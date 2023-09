LES LAURÉATS DES PRIX WISE 2023 FONT PROGRESSER L'ÉDUCATION DANS LE MONDE

Les six projets gagnants encouragent l'innovation dans l'évaluation de la numératie, le développement des TIC, les technologies de l'éducation, l'inclusion, le développement de la petite enfance et l'éducation environnementale

DOHA, Qatar, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Six projets révolutionnaires s'attachant à relever les défis mondiaux en matière d'éducation ont été reconnus par WISE pour leur contribution positive à l'éducation et à la société. Les prix WISE visent à mettre en lumière les projets qui ont démontré leur impact dans leurs communautés et qui ont le potentiel d'établir des normes internationales et des pratiques exemplaires dans le monde entier.

Les lauréats des WISE Awards 2023, originaires de la République de Moldavie, du Kenya, des États-Unis, de Colombie et d'Inde, sont des modèles d'excellence qui inspirent l'innovation et l'action créative pour l'éducation.

Stavros N. Yiannouka, directeur général de WISE, a déclaré : « Dans un monde où l'éducation est la pierre angulaire du progrès, les prix WISE célèbrent non seulement l'innovation, mais aussi l'esprit d'unité, de résilience et de détermination. Chaque lauréat de cette année incarne le pouvoir transformateur de l'éducation, qui comble les écarts et favorise l'inclusion. Alors que nous essayons de surmonter les complexités de notre paysage mondial, ces initiatives éclairent le chemin, prouvant qu'avec de l'innovation et du dévouement, nous pouvons façonner un avenir plus brillant et plus équitable pour tous. »

Les lauréats des prix WISE de cette année sont :

Tekwill in Every School par ATIC (République de Moldavie) :

Un programme national offrant à 60 % des lycées de Moldavie un programme numérique en ligne gratuit permettant aux élèves et aux enseignants d'acquérir des compétences d'avenir en fonction des besoins du secteur informatique.

International Common Assessment of Numeracy (ICAN) par PAL Network (Kenya) :

Un outil commun d'évaluation de la numératie conçu pour relever les défis fondamentaux de l'apprentissage dans les pays du Sud.

NaTakallam : A Different Kind of Language Learning par NaTakallam (États-Unis) :

Relever les défis auxquels sont confrontées les populations déplacées en s'associant avec les écoles et les universités K12 pour améliorer l'apprentissage des langues.

Ahlan Simsim par IRC en partenariat avec Sesame Workshop (États-Unis, Jordanie) :

Une initiative transformationnelle de développement de la petite enfance qui offre aux jeunes enfants et à leurs aidants des possibilités d'apprentissage ludiques intégrées aux médias éducatifs.

Nature-Based Education Networks par OpEPA (Colombie) :

Transformer les communautés d'apprentissage urbaines en salles de classe vivantes, en adoptant les écosystèmes naturels comme espaces pour des expériences d'apprentissage immersives.

Catalyzing ECE at Scale par Rocket Learning (Inde) :

Un système d'éducation de la petite enfance et d'apprentissage fondamental qui aide les enseignants, les élèves et les aidants des anganwadi à améliorer l'apprentissage des élèves.

Lisez notre communiqué de presse complet ici : https://www.wise-qatar.org//app/uploads/2023/09/global-2023-pr_wise-awards-winners-announcement.pdf

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2200148/WISE_Awards_Logo.jpg

SOURCE WISE