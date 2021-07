Les jardins de Longwood nomment un nouveau directeur du programme des boursiers de Longwood Gardens

Ouverture des candidatures pour l'expérience d'apprentissage résidentiel de 13 mois

KENNETT SQUARE, Pennsylvanie, 1er juillet 2021 /PRNewswire/ -- Les jardins de Longwood ont annoncé aujourd'hui la nomination de Sharon Thompsonowak en tant que directrice du Longwood Gardens Fellows Program, une expérience d'apprentissage résidentielle de 13 mois axée sur le développement des compétences de leadership des professionnels de l'horticulture publique à fort potentiel.

M. Thompsonowak arrive à ce poste avec une grande expertise en matière de développement de carrière. Plus récemment, elle a occupé le poste de directrice du développement de la main-d'œuvre pour Rebuild, une initiative du maire visant à investir des millions de dollars dans les parcs, les centres de loisirs et les bibliothèques de la ville de Philadelphie. Avant de travailler pour la ville, elle a occupé le poste de directrice des services de développement de carrière au Peirce College de Philadelphie, où elle a fourni une orientation professionnelle aux étudiants par le biais d'un coaching individuel, de formations et de cours. Mme Thompsonowak a obtenu un doctorat en éducation de l'université Vanderbilt et une maîtrise en anglais de l'université Temple.

« Nous sommes ravis que Sharon soit notre nouvelle directrice du programme des boursiers », a déclaré Sarah Cathcart, vice-présidente de Longwood Gardens chargée de l'engagement et de l'apprentissage. « L'expérience progressive de Sharon en matière de renforcement des capacités et de développement des individus et des organisations fait d'elle la personne idéale pour ce poste. »

« Je suis honorée d'avoir été choisi comme nouvelle directrice du Fellows Program », a déclaré Mme Thompsonowak. « Longwood est bien connu pour ses programmes éducatifs de premier ordre, et j'ai hâte de faire progresser le programme des boursiers et de préparer la prochaine génération de professionnels de l'horticulture publique pour un succès à long terme dans un secteur florissant. »

Les candidatures sont désormais disponibles pour le programme Longwood Gardens Fellows. Pour plus d'informations et pour poser votre candidature, visitez le site longwoodgardens.org/fellows-program . Les candidatures doivent être déposées avant le 31 août, la prochaine cohorte devant commencer le programme en juin 2022.

Au cours de la résidence à Longwood, entièrement financée et basée sur une cohorte, les boursiers se penchent sur des questions pertinentes pour la direction de l'horticulture publique, telles que les relations avec le conseil d'administration et la gouvernance, les compétences en communication, la gestion du changement, l'innovation, la culture organisationnelle et la gestion des ressources humaines et des talents. Un stage de deux mois sur le terrain, au niveau national ou international, permet d'approfondir la compréhension de ces questions et de donner aux boursiers les moyens de diriger des organisations vers un avenir dynamique et durable. Les anciens boursiers du programme rejoignent la prestigieuse Society of Fellows, un réseau mondial de professionnels du jardin public.

Le programme est ouvert aux professionnels du monde entier qui sont titulaires d'une licence et possèdent un fort désir de diriger dans un environnement d'horticulture publique. Les candidats à la maîtrise ou au doctorat et ceux qui sont en transition entre deux carrières sont les bienvenus.

Les responsables de l'horticulture publique peuvent également proposer l'admission au programme de personnes qui se sont engagées à atteindre l'excellence professionnelle, qui font preuve d'une profonde curiosité intellectuelle et qui sont intéressées par la représentation de perspectives et de milieux divers. Les nominations doivent être soumises à Sarah Cathcart, [email protected] .

À propos de Longwood Gardens

Longwood Gardens est l'un des grands jardins du monde. Sa principale influence sur l'horticulture américaine s'est exercée à travers ses programmes d'éducation. Depuis 1958, des milliers d'étudiants du monde entier ont participé à un ou plusieurs des programmes intensifs de Longwood et ont ensuite occupé des postes de direction dans de nombreuses institutions horticoles de premier plan du pays. Pour plus d'informations, visitez le site longwoodgardens.org.

SOURCE Longwood Gardens