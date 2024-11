Marvels of Saudi Orchestra endet mit einem spektakulären Finale in Tokio

TOKYO, 27. November 2024 /PRNewswire/ -- Das renommierte "Marvels of Saudi Orchestra" wurde mit einer beeindruckenden Vorstellung in der Tokyo Opera City abgeschlossen. Organisiert von der saudischen Musikkommission, einer der 11 Kommissionen des Kulturministeriums, und unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Prinz Bader bin Abdullah bin Farhan Al Saud, saudischer Kulturminister, bot die Veranstaltung einen Abend außergewöhnlicher musikalischer Kunstfertigkeit und kultureller Zusammenarbeit.

HOTEI Marvels of Saudi Orchestra and Tokyo College of Music Orchestra Academy. Image courtesy of The Music Commission.

Bei dem Konzert traten das saudische Nationalorchester und der saudische Chor gemeinsam mit dem renommierten japanischen Gagaku-Orchester Imperial Court Music und dem Orchester Academy of Tokyo College of Music auf. Zum Glanz des Abends trug auch der Gastauftritt des legendären japanischen Gitarristen HOTEI bei, dessen Auftritt das Publikum in seinen Bann zog.

Das Konzert in Tokio, das die fünfte Station der Tournee und die erste im Fernen Osten ist, stellt einen wichtigen Meilenstein in der "Marvels of Saudi Orchestra"-Tournee dar, die bereits das Publikum in Paris, Mexiko City, New York City und London begeisterte. Das sorgfältig kuratierte Konzert mischte traditionelle saudische Kompositionen mit klassischen japanischen Meisterwerken, zeigte die einzigartige künstlerische Tiefe von beider Nationen und hinterließ einen tiefen Eindruck bei allen Anwesenden.

Paul Pacifico, Generaldirektor der saudischen Musikkommission, würdigte die Bedeutung der Veranstaltung mit den Worten:

"Das 'Marvels of Saudi Orchestra' war ein außergewöhnliches Fest des musikalischen Talents und der Kreativität. Die heutige Aufführung war ein beeindruckendes Finale, das die Stärke der Zusammenarbeit zwischen dem saudischen Nationalorchester und Chor und unseren geschätzten japanischen Partnern unter Beweis stellte. Dieses Konzert war nicht nur ein unvergessliches Erlebnis, sondern unterstrich auch das transformative Potenzial von Musik."

Das "Marvels of Saudi Orchestra" steht für das unermüdliche Engagement der saudischen Musikkommission, musikalische Talente von Weltrang zu fördern, kulturelle Ausdrucksformen zu zelebrieren und künstlerische Leistungen auf die globale Bühne zu bringen.

