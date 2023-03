Marktleiders krijgen bij de opening van het Johnson Controls OpenBlue Innovation Center in Rotterdam praktische demo's over CO2-vrije gebouwen

Om op tijd de klimaatdoelen van 1,5 C te ondersteunen, kunnen hypermoderne, digitale technologie en hyperefficiënte, duurzame verwarming en verkoeling van gebouwen ertoe bijdragen dat CO 2 -vrije gebouwen de norm worden.

Johnson Controls opent op 21 maart 2023 het OpenBlue Innovation Centre in Rotterdam , waarbij geïnteresseerden en marktleiders in Europa worden uitgenodigd om te zien hoe gebouwen CO 2 -vrij gemaakt kunnen worden.

Een interactieve demo leidt bezoekers door een reis van 8 stappen voor oude en nieuwe gebouwen om tot nul uitstoot te komen - van analyses, planningen en financiering tot technologie en digitalisering, tot hernieuwbare energie en digitaal emissiebeheer op locatie.

ROTTERDAM, Nederland, 28 maart 2023 /PRNewswire/ -- Met een aandeel van bijna 40% in de wereldwijde uitstoot van CO 2 , zijn gebouwen een primair doelwit in het streven naar een wereld zonder uitstoot. Als gebouweigenaren de nu beschikbare slimme bouwtechnologie en -diensten gaan gebruiken, zouden CO 2 -vrije gebouwen de norm kunnen worden, om op tijd de klimaatdoelen van 1,5 C te ondersteunen. Johnson Controls (NYSE: JCI), de wereldleider in slimme, gezonde en duurzame gebouwen, opent de deuren van zijn nieuwe OpenBlue Innovation Centre in Rotterdam en nodigt marktleiders uit om in een real time werkomgeving kennis te laten maken met oplossingen om CO 2 -vrije gebouwen te maken.

Een interactieve demo leidt bezoekers door het 8-stappenplan voor bestaande en nieuwe gebouwen om de CO 2 -uitstoot van gebouwen tot nul te reduceren, waaronder analyses en advies, planningen, financiering, technologie-upgrades, digitalisering en hernieuwbare energie op locatie. De laatste stap - het gebruik van het unieke, allesomvattende, digitale dashboard in de OpenBlue Net Zero Advisor om de CO 2 -uitstoot te beoordelen, doelen te stellen, uitstoot te beheren en de voortgang bij te houden - zal de komende jaren vooral voor bedrijven belangrijk zijn. Klimaatverklaringen zal in de EU, de VS en in veel andere landen daarbuiten verplicht gesteld gaan worden, niet alleen voor gebouwcertificering en milieurapportage, maar ook voor financiële regelgeving.

Bezoekers zullen ook demo's en modellen van duurzame bouwtechnologie ervaren, waaronder warmtepompen die op minder dan de helft van de energie kunnen werken dan de hoeveelheid energie die gebruikt wordt bij conventionele verwarming. Warmtepompen onttrekken en versterken thermische energie uit hernieuwbare bronnen zoals zeewater, aarde en lucht, en gebruiken zelfs thermisch afval van andere verwarmings- of koelprocessen. Warmtepompen zijn energievermenigvuldigers die zonder uitstoot op schone elektriciteit kunnen werken. Volgens het IEA zouden warmtepompen 80% van het gas kunnen vervangen dat nu gebruikt wordt om gebouwen te verwarmen. Ze zullen niet alleen een belangrijke rol spelen bij het helpen realiseren van CO 2 -vrije gebouwen, maar ook bij het verwezenlijken van de vereisten voor energiezekerheid, én zijn ze een topprioriteit voor de EU en de VS.

Hoewel efficiënte, afzonderlijke bouwsystemen energie, uitstoot en geld kunnen besparen, vermenigvuldigt OpenBlue die besparingen door sensoren, edge computing, cloud-connectiviteit en AI-analyses te gebruiken om systemen te integreren en volledige gebouwen te optimaliseren. Door in real-time verbinding te maken met twee Johnson Controls-faciliteiten in Rotterdam en Gorinchem, kunnen bezoekers van het centrum OpenBlue uit de eerste hand uitproberen en de impact ervan in actie zien.

Sinds de lancering in 2020 heeft Johnson Controls OpenBlue erkenning en onderscheidingen verdiend, meest recent nog tijdens de IoT Breakthrough Awards 2023 , voor het transformeren van gebouwen in "intelligente zakenpartners om energiekosten te verlagen, de gebruikerservaring te verbeteren en de doelstellingen voor een CO 2 -vrije toekomst uitstoot te bevorderen".

