrière et d'affaires.

Startup Central : Des startups innovantes du monde entier présenteront leurs produits et services dans le cadre de Startup Central. Des programmes de démarrage et des possibilités de mise en réseau seront également proposés à toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en matière de science et de commerce alimentaire et d'élargir son écosystème professionnel.

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, veuillez consulter le site iftevent.org.

À propos de l'IFT

L'Institute of Food Technologists (IFT) est une organisation mondiale d'environ 12 000 membres individuels originaires de 95 pays différents qui s'engagent à faire progresser la science de l'alimentation. Depuis 1939, l'IFT rassemble les esprits les plus brillants dans le domaine des sciences et technologies alimentaires et des professions connexes, issus du monde universitaire, du gouvernement et de l'industrie, afin de résoudre les plus grands défis alimentaires du monde. Notre organisation veille à ce que ses membres disposent des ressources nécessaires pour apprendre, mûrir et faire progresser la science de l'alimentation à mesure que la population et le monde évoluent. Nous pensons que la science est essentielle pour garantir un approvisionnement alimentaire mondial qui soit durable, sûr, nutritif et accessible à tous. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site ift.org.

