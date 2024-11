Les Marvels of Saudi Orchestra s'achèvent par une finale spectaculaire à Tokyo

TOKYO, 27 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le célèbre "Marvels of Saudi Orchestra" s'est achevé par une représentation impressionnante à l'Opéra de Tokyo. Organisé par la Commission saoudienne de la musique, l'une des 11 commissions relevant du ministère de la culture, et placé sous le patronage de Son Altesse le Prince Bader bin Abdullah bin Farhan Al Saud, ministre saoudien de la culture, l'événement a donné lieu à une soirée d'art musical exceptionnel et de collaboration culturelle.

HOTEI Marvels of Saudi Orchestra and Tokyo College of Music Orchestra Academy. Image courtesy of The Music Commission.

Le concert a réuni l'orchestre et le chœur nationaux saoudiens dans une représentation dynamique aux côtés du prestigieux Gagaku Orchestra Imperial Court Music du Japon et de l'Orchestra Academy of Tokyo College of Music. L'apparition du légendaire guitariste japonais HOTEI, dont la prestation a captivé le public, a ajouté à l'éclat de la soirée.

Le concert de Tokyo, qui constituait sa finale destination et sa première en Extrême-Orient, a marqué une étape importante dans la tournée "Marvels of Saudi Orchestra", qui a déjà enthousiasmé le public à Paris, Mexico, New York et Londres. Le concert, soigneusement préparé, a mêlé des compositions traditionnelles saoudiennes à des chefs-d'œuvre classiques japonais, mettant en valeur la profondeur artistique unique de les deux nations et laissant une profonde impression à tous ceux qui ont assisté au concert.

Paul Pacifico, directeur général de la Commission saoudienne de la musique, a souligné l'importance de l'événement :

Les "Marvels of Saudi Orchestra" ont été une extraordinaire célébration du talent et de la créativité musicale. La représentation de ce soir a été une fitting finale, démontrant la puissance de la collaboration entre l'orchestre et le chœur nationaux saoudiens et nos estimés partenaires japonais. Ce concert n'a pas seulement offert une expérience inoubliable, il a également souligné le potentiel de transformation de la musique.

Les "Marvels of Saudi Orchestra" représentent l'engagement inébranlable de la Commission saoudienne de la musique à encourager les talents musicaux de classe mondiale, à célébrer l'expression culturelle et à élever les réalisations artistiques sur la scène internationale.

