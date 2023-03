Les leaders de l'industrie assistent à des démonstrations pratiques de la technologie des bâtiments à émissions nettes nulles lors du lancement du centre d'innovation OpenBlue de Johnson Controls à Rotterdam

Une technologie numérique de pointe et des systèmes de chauffage et de refroidissement durables et ultra-efficaces peuvent contribuer à faire des bâtiments à émissions nettes nulles la norme, dans un délai permettant de faire face à un scénario de réchauffement climatique de 1,5 °C.

Johnson Controls ouvre le centre d'innovation OpenBlue à Rotterdam le 21 mars 2023, et invite les leaders du secteur public et de l'industrie en Europe à découvrir comment construire des bâtiments à émissions nettes nulles.

Une démonstration interactive guidera les visiteurs à travers un parcours en huit étapes visant à neutraliser les émissions des bâtiments anciens et nouveaux, de l'évaluation, la cartographie routière et le financement à la technologie et la numérisation, en passant par l'énergie renouvelable sur site et la gestion numérique des émissions.

ROTTERDAM, Pays-Bas, 28 mars 2023 /PRNewswire/ -- Les bâtiments, qui représentent près de 40 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, constituent une cible privilégiée dans la quête d'un monde à émissions nettes nulles. Les bâtiments à émissions nettes nulles pourraient devenir la norme, juste à temps pour répondre à un scénario de réchauffement climatique de 1,5 °C, si les propriétaires de bâtiments commencent à utiliser la technologie et les services de construction intelligente disponibles aujourd'hui. Johnson Controls (NYSE: JCI), leader mondial des bâtiments intelligents, sains et durables, ouvre les portes de son nouveau centre d'innovation OpenBlue à Rotterdam, et invite les leaders de l'industrie à découvrir les solutions de construction axées sur les émissions nettes nulles dans un environnement opérationnel en temps réel.

Une démonstration interactive guidera les visiteurs à travers le parcours en huit étapes visant à neutraliser les émissions des bâtiments anciens et nouveaux, notamment l'évaluation et le conseil, la feuille de route, le financement, les mises à niveau technologiques, la numérisation et l'énergie renouvelable sur site. La dernière étape, l'utilisation du tableau de bord numérique unique et tout-en-un de l'OpenBlue Net Zero Advisor pour évaluer l'empreinte carbone, fixer des objectifs, gérer les émissions et suivre les progrès, sera particulièrement importante pour les entreprises dans les années à venir. La divulgation des données climatiques devient obligatoire dans l'UE, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, non seulement pour la certification des bâtiments et les rapports environnementaux, mais aussi pour la réglementation financière.

Les visiteurs pourront également assister à des démonstrations et voir des modèles de technologies de construction durable, notamment des pompes à chaleur qui peuvent fonctionner avec moins de la moitié de l'énergie utilisée pour le chauffage conventionnel. Les pompes à chaleur extraient et amplifient l'énergie thermique de sources renouvelables telles que l'eau de mer, la terre et l'air, et utilisent même les déchets thermiques d'autres processus de chauffage ou de refroidissement. Les pompes à chaleur sont des multiplicateurs d'énergie qui peuvent fonctionner sans émissions avec de l'électricité propre. Selon l'AIE, les pompes à chaleur pourraient remplacer 80 % du gaz utilisé pour chauffer les bâtiments. Elles joueront un rôle important non seulement pour neutraliser les émissions des bâtiments, mais aussi pour répondre aux impératifs de sécurité énergétique, et constituent une priorité absolue pour l'UE et les États-Unis.

Bien que des systèmes de bâtiment individuels efficaces puissent économiser de l'énergie, de l'argent et réduire les émissions, OpenBlue multiplie ces économies en utilisant des capteurs, l'informatique de pointe, la connectivité cloud et l'analyse par l'IA pour intégrer les systèmes et optimiser des bâtiments entiers. En se connectant en temps réel à deux installations de Johnson Controls à Rotterdam et Gorinchem, les visiteurs du centre peuvent essayer OpenBlue en personne et voir son impact dans la pratique.

Depuis son lancement en 2020, OpenBlue de Johnson Controls a été reconnu et récompensé, plus récemment lors des IoT Breakthrough Awards 2023 , pour avoir transformé les bâtiments en « partenaires commerciaux intelligents afin de réduire les coûts énergétiques, d'améliorer l'expérience des occupants et de faire progresser les objectifs d'émissions nettes nulles ».

Tomas Brannemo, président des solutions de bâtiment pour les régions EMOA et Amérique latine chez Johnson Controls, qui prononcera un discours lors de l'inauguration à Rotterdam, a déclaré : « Nous sommes à l'aube d'une transformation historique des bâtiments qui pourrait aider le monde à atteindre l'objectif d'émissions nettes nulles à temps pour respecter l'objectif de 1,5 °C de l'accord de Paris, si nous agissons rapidement. Nous pouvons débattre continuellement de l'impact de la technologie du bâtiment, mais il faut le voir pour le croire. Au centre d'innovation OpenBlue, nous pouvons faire abstraction du matériel et montrer à quel point la numérisation et les équipements durables et hyperefficaces peuvent rapidement transformer les bâtiments en actifs à énergie positive qui aident les entreprises et les communautés à décarboniser leurs activités. »

Le centre de Rotterdam est le premier à ouvrir ses portes en Europe continentale et le neuvième à rejoindre le réseau international croissant de centres d'innovation OpenBlue de Johnson Controls. Johnson Controls continue d'investir chaque année plus de 75 % de sa R&D dans l'innovation de nouveaux produits pour résoudre les problèmes de climat et de durabilité. Le centre sera mis à jour avec les dernières innovations en matière d'émissions nettes nulles, ce qui en fera un centre de connaissances pour les leaders de l'industrie dans toute l'Europe.

Pour Doekle Terpstra, président de Techniek Nederland, la principale association professionnelle des fournisseurs de services techniques et des entreprises d'installation des Pays-Bas, cette nouvelle installation ouvre de nouvelles possibilités pour l'industrie locale du bâtiment : « Si nous voulons réduire les émissions de carbone, il est impératif que les bâtiments deviennent plus intelligents. L'automatisation des bâtiments et les solutions connectées deviennent donc de plus en plus importantes pour les entreprises de toutes tailles, dans tous les secteurs. La réputation de Johnson Controls en tant que leader de l'innovation dans le domaine des technologies du bâtiment est bien établie aux Pays-Bas et au-delà, et je ne saurais être plus enthousiaste à l'idée de l'ouverture de ce centre pour les membres du réseau Techniek Nederland. Il s'agit d'un nouveau réseau de partage des connaissances qui nous aidera à faire progresser la transformation des bâtiments durables aux Pays-Bas. »

