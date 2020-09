Les médecins de l'Institut d'arythmie cardiaque du Texas étudient le rôle des dispositifs portables et des applications pour le suivi à distance des troubles du rythme cardiaque

La plateforme de surveillance numérique offre un soutien communautaire et un accès aux prestataires de soins de santé pour aider les patients à mettre en œuvre les changements recommandés de mode de vie

AUSTIN, Texas, 1er septembre 2020 /PRNewswire/ -- Les médecins de l'Institut d'arythmie cardiaque du Texas (Texas Cardiac Arrhythmia Institute, TCAI) du Centre médical St. David testent actuellement un nouveau programme d'intervention sur le mode de vie et une plateforme de santé numérique pour les patients souffrant de fibrillation atriale (ou fibrillation auriculaire, FA), le type le plus courant d'arythmie cardiaque. Le programme, qui comprend une application liée à des appareils portables, est conçu pour permettre une détection précoce de la fibrillation atriale, ainsi que pour améliorer la gestion et les résultats cliniques des patients atteints de FA.

« La surveillance numérique nous permet de mieux suivre nos patients en les aidant à suivre les plans prescrits, tels que le régime alimentaire et l'exercice physique, pour améliorer leur qualité de vie, » a déclaré le Dr Andrea Natale, membre de l'Association du rythme cardiaque (H.R.S.), de l'Association américaine de cardiologie (A.C.C.) et de la Société européenne de cardiologie (E.S.C.), électrophysiologiste cardiaque et directeur général médical du TCAI. « Les médecins peuvent également recevoir des alertes si les patients présentent des rythmes cardiaques anormaux, comme une fibrillation atriale. »

Le programme de suivi numérique à l'étude permet aux médecins d'identifier les patients qui présentent un risque de fibrillation atriale et d'élaborer des plans d'intervention, notamment des changements recommandés de mode de vie pour réduire le risque de récidive, avant et après une procédure d'ablation cardiaque. L'ablation cardiaque s'utilise pour détruire de petites zones de tissu cardiaque qui provoquent des rythmes cardiaques anormaux.

La plateforme de suivi numérique RFMx utilisée dans cette étude comprend des dispositifs portables permettant de suivre en permanence les données de santé des patients volontaires. La plateforme intègre les données pour créer une fiche de résultats sanitaires basée sur les informations obtenues à partir des dispositifs portables qui est transmise mensuellement par suivi à distance. Elle est conçue pour former et aider les patients dans divers domaines, notamment l'alimentation, l'exercice, la réduction du stress, le sommeil, ainsi que pour arrêter de fumer et réduire la consommation d'alcool.

« Chaque participant est différent et les défis qu'il doit relever sont uniques, » a expliqué le Dr Natale. « Par exemple, les patients en surpoids sont placés dans des programmes de nutrition et d'exercice physique, et leur objectif est d'obtenir une diminution d'au moins 10 pour cent de leur indice de masse corporelle. Les plateformes de santé numériques permettent de mesurer ces changements. »

Les médecins utilisent la télémédecine, l'analyse par Internet, le courrier électronique, les téléphones portables, les applications, les messages textes, les appareils portables et les capteurs de suivi clinique ou à distance (pèse-personnes, brassards de tensiomètre, etc.) pour suivre les progrès des patients. Les experts médicaux peuvent intervenir avec un accompagnement médical pour les patients à haut risque, si nécessaire. Le programme offre également aux patients un soutien communautaire pour les encourager et les responsabiliser.

Le TCAI teste actuellement le programme de suivi numérique sur environ 40 patients.

Une étude récente a révélé qu'une intervention précoce pour maintenir un rythme cardiaque normal est associée à une réduction de la mortalité et des complications cardiovasculaires chez les patients atteints de FA. Les résultats de l'étude EAST (traitement précoce de la fibrillation atriale pour la prévention des AVC) ont été présentés lors de la réunion de la Société européenne de cardiologie et publiés dans le New England Journal of Medicine le 29 août.

