Longwood Gardens ernennt neue Direktorin für das Fellows-Programm von Longwood Gardens

Bewerbungen für das auf 13 Monate ausgelegte Wohn-Lern-Programm werden jetzt entgegengenommen

KENNETT SQUARE, Pa., 01. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Longwood Gardens gab heute die Ernennung von Sharon Thompsonowak als Direktorin des Fellows-Programms von Longwood Gardens bekannt, eines auf 13 Monate ausgelegten Wohn-Lern-Programms zum Aufbau von Führungsfähigkeiten leistungsstarker Fachleute im öffentlichen Gartenbau.

Thompsonowak bringt in ihre neue Funktion eine reiche Erfahrung im Bereich Karriereentwicklung mit. Zuletzt arbeitete sie als Workforce Development Director bei Rebuild, einer Initiative des Bürgermeisters von Philadelphia zur Investition von Millionen von Dollar in Parks, Erholungszentren und Bibliotheken. Bevor sie für die Stadt tätig wurde arbeitete sie als Direktorin für Karriereentwicklungsdienste beim Peirce College in Philadelphia, wo sie Studierenden in Einzelcoachings, Schulungen und Kursen Karriereberatung bot. Thompsonowak erwarb ihren Doktorgrad in Pädagogik an der Vanderbilt University und ihren Master of Arts in Englisch an der Temple University.

„Wir sind hocherfreut, Sharon Thompsonowak als neue Direktorin des Fellows-Programms zu haben", sagte Sarah Cathcart, Vice President of Engagement and Learning von Longwood Gardens. „Durch ihre fortschrittliche Erfahrung im Aufbau von Kapazitäten und der Entwicklung von Einzelpersonen und Organisationen ist sie die perfekte Besetzung für diese Position."

„Ich fühle mich geehrt, dass man mich als neue Direktorin des Fellows-Programms ausgewählt hat", sagte Thompsonowak. „Longwood ist für sein erstklassiges Ausbildungsprogramm bekannt. Ich freue mich darauf, das Fellows-Programm weiterentwickeln und dadurch die nächste Generation von Gartenbaufachleuten vorbereiten zu können, für einen langfristigen Erfolg in einem aufblühenden Sektor,"

Man kann sich jetzt für das Fellows-Programm von Longwood Gardens bewerben. Um nähere Informationen zu erhalten und um sich zu bewerben, gehen Sie auf longwoodgardens.org/fellows-program . Bewerbungen müssen bis zum 31. August eingegangen sein, die nächste Kohorte beginnt das Programm im Juni 2022.

Während des voll finanzierten, kohortenbasierten Wohnens in Longwood befassen sich die Fellows mit Themen, die für die Führung im öffentlichen Gartenbau relevant sind, wie z.B. Vorstandsbeziehungen und Unternehmensführung, Kommunikationsfähigkeiten von Führungskräften, Change Management, Innovation, Unternehmenskultur und Personalwesen/Talentmanagement. Ein zweimonatiges Praktikum im In- oder Ausland vermittelt den Fellows ein tieferes Verständnis für diese Themen und bereitet sie darauf vor, Organisationen in eine lebendige und nachhaltige Zukunft führen zu können. Absolventen des Fellows-Programms werden Mitglieder der angesehenen Society of Fellows, einem globalen Netzwerk von Fachleuten im öffentlichen Gartenwesen.

Das Programm steht weltweit Fachleuten offen, die einen Bachelor-Abschluss besitzen und eine Führungsaufgabe im öffentlichen Gartenwesen anstreben. Kandidaten mit einem Master-Abschluss und Doktoranden sowie solche, die einen Karrierewechsel anstreben, können sich gern bewerben.

Führungskräfte im öffentlichen Gartenbau können für die Aufnahme in das Programm gern auch Einzelpersonen nominieren, die sich professioneller Exzellenz verpflichtet haben, über eine tiefe intellektuelle Neugier verfügen und ein Interesse daran haben, verschiedene Perspektiven und Hintergründe zu vertreten. Nominierungen sind zu richten an Sarah Cathcart, [email protected] .

Informationen zu Longwood Gardens

Longwood Gardens gehört zu den großen Gärten weltweit. Den größten Einfluss auf den amerikanischen Gartenbau haben Longwood Gardens durch ihre Ausbildungsprogramme. Seit 1958 haben Studierende aus der ganzen Welt an einem oder mehreren unserer Intensivprogramme teilgenommen und danach Führungsfunktionen in vielen der besten Gartenbauinstitutionen des Landes übernommen. Um nähere Informationen zu erhalten, gehen Sie auf longwoodgardens.org.

SOURCE Longwood Gardens