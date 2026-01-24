Die Rokid Ai-Brille Style ist nun weltweit erhältlich.

Die weltweit erste KI-Brille mit offenem Ökosystem ultraleicht, für Sehhilfen geeignet und für ChatGPT, Qwen, DeepSeek und mehr entwickelt – ist ab sofort weltweit erhältlich, beginnend bei 299 US-Dollar.

SAN FRANCISCO, 24. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Rokid, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter smarter Brillen und Mensch-Computer-Interaktion, hat heute die offizielle Markteinführung der Rokid Ai-Brille Style bekannt gegeben, nachdem dieser auf der CES 2026 erstmals weltweit vorgestellt wurde. Das Produkt ist ab sofort auf der offiziellen Rokid-Website und Amazon (US) / Amazon (DE) erhältlich.

ROKID

Die Rokid Ai-Brille Style stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung einer breiten Akzeptanz von KI-Brillen dar: Sie bietet ein offenes KI-Ökosystem, ganztägigen Tragekomfort und die branchenweit umfassendste Lösung für Sehhilfen für Verbraucher zu einem Einstiegspreis von 299 US-Dollar. Mit einem Gewicht von 38,5 Gramm gehört Style zu den leichtesten AI-Brillen mit vollem Funktionsumfang auf dem Markt. Sie kombiniert sprachzentrierte, multimodale KI-Interaktion mit einer Nutzungsdauer von bis zu 12 Stunden pro Tag und einer Standby-Zeit von 24 Stunden.

KI braucht ein neues Terminal

Jeder bedeutende Technologiezyklus wurde durch ein dominantes Endgerät geprägt: Mainframes, PCs und Smartphones. Rokid glaubt, dass die KI den gleichen Weg gehen wird.

„KI wird die Art und Weise, wie Menschen mit Technologie interagieren, unweigerlich verändern, und dafür ist ein neues Endgerät erforderlich", erklärte Zoro Shao, Global General Manager von Rokid. „Wir glauben, dass in der Ära der künstlichen Intelligenz Brillen – und nicht Smartphones – zur primären Plattform werden. Smartphones werden weiterhin unverzichtbar für Rechenleistung, Konnektivität und Speicherkapazität sein, jedoch werden für die Interaktion zunehmend Geräte bevorzugt, die sich am nächsten am Körper befinden und am schnellsten reagieren."

Da Smart-Brillen eine längere Akkulaufzeit und ganztägigen Tragekomfort bieten, ermöglichen sie ein stets verfügbares KI-Erlebnis, ein Anwendungsfall, für den Smartphones strukturell weniger geeignet sind.

Offenes Ökosystem als langfristige Strategie

Im Mittelpunkt von Rokids Ansatz steht eine offene KI-Ökosystemstrategie. Anstatt eine geschlossene Hardware- und Modell-Stack zu entwickeln, unterstützt Rokid den Zugriff auf mehrere KI-Dienste und -Modelle, wodurch Entwickler und Unternehmen in der Lage sind, lokalisierte, vertikale und marktübergreifende Anwendungen auf der Grundlage seiner Wearable-Plattform zu entwickeln.

Rokid betreibt eine der weltweit größten Entwickler-Communities für XR und tragbare KI mit mehr als 20.000 registrierten Entwicklern und Tausenden von Unternehmenspartnern weltweit.

KI-Brillen, endlich alltagstauglich

Die Rokid Ai-Brille Style zeichnen sich durch vier weltweit einzigartige Innovationen aus: das erste offene, globale KI-Ökosystem, das mehrere Engines und regionenübergreifende Funktionen unterstützt; die erste Dual-Chip-Architektur mit NXP RT600 und Qualcomm AR1; die erste Sprachinteraktion in 12 Sprachen mit Übersetzung in 89 Sprachen; und die erste multimodale KI mit Sprache, Gesten und Steuerungen. Diese Fortschritte machen KI-Brillen praktisch, elegant und zugänglich.

Über die globale Online-Rezeptplattform von Rokid können Nutzer ihre Rezepte hochladen und erhalten innerhalb von 7 bis 10 Tagen individuelle Linsen. Die Rokid Ai-Brille Style unterstützt Sehstärken von Plano bis ±15,00 dpt, einschließlich Kurzsichtigkeit, Astigmatismus, Weitsichtigkeit, Gleitsichtgläsern und einer umfassenden Auswahl an funktionalen Beschichtungen, wie beispielsweise photochromatische Gläser, Blaulichtfilter, UV-Schutz, polarisierte Gläser und Antireflexbeschichtungen. Die dynamischen photochromen Gläser, die in sechs Farben erhältlich sind, wechseln in etwa 25 Sekunden von klaren Innengläsern zu Sonnenbrillengläsern für den Außenbereich, sodass sich eine einzige Brille nahtlos an alle Situationen des Alltags anpasst.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit, Bezugsquellen und Initiative für Barrierefreiheit

Startpreis: 299 US-Dollar

Golden Bundle: 398 US-Dollar, einschließlich phototroper Korrektionsgläser mit einem Index von 1,60

Wo kann man sie kaufen?

Style wird in Jet Black eingeführt, Translucent Gray folgt im März 2026.

Rokid setzt auch seine Initiative „Leave Nobody Behind" fort und bietet sehbehinderten Nutzern weltweit zusätzliche Zuschüsse in Höhe von 20 US-Dollar an.

Informationen zu Rokid

Rokid wurde im Jahr 2014 gegründet und ist ein globaler Pionier im Bereich Augmented Reality (AR) und KI. Das Unternehmen entwickelt menschenzentrierte Smart-Brillen, die Intelligenz nahtlos in den Alltag integrieren. Rokid bedient Verbraucher, Entwickler und Unternehmen weltweit und beherbergt Chinas größte XR-Entwickler-Community. Das Unternehmen hat mehrere CES Innovation Awards und fünf deutsche iF Design Awards erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter https://global.rokid.com/