Les loyalistes Noirs du Canada à l'honneur sur la nouvelle pièce d'argent de la Monnaie royale canadienne célébrant l'histoire des Noirs

« La Monnaie est fière de fabriquer des pièces de monnaie qui rendent hommage à l'histoire, à la culture et aux valeurs du Canada. Cela implique de célébrer notre diversité et de reconnaître les chapitres difficiles de notre histoire », a déclaré Marie Lemay, présidente et directrice générale de la Monnaie royale canadienne. « Nous sommes fiers d'émettre notre troisième pièce commémorant l'histoire des Noirs en reconnaissant le rôle influent que les loyalistes Noirs ont joué dans la formation du pays diversifié que nous connaissons et aimons aujourd'hui. »

Les loyalistes Noirs ont connu de nombreuses difficultés et la promesse d'une vie meilleure n'a pas été tenue. Ceux qui sont restés en Amérique du Nord britannique malgré l'adversité ont contribué à redéfinir l'histoire et le caractère du Canada. Aujourd'hui, les descendants des loyalistes Noirs peuvent se prévaloir d'un extraordinaire héritage de courage et de persévérance.

« Les loyalistes Noirs et leurs descendants ont contribué à façonner des communautés d'un océan à l'autre bien avant que ce pays ne s'appelle le Canada, et leur héritage nous inspire à construire un pays encore meilleur et consciemment plus inclusif », a déclaré l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Intégration et de la Jeunesse. « Alors que nous célébrons le mois de l'histoire des Noirs, nous reconnaissons les luttes et les obstacles que les communautés noires du Canada ont dû surmonter et continuent de rencontrer, et nous reconnaissons et célébrons les énormes contributions qu'elles continuent d'apporter à la croissance, au bien-être et à la prospérité de ce pays. »

Le revers de la pièce comporte les armoiries de la Black Loyalist Heritage Society accordées en 2006 par l'Autorité héraldique du Canada et conçues par Darrel E. Kennedy, Héraut Assiniboine.

« En tant que descendante de loyalistes Noirs, je suis fière de dire que mes ancêtres faisaient partie des 3 500 personnes d'origine africaine qui sont venues au Canada en 1783, portant avec fierté leur certificat de liberté », a déclaré Cynthia Dorrington, responsable du site du Black Loyalist Heritage Centre. « Ils se sont installés dans tout le Bas-Canada, tous dans l'espoir de créer une vie meilleure pour leur famille. Notre riche histoire a été fondamentale pour façonner l'histoire collective du Canada et nous sommes ravis de la partager davantage sur une belle pièce d'argent. »

Sur le bouclier, trois couronnes civiles loyalistes représentent les non-combattants qui ont fui en Amérique du Nord britannique (Canada), tandis que la roue du navire représente à la fois le passé (les navires qui ont accosté en 1783) et le présent (l'accent mis par la Société sur le développement communautaire). Les partisans du lion symbolisent la fierté de l'Afrique et le courage dont font preuve ceux qui ont cherché une vie meilleure en Nouvelle-Écosse. Sous l'écu, la province est représentée par son emblème floral officiel, la fleur de mai, tandis que le rocher symbolise les débarquements près de Birchtown, en Nouvelle-Écosse. L'ancre dans le cimier honore les sacrifices des familles qui ont entrepris le voyage, qui est représenté par les empreintes de pas dans les lambrequins. La devise « THE HEART OF YOUR KNOWLEDGE IS IN YOUR ROOTS, » témoigne de l'intérêt des membres de la Société pour leur patrimoine. Les armoiries sont également flanquées de feuilles d'érable.

L'avers présente un motif répétitif de champ de feuilles d'érable et l'effigie de Sa Majesté la Reine Elisabeth II par Susanna Blunt.

Limitée à 5 500 exemplaires, la pièce de 20 dollars en argent fin de 2021 commémorant l'histoire des Noirs : Les Black Loyalists se vendent au détail à 99,95 $. Ce nouvel objet de collection peut être commandé dès aujourd'hui en contactant la Monnaie au 1-800-267-1871 au Canada, aux États-Unis, ou à www.mint.ca .

Des images de cette pièce sont disponibles ici .

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la frappe et de la distribution des pièces de circulation du Canada. La Monnaie est l'une des plus grandes et des plus polyvalentes au monde, offrant une large gamme de produits spécialisés de haute qualité et de services connexes à l'échelle internationale. Pour plus d'informations sur la Monnaie, ses produits et ses services, visitez le site www.mint.ca . Suivez la Monnaie sur Twitter , Facebook et Instagram .

Pour plus d'informations, les médias sont priés de contacter : Alex Reeves, directeur principal, Affaires publiques, téléphone : 613-884-6370, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1430885/Royal_Canadian_Mint_Canada_s_Black_Loyalists_Honoured_on_Royal_C.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1430914/RCM_Logo.jpg

Related Links

https://www.mint.ca/



SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)