Les lunettes Rokid Ai Style sont désormais disponibles dans le monde entier

Les premières lunettes intelligentes IA de l'écosystème ouvert - ultra-légères, adaptées aux ordonnances et conçues pour ChatGPT, Qwen, DeepSeek et d'autres - sont désormais disponibles dans le monde entier, à partir de 299 $.

SAN FRANCISCO, 24 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Rokid, pionnier mondial des lunettes intelligentes activées par l'IA et de l'interaction homme-machine, a annoncé aujourd'hui la disponibilité commerciale officielle des lunettes Rokid Ai Style , suite à leur introduction mondiale au CES 2026. Le produit est désormais disponible à l'achat sur le site officiel de Rokid et sur Amazon (US) / Amazon (DE) .

ROKID

Les lunettes Rokid Ai Style représentent une étape importante dans l'adoption par le grand public des lunettes IA : un écosystème d'IA ouvert, un confort tout au long de la journée et la solution sur ordonnance la plus complète de l'industrie pour les consommateurs de tous les jours à un prix initial de 299 $. Pesant 38,5 grammes, Style est l'une des lunettes IA complètes les plus légères du marché, combinant une interaction IA multimodale centrée sur la voix avec jusqu'à 12 heures d'utilisation quotidienne et 24 heures de veille.

L'IA a besoin d'un nouveau terminal

Chaque grand cycle technologique a été défini par un terminal dominant : les macroordinateurs, les ordinateurs de bureau et les smartphones. Rokid pense que l'IA suivra la même trajectoire.

« L'IA va inévitablement remodeler la façon dont les gens interagissent avec la technologie, ce qui nécessite un nouveau terminal », a déclaré Zoro Shao, directeur général mondial de Rokid. « À l'ère de l'IA, nous pensons que les lunettes - et non les téléphones - deviendront la principale plateforme. Les smartphones resteront essentiels pour l'informatique, la connectivité et le stockage, mais l'interaction favorise de plus en plus les appareils les plus proches du corps et les plus rapides à réagir. »

Les lunettes intelligentes, qui offrent une plus grande autonomie et un confort de port tout au long de la journée, permettent une expérience d'IA toujours active, un cas d'utilisation pour lequel les smartphones sont structurellement moins adaptés.

L'écosystème ouvert, une stratégie à long terme

L'approche de Rokid repose sur une stratégie d'écosystème d'IA ouvert. Au lieu de construire une pile fermée de matériel et de modèles, Rokid favorise l'accès à de multiples services et modèles d'IA, ce qui permet aux développeurs et aux entreprises de créer des applications localisées, verticales et multi-marchés sur sa plateforme de produits portables.

Rokid gère l'une des plus grandes communautés de développeurs XR et d'IA portable au monde, avec plus de 20 000 développeurs enregistrés et des milliers d'entreprises partenaires dans le monde entier.

Les lunettes d'IA, enfin prêtes pour la vie quotidienne

Les lunettes Rokid Ai Style mettent en évidence quatre innovations inédites au niveau mondial : le premier écosystème d'IA ouvert et mondial prenant en charge plusieurs moteurs et des fonctionnalités interrégionales ; la première architecture à double puce avec NXP RT600 et Qualcomm AR1 ; la première interaction vocale en 12 langues avec traduction en 89 langues ; la première IA multimodale avec la voix, les gestes et les commandes. Ces innovations rendent les lunettes IA pratiques, élégantes et accessibles.

Grâce à la plateforme mondiale d'ordonnance en ligne de Rokid, les utilisateurs peuvent télécharger leur ordonnance et recevoir des verres sur mesure dans les 7 à 10 jours. Les lunettes Rokid Ai Style prennent en charge les prescriptions de plano à ±15,00D, y compris la myopie, l'astigmatisme, la presbytie, les verres progressifs et une gamme complète de traitements fonctionnels, tels que photochromique, filtrage de la lumière bleue, protection UV, polarisé et antireflet. Les verres photochromiques dynamiques, disponibles en six couleurs, passent de verres clairs pour l'intérieur à des lunettes de soleil pour l'extérieur en environ 25 secondes, ce qui permet à une paire de lunettes de s'adapter de manière transparente à tous les environnements quotidiens.

Prix et disponibilité, lieu d'achat et initiative d'accessibilité

Prix initial : 299 $

Offre Or : 398 $, y compris les verres de prescription photochromiques d'indice 1,60

Où acheter :

Les lunettes style sont lancées en noir profond et la version en gris translucide sera introduite en mars 2026.

Rokid poursuit également son initiative « Leave Nobody Behind », en offrant une subvention supplémentaire de 20 dollars aux utilisateurs malvoyants du monde entier.

À propos de Rokid

Fondée en 2014, Rokid est un pionnier mondial de la réalité augmentée (RA) et de l'IA, créant des lunettes intelligentes centrées sur l'homme qui intègrent l'intelligence de manière transparente dans la vie quotidienne. Rokid est au service des consommateurs, des développeurs et des entreprises du monde entier et héberge la plus grande communauté de développeurs XR de Chine. L'entreprise a reçu plusieurs prix de l'innovation CES et cinq prix allemands iF Design.

Pour plus d'informations, consultez le site https://global.rokid.com/