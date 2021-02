Os Black Loyalists do Canadá estão sendo homenageados com a nova moeda de prata da Casa da Moeda Real Canadense para celebrar a história negra

"A Casa da Moeda se orgulha de cunhar moedas para prestar um tributo para a história, a cultura e os valores do Canadá. Inclusive celebrando a nossa diversidade e reconhecendo os difíceis capítulos de nossa história", disse Marie Lemay, presidente e CEO da Casa da Moeda Real Canadense. "Temos orgulho de emitir a nossa terceira moeda comemorativa da história negra, reconhecendo o papel influente dos Black Loyalists na formação do país diversificado que conhecemos e amamos hoje."

Os Black Loyalists enfrentaram muitas dificuldades e a promessa de uma vida melhor não foi cumprida. Aqueles que permaneceram na América do Norte britânica, apesar da adversidade, ajudaram a redefinir a história e o caráter do Canadá. Hoje, os descendentes dos Black Loyalists podem reivindicar um legado extraordinário de coragem e perseverança.

"Os Black Loyalists e seus descendentes ajudaram a moldar comunidades de costa a costa até bem antes mesmo de esta terra ser chamada de Canadá, e seu legado nos inspira a construir um país ainda melhor e conscientemente mais inclusivo", disse a excelentíssima Bardish Chagger, Ministra da Diversidade e Inclusão e Juventude. "Ao celebrarmos o mês da história negra, reconhecemos as dificuldades e obstáculos que as comunidades negras no Canadá tiveram que superar e continuar a enfrentar, e reconhecemos e celebramos as enormes contribuições que continuam a fazer para o crescimento, bem-estar e prosperidade deste país."

O verso da moeda apresenta o brasão de armas da sociedade do patrimônio dos Black Loyalists concedido em 2006 pela autoridade heráldica canadense e projetada por Darrel E. Kennedy, Assiniboine Heráldico.

"Como um descendente dos Black Loyalists, tenho orgulho de dizer que os meus ancestrais estavam entre as 3.500 pessoas de descendência africana que vieram para o Canadá em 1783, carregando com orgulho o seu Certificado de Liberdade", disse Cynthia Dorrington, gerente local do centro de patrimônio de Black Loyalists. "Eles se estabeleceram no Baixo Canadá, tudo com a esperança de criar uma vida melhor para suas famílias. Nossa rica história foi fundamental para moldar a história coletiva do Canadá e temos o prazer de divulgá-la ainda mais com uma bela moeda de prata."

No brasão, as três coroas civis dos Loyalists representam os não combatentes que fugiram para a América do Norte britânica (Canadá), enquanto o leme do navio representa o passado (os navios aportaram em 1783) e o presente (foco da sociedade no desenvolvimento comunitário). Os leões laterais simbolizam o orgulho da África e a coragem demonstrada por aqueles que buscaram uma vida melhor na Nova Escócia. Na parte inferior, a província é representada por seu emblema floral oficial, o mayflower, enquanto a rocha simboliza o atracamento perto de Birchtown, Nova Escócia. A âncora no crista honra os sacrifícios das famílias que empreenderam a jornada, enfatizada pelas pegadas no manejo. O lema "O CORAÇÃO DO SEU CONHECIMENTO ESTÁ EM SUAS RAÍZES" remete ao interesse dos membros da Sociedade em sua herança. O Brasão de Armas está ladeado por folhas de bordo também.

O verso apresenta um padrão repetitivo de folhas de bordo e a efígie de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, desenhada por Susanna Blunt.

A cunhagem foi limitada a 5.500, a moeda de prata fina de $20 de 2021 celebrando a história negra: a Black Loyalists está sendo vendida por $99,95. Esses novos colecionáveis podem ser solicitados a partir de hoje entrando em contato com a Casa da Moeda em 1-800-267-1871 no Canadá, 1-800-268-6468 nos Estados Unidos, ou pelo site www.mint.ca.

Imagens desta moeda estão disponíveis aqui.

