Les jeunes participants au programme Football for Friendship, en provenance de 211 pays et régions, sont arrivés à Moscou

Les événements finaux de la sixième saison du programme social Football for Friendship (« Football pour l'Amitié ») de Gazprom International Children ont commencé à Moscou. 1 500 enfants et adultes sont arrivés dans la capitale russe afin de prendre part au projet mondial. Cette année, Football for Friendship a réuni 211 pays et régions du monde. Ce programme reçoit le soutien de la FIFA, de l'UEFA, de l'ONU, des dirigeants des fédérations nationales de football, ainsi que des représentants des institutions gouvernementales. Plus de 300 journalistes des principaux médias internationaux arriveront à Moscou pour couvrir les événements finaux du programme.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/703604/Gazprom_Football_for_Friendship.jpg )

Au cours des prochains jours, les Jeunes Ambassadeurs des valeurs fondamentales universelles du programme (amitié, égalité, équité, santé, paix, dévouement, victoire, traditions et sens de l'honneur) participeront à des activités pédagogiques tout à fait d'actualité. Dans le cadre de l'International Friendship Camp, d'une durée de trois jours, des formations sportives et master-classes pratiques avec des stars du monde du football et des entraîneurs professionnels seront organisées pour les Jeunes Joueurs, les Jeunes Journalistes et les Jeunes Formateurs du programme. Dans la section sociale des activités pédagogiques, les enfants seront pris en charge par des personnalités publiques, des représentants de fonds pour la protection de la nature, et des journalistes des principaux médias russes et étrangers partageront leur expérience avec les jeunes talents du Centre de presse international des enfants Football for Friendship. Tous les jeunes participants suivront les cours de la Nine Values School (« École des neuf valeurs »), reconnue par l'ONU comme un programme pédagogique exceptionnel, et participeront au Cours olympique et à l'International Children's Ecological Forum (« Forum écologique international des enfants »).

Le 12 juin, à la fin des formations, les 32 équipes internationales de l'Amitié, portant le nom d'animaux rares et d'autres ayant disparu de la planète, se rencontreront sur le terrain dans le cadre du Championnat mondial 2018 Football for Friendship. Le Forum international des enfants Football for Friendship se déroulera dans le grandiose complexe Moskvarium, l'océanarium couvert le plus vaste d'Europe, et constituera le point d'orgue des événements finaux du programme. Les Jeunes Ambassadeurs de Football for Friendship assisteront au principal événement footballistique mondial de 2018 lors d'un match d'ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA en Russie.

SOURCE Gazprom Football for Friendship