Tomas Brannemo, President of Building Solutions, EMEALA, bij Johnson Controls, die tijdens de opening in Rotterdam een thematoespraak zal geven, zegt: "We staan aan de vooravond van de historische transformatie van gebouwen die de wereld zou kunnen helpen om, als we snel handelen, op tijd de Overeenkomst van Parijs te halen. We kunnen de hele dag praten over de impact van bouwtechnologie, maar zien is geloven. In het OpenBlue Innovation Center kunnen we de bakstenen en mortel verwijderen en laten zien hoe snel digitalisering en hyperefficiënte, duurzame apparatuur gebouwen kunnen transformeren van energievreters in netto energiepositieve activa die bedrijven en bredere gemeenschappen helpen koolstofarm te worden.

Het centrum in Rotterdam is het eerste centrum dat zijn deuren opent op het vasteland van Europa en het negende centrum dat zich aansluit bij het groeiende internationale netwerk van OpenBlue Innovation Centers van Johnson Controls. Aangezien Johnson Controls jaarlijks meer dan 75% van de R&D blijft investeren in nieuwe productinnovatie om oplossingen voor klimaat en duurzaamheid te vinden, zal het centrum worden geüpdatet met de nieuwste innovaties voor een CO 2 -vrije toekomst, waardoor het een kenniscentrum wordt voor marktleiders in heel Europa.

Voor Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, Nederlands grootste branchevereniging voor technische dienstverleners en installatiebedrijven, opent deze nieuwe faciliteit nieuwe mogelijkheden voor de lokale bouwsector: "Als we koolstofarm willen worden, moeten gebouwen slimmer worden. Gebouwautomatisering en verbonden oplossingen worden in elke branche daarom steeds belangrijker voor bedrijven van elke omvang. De reputatie van Johnson Controls als leider op het gebied van innovatie van bouwtechnologie is goed ingeburgerd in Nederland en daarbuiten, en ik ben zeer verheugd over de opening van dit centrum voor de leden van het Techniek Nederland-netwerk. Dit zal een nieuw netwerk voor het delen van kennis bieden, dat ons zal helpen de transformatie van duurzaam bouwen in Nederland te bevorderen."

Over Johnson Controls:

Bij Johnson Controls (NYSE:JCI) transformeren we de omgevingen waarin mensen wonen, werken, leren en spelen. Als wereldleider op het gebied van slimme, gezonde en duurzame gebouwen is het onze missie om de prestaties van gebouwen opnieuw vorm te geven om mensen, plaatsen en de planeet te dienen.

Voortbouwend op een trotse geschiedenis van bijna 140 jaar innovatie, leveren we de blauwdruk van de toekomst voor sectoren zoals gezondheidszorg, scholen, datacenters, luchthavens, stadions, productie en daarbuiten via OpenBlue, ons uitgebreide digitale aanbod.

Tegenwoordig biedt Johnson Controls met een wereldwijd team van 100.000 experts in meer dan 150 landen 's werelds grootste portfolio van bouwtechnologie en -software, evenals serviceoplossingen van enkele van de meest vertrouwde namen in de branche.

Kijk voor meer informatie op www.johnsoncontrols.com en volg @Johnson Controls op sociale media.

Over OpenBlue

De suite van OpenBlue-oplossingen van Johnson Controls voegt hypermoderne IoT-mogelijkheden toe aan bestaande gebouwsystemen met behulp van AI-aangedreven diagnose op afstand en voorspellend onderhoud om veranderende omstandigheden zoals bezettingsgraden, luchtkwaliteit in het gebouw en de weersomstandigheden te beheren en geavanceerde risicobeoordelingen te bieden. OpenBlue maakt gebruik van beveiligde gateways om op efficiënte wijze gegevens te verzamelen over gebouwensystemen en bedrijfsmiddelen en om die gegevens veilig naar de cloud te verplaatsen. Gebouwbeheerders krijgen bruikbare inzichten over het besparen van energiekosten, het verminderen van de CO 2 -uitstoot en het verhogen van het welzijn van de gebruiker, zodat ze de activiteiten holistisch kunnen beheren. De beproefde oplossingen van Johnson Controls helpen klanten gebouwen van wereldklasse te creëren die mens en planeet dienen.

www.johnsoncontrols.com/openblue

Over Johnson Controls OpenBlue Innovation Centers:

Johnson Controls is ontstaan vanuit de drang tot innovatie. Het zit in ons DNA. Vandaag schrijven onze OpenBlue Innovation Centers de volgende hoofdstukken van deze trotse geschiedenis, waarbij ze de nadruk leggen op naadloze samenwerking tussen deskundige teams om nieuwe manieren te vinden om slimme, gezonde en duurzame ruimtes te bieden. De blauwdruk van de toekomst.

www.johnsoncontrols.com/openblue/openblue-innovation-centers